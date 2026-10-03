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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το παραλίγο καταστροφικό περιστατικό σε πτήση της FlyