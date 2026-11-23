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Υπέρ μιας νέας αύξησης των βρετανικών επιτοκίων τάχθηκε ανοιχτά ο επικεφαλής οικονομολόγος της Τράπεζας της Αγγλίας, Χιου Πιλ, υποστηρίζοντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής πρέπει να αποδείξουν πως παραμένουν αποφασισμένοι να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

«Για να διατηρήσουμε τη σταθερότητα των τιμών και να επιτύχουμε τον στόχο για τον πληθωρισμό σε διατηρήσιμη βάση, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα», δήλωσε ο Πιλ, συμμετέχοντας τη Δευτέρα σε συζήτηση στη Βιέννη.

«Ξεκινήσαμε έχοντας σημαντική αξιοπιστία, την οποία αποκτήσαμε με κόπο και χτίσαμε σταδιακά. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να τη θεωρούμε δεδομένη για πάντα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός έχει παραμείνει πάνω από τον στόχο σχεδόν κάθε μήνα από το 2021.

«Κάποια στιγμή πρέπει να φέρεις αποτελέσματα ή να αποδείξεις έμπρακτα τη δέσμευσή σου», πρόσθεσε.

Μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσε η κεντρική τράπεζα της Αυστρίας, ο Πιλ σημείωσε επίσης ότι η βρετανική οικονομία έχει αποδειχθεί απροσδόκητα ανθεκτική απέναντι στο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

«Ανησυχώ πράγματι ότι τα οικονομικά μας μοντέλα υποτιμούν την ικανότητα του ιδιωτικού τομέα να προσαρμόζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο 80% οι πιθανότητες νέας αύξησης τον Δεκέμβριο

Η Bank of England αύξησε τα επιτόκια αυτόν τον μήνα για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια, με τις αγορές να αποτιμούν πλέον στο 80% την πιθανότητα μιας ακόμη αύξησης τον Δεκέμβριο, ενώ αναμένουν περαιτέρω αυξήσεις και μέσα στο 2027.

Ο Πιλ συγκαταλέγεται στα πλέον αυστηρά μέλη της κεντρικής τράπεζας ως προς τη νομισματική πολιτική, καθώς είχε αρχίσει ήδη από τον Απρίλιο να πιέζει για περαιτέρω σύσφιξη των νομισματικών συνθηκών.

Μέχρι στιγμής, οι δευτερογενείς επιπτώσεις από το τελευταίο κύμα πληθωρισμού έχουν παραμείνει περιορισμένες. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας παρακολουθούν στενά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τις μισθολογικές αυξήσεις, καθώς ο πληθωρισμός αναμένεται να ξεπεράσει το 4% στις αρχές του 2027.