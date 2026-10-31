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Η εποχή που ένα αεροπορικό ταξίδι περιοριζόταν απλώς στη μετακίνηση από έναν προορισμό σε άλλον φαίνεται να αποτελεί παρελθόν. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες επενδύουν ολοένα περισσότερο στην άνεση, την πολυτέλεια και τις εξατομικευμένες υπηρεσίες, αναβαθμίζοντας τις καμπίνες τους και προσφέροντας εμπειρίες που σε ορισμένες περιπτώσεις θυμίζουν περισσότερο ξενοδοχεία πέντε αστέρων παρά αεροσκάφη.

Από τις ιδιωτικές σουίτες της πρώτης θέσης και τα καθίσματα που μετατρέπονται σε κρεβάτια μέχρι τα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας και τους αποκλειστικούς χώρους αναμονής, ο ανταγωνισμός στην premium αεροπορική αγορά γίνεται ολοένα εντονότερος.

Αυτή τη νέα πραγματικότητα αποτυπώνουν τα Verified Air Travel Awards 2026 του Forbes Travel Guide, τα οποία πραγματοποιήθηκαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αναδεικνύοντας τις αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια και τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που ξεχωρίζουν διεθνώς.

Συνολικά απονεμήθηκαν 18 βραβεία, με τη Delta Air Lines να κυριαρχεί συγκεντρώνοντας έξι διακρίσεις, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα βραβεία της καλύτερης αεροπορικής εταιρείας στις ΗΠΑ και του κορυφαίου αμερικανικού lounge αεροπορικής εταιρείας.

Στις διεθνείς κατηγορίες, η Emirates αναδείχθηκε καλύτερη αεροπορική εταιρεία, ενώ το Singapore Changi Airport κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των διεθνών αεροδρομίων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το LaGuardia της Νέας Υόρκης διατήρησε τον τίτλο του καλύτερου αεροδρομίου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε και το βραβείο Καινοτομίας της Χρονιάς, το οποίο απονεμήθηκε στην Air New Zealand για μια πρωτοποριακή λύση που επιτρέπει ακόμη και στους επιβάτες οικονομικής θέσης να κοιμούνται ξαπλωμένοι κατά τη διάρκεια πολύωρων πτήσεων.

Πώς επιλέχθηκαν οι νικητές

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Αρχικά, η συντακτική ομάδα του Forbes Travel Guide διαμόρφωσε μια περιορισμένη λίστα υποψηφιοτήτων, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 9.000 έμπειροι ταξιδιώτες και επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας.

Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν από τους ειδικούς του Forbes Travel Guide, ενός οργανισμού με εμπειρία 68 ετών στις αξιολογήσεις πολυτελούς φιλοξενίας, ο οποίος εφαρμόζει το σύστημα Star Ratings μέσα από ανώνυμους ελέγχους εξειδικευμένων επιθεωρητών.

Οι καλύτερες αεροπορικές εταιρείες του 2026

Καλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία – Emirates

Η Emirates εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις υπηρεσίες πολυτελείας στον αέρα, χάρη στις εντυπωσιακές καμπίνες πρώτης θέσης και τους αποκλειστικούς χώρους αναμονής. Ωστόσο, η εταιρεία δεν περιορίζεται στις ακριβότερες κατηγορίες εισιτηρίων, καθώς προχωρά σε βελτιώσεις και για τους επιβάτες οικονομικής θέσης.

Τον Ιούλιο παρουσίασε το U-Dream Headrest, ένα ειδικά σχεδιασμένο εύκαμπτο προσκέφαλο που προσφέρει καλύτερη υποστήριξη στο κεφάλι και στον αυχένα. Παράλληλα, στα σχέδιά της περιλαμβάνεται η προσθήκη ηλεκτρικά αναδιπλούμενου διαχωριστικού πλήρους ύψους στα αεροσκάφη A350, ώστε να ενισχυθεί η ιδιωτικότητα στην premium economy.

Καλύτερη αεροπορική εταιρεία στις ΗΠΑ – Delta Air Lines

Με βάση την Ατλάντα, η Delta Air Lines συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους αερομεταφορείς παγκοσμίως, έχοντας εξυπηρετήσει περισσότερους από 200 εκατομμύρια επιβάτες την προηγούμενη χρονιά.

Το δίκτυό της εκτείνεται σε περισσότερους από 300 προορισμούς σε έξι ηπείρους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, στην αξιοπιστία των δρομολογίων και στη συνολική εμπειρία της πτήσης.

Καλύτερη μικρή αεροπορική εταιρεία – JSX

Η αμερικανική JSX, με έδρα το Ντάλας, επιχειρεί να φέρει την εμπειρία των ιδιωτικών πτήσεων πιο κοντά στην εμπορική αεροπορία.

Τα αεροσκάφη της διαθέτουν μόλις 30 δερμάτινα καθίσματα, τοποθετημένα σε διάταξη δύο προς ένα, ενώ οι επιβάτες μπορούν να προσέρχονται στον ιδιωτικό χώρο αναχώρησης ακόμη και 20 λεπτά πριν από την πτήση.

Κατά την άφιξη, οι αποσκευές παραδίδονται κοντά στο αεροσκάφος, περιορίζοντας την αναμονή. Η εταιρεία δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες όσων ταξιδεύουν με κατοικίδια.

Τα κορυφαία αεροδρόμια στον κόσμο

Καλύτερο διεθνές αεροδρόμιο – Singapore Changi Airport

Το αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης έχει καταφέρει να μετατρέψει την αναμονή μιας πτήσης σε αυτόνομη ταξιδιωτική εμπειρία, συνδυάζοντας αρχιτεκτονική, τέχνη και ψυχαγωγία.

Το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο του είναι ο εντυπωσιακός εσωτερικός καταρράκτης Rain Vortex, ενώ οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν κινηματογράφο που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και εκτεταμένη συλλογή έργων τέχνης.

Από γλυπτά που παραπέμπουν σε σταγόνες βροχής μέχρι μεγάλες καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, το αεροδρόμιο επιχειρεί να προσφέρει στους ταξιδιώτες μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα όρια των αεροπορικών υποδομών.

Καλύτερο αεροδρόμιο στις ΗΠΑ – LaGuardia Airport, Νέα Υόρκη

Για τρίτη διαδοχική χρονιά, το LaGuardia της Νέας Υόρκης κατακτά την κορυφή της αμερικανικής κατάταξης.

Η ανανεωμένη αρχιτεκτονική του, σε συνδυασμό με τα έργα τέχνης που έχουν επιλεγεί από το Public Art Fund και το Queens Museum, έχει αλλάξει την εικόνα του αεροδρομίου.

Στις πιο πρόσφατες προσθήκες συγκαταλέγεται το Capital One Landing, ένας χώρος εστίασης και φιλοξενίας με γαστρονομικές προτάσεις που φέρουν την υπογραφή του διάσημου σεφ José Andrés.

Πρώτη θέση και business class: Η πολυτέλεια αποκτά νέα διάσταση

Καλύτερη διεθνής πρώτη θέση – Emirates First Class, Boeing 777-300ER

Οι σουίτες πρώτης θέσης της Emirates στο Boeing 777-300ER παραπέμπουν περισσότερο σε ιδιωτικά δωμάτια πολυτελούς ξενοδοχείου παρά σε συμβατικές καμπίνες αεροσκάφους.

Διαθέτουν πλήρως κλειστούς χώρους, εξατομικευμένες ρυθμίσεις φωτισμού και θερμοκρασίας και ειδικά δερμάτινα καθίσματα μηδενικής βαρύτητας.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από προϊόντα περιποίησης Bvlgari, άνετα ρούχα που οι επιβάτες μπορούν να κρατήσουν και δυνατότητα παραγγελίας γευμάτων οποιαδήποτε στιγμή της πτήσης.

Καλύτερη πρώτη θέση στις ΗΠΑ – Delta Air Lines First Class, Airbus A321neo

Η πρώτη θέση της Delta στα αεροσκάφη Airbus A321neo διακρίνεται για τον εργονομικό σχεδιασμό και την πρακτικότητα.

Τα καθίσματα διαθέτουν αφρό μνήμης, περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους και αρκετές ηλεκτρικές πρίζες για τη φόρτιση συσκευών.

Σε επιλεγμένες πτήσεις από την Ατλάντα προς τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, όπως το Λος Άντζελες, το Σαν Φρανσίσκο, το Σαν Ντιέγκο και το Σιάτλ, η χωρητικότητα της πρώτης θέσης αυξήθηκε από 20 σε 44 καθίσματα.

Καλύτερη διεθνής business class – Qatar Airways Qsuite, Airbus A350-1000

Η Qsuite της Qatar Airways παραμένει μία από τις πιο χαρακτηριστικές προτάσεις πολυτελούς ταξιδιού στην κατηγορία business.

Οι ιδιωτικές σουίτες διαθέτουν πόρτες, ατμοσφαιρικό φωτισμό και ειδική ένδειξη «Μην ενοχλείτε», δημιουργώντας έναν προσωπικό χώρο μέσα στην καμπίνα.

Τα καθίσματα μετατρέπονται σε πλήρως επίπεδα κρεβάτια και συνοδεύονται από στρώμα ύπνου, επιτρέποντας στους επιβάτες να ξεκουραστούν με μεγαλύτερη άνεση στις πολύωρες πτήσεις.

Καλύτερη business class στις ΗΠΑ – Delta One

Η Delta One προσφέρει καθίσματα που μετατρέπονται σε κρεβάτια, ειδικές υπηρεσίες check-in και πρόσβαση σε αποκλειστικούς χώρους αναμονής.

Στις παροχές περιλαμβάνονται νεσεσέρ Missoni με προϊόντα περιποίησης Grown Alchemist, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη γαστρονομία και στις επιλογές κρασιών.

Το ανανεωμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει ετικέτες από την κοιλάδα Νάπα, όπως Silver Oak και Trefethen, καθώς και κρασιά από τη Γαλλία και την Ισπανία.

Τα πολυτελέστερα lounges αεροδρομίων

Καλύτερο ανεξάρτητο lounge – Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno, Hamad International Airport

Στο αεροδρόμιο Hamad της Ντόχα, το Louis Vuitton Lounge by Yannick Alléno συνδυάζει την υψηλή αισθητική της γαλλικής μόδας με τη δημιουργική γαστρονομία.

Ο χώρος λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, διαθέτοντας ιδιαίτερη διακόσμηση, έργα τέχνης και ένα μενού που εκτείνεται από ελαφριά γεύματα έως ολοκληρωμένες εμπειρίες γευσιγνωσίας.

Ο βραβευμένος σεφ Yannick Alléno έχει επισημάνει ότι η φιλοσοφία της συνεργασίας είναι να μετατρέψει τον χρόνο αναμονής πριν από την πτήση σε μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας.

Καλύτερο lounge διεθνούς αεροπορικής εταιρείας – Emirates First Class Lounge, Ντουμπάι

Το Emirates First Class Lounge, στο Concourse C του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντουμπάι, προσφέρει υπηρεσίες που παραπέμπουν σε πολυτελές ξενοδοχείο.

Οι επιβάτες έχουν πρόσβαση σε ντους spa, γεύματα τριών πιάτων και δυνατότητα απευθείας επιβίβασης στο αεροσκάφος.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της συνολικής εμπειρίας.

Καλύτερο lounge αεροπορικής εταιρείας στις ΗΠΑ – Delta One, JFK Νέα Υόρκη

Το Delta One Lounge στο αεροδρόμιο JFK ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αισθητική και τις γαστρονομικές υπηρεσίες του.

Κεντρικό σημείο αποτελεί το εστιατόριο Brasserie, χωρητικότητας 140 ατόμων, όπου προσφέρονται γεύματα τριών πιάτων, μεταξύ των οποίων crudo με μαγιάτικο και λαζάνια μπολονέζ.

Ο χώρος περιλαμβάνει επίσης μπαρ εμπνευσμένο από την αισθητική Art Deco, με χρυσές λεπτομέρειες, καθώς και βεράντα με αναδιπλούμενη οροφή, που επιτρέπει τη χρήση της όλες τις εποχές του χρόνου.

Οι γαστρονομικές εμπειρίες που ξεχώρισαν

Καλύτερη εστίαση σε αεροδρόμιο – Singapore Changi Airport

Με περισσότερα από 200 σημεία εστίασης, το αεροδρόμιο Changi προσφέρει ένα από τα πιο πλούσια γαστρονομικά περιβάλλοντα για ταξιδιώτες.

Οι επιλογές καλύπτουν διαφορετικές κουζίνες και προτιμήσεις, από τα μπέργκερ του The Kitchen by Wolfgang Puck μέχρι τα ζυμαρικά του Tutto by Da Paolo και τις ασιατικές προτάσεις του Heavenly Wang.

Η ποικιλία αντανακλά τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Σιγκαπούρης, μετατρέποντας ακόμη και μια πολύωρη αναμονή για ανταπόκριση σε ευκαιρία γαστρονομικής εξερεύνησης.

Καλύτερη γαστρονομική συνεργασία εν πτήσει – Air France και Daniel Boulud

Η Air France συνεργάζεται με τον καταξιωμένο Γαλλοαμερικανό σεφ Daniel Boulud, δημιουργό του εστιατορίου Daniel στη Νέα Υόρκη, για την επιμέλεια των γευμάτων στις καμπίνες La Première και Business.

Η συνεργασία αφορά πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς το αεροδρόμιο Charles de Gaulle του Παρισιού.

Στο μενού περιλαμβάνονται δημιουργίες όπως αχνιστός ιππόγλωσσος με πατάτα αρωματισμένη με λεμόνι και σάλτσα αστακού, καθώς και κοτόπουλο με σαφράν, γογγύλια, κολοκύθα και σιμιγδάλι με πράσινες ελιές.

Βασική επιδίωξη είναι να προσφέρεται ποιότητα εστιατορίου υψηλής γαστρονομίας μέσα στο αεροσκάφος, με τη συνέπεια που απαιτεί η μαζική προετοιμασία και τροφοδοσία αεροπορικών γευμάτων.

Η καινοτομία που αλλάζει την οικονομική θέση

Καινοτομία της χρονιάς – Air New Zealand Economy Skynest

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διακρίσεις απονεμήθηκε στην Air New Zealand, για το πρωτοποριακό σύστημα ύπνου Skynest.

Πρόκειται για μια ειδική κατασκευή με έξι κλίνες τοποθετημένες σε διαδοχικά επίπεδα, η οποία επιτρέπει σε επιβάτες οικονομικής και premium economy θέσης να ξεκουράζονται σε οριζόντια θέση.

Κάθε κλίνη θα μπορεί να χρησιμοποιείται για διάστημα τεσσάρων ωρών, προσφέροντας μια εναλλακτική στα συμβατικά καθίσματα των υπερατλαντικών και άλλων πολύωρων πτήσεων.

Η έναρξη της υπηρεσίας έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, στη σύνδεση Νέα Υόρκη – Όκλαντ, ένα ταξίδι διάρκειας περίπου 18 ωρών.

Η απόλυτη ιδιωτική εμπειρία αεροδρομίου

Καλύτερη ιδιωτική εμπειρία – The Windsor by Heathrow, Λονδίνο

Το The Windsor στο αεροδρόμιο Heathrow απευθύνεται σε ταξιδιώτες που επιθυμούν την υψηλότερη δυνατή ιδιωτικότητα και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση.

Η εμπειρία περιλαμβάνει μεταφορά από και προς το αεροσκάφος με ηλεκτρική BMW i7 ή Mercedes-Benz V-Class, ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών του αεροδρομίου και πρόσβαση σε οκτώ ιδιωτικές αίθουσες με προσωπική εξυπηρέτηση από butlers.

Στους χώρους φιλοξενούνται έργα τέχνης δημιουργών όπως οι Banksy και Andy Warhol, ενώ οι επισκέπτες απολαμβάνουν ιδιαίτερες αρωματικές συνθέσεις της βρετανικής AUGUST&PIERS και παραδοσιακό απογευματινό τσάι με την υπογραφή της σεφ ζαχαροπλαστικής Cherish Finden.

Τα καλύτερα προγράμματα και οι ψηφιακές υπηρεσίες

Καλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης – Delta Air Lines SkyMiles

Το SkyMiles της Delta Air Lines διακρίθηκε ως το κορυφαίο πρόγραμμα επιβράβευσης ταξιδιωτών.

Τα μέλη συγκεντρώνουν μίλια μέσω αεροπορικών ταξιδιών και αγορών από τη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι τα μίλια δεν έχουν ημερομηνία λήξης.

Επιπλέον, οι κάτοχοι επιλέξιμων πιστωτικών καρτών American Express της Delta, όπως Reserve, Platinum και Gold, απολαμβάνουν έκπτωση 15% σε κρατήσεις που πραγματοποιούνται με εξαργύρωση μιλίων.

Καλύτερη εφαρμογή αεροπορικής εταιρείας – Fly Delta

Η εφαρμογή Fly Delta προσφέρει στους επιβάτες συγκεντρωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες πτήσεων, εξατομικευμένες ειδοποιήσεις και δυνατότητα εντοπισμού αποσκευών.

Ιδιαίτερη θέση κατέχει ο ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος υποστηρίζει τους ταξιδιώτες σε ζητήματα αλλαγών δρομολογίων, προβλημάτων με αποσκευές και ερωτημάτων σχετικά με το πρόγραμμα SkyMiles.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτυπώνει τη διευρυνόμενη σημασία των ψηφιακών εφαρμογών στη σύγχρονη αεροπορική εμπειρία, όπου η εξυπηρέτηση δεν περιορίζεται πλέον στο αεροσκάφος ή στο αεροδρόμιο.

Η τελετή βράβευσης στο Μονακό

Οι νικητές των Verified Air Travel Awards 2026 θα τιμηθούν κατά τη διάρκεια του The Summit, της ετήσιας διοργάνωσης του Forbes Travel Guide που συγκεντρώνει εκπροσώπους του τουρισμού και της πολυτελούς φιλοξενίας από όλο τον κόσμο.

Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μονακό, από τις 23 έως τις 26 Φεβρουαρίου 2027, αναδεικνύοντας τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες που διαμορφώνουν τα νέα πρότυπα της διεθνούς ταξιδιωτικής εμπειρίας.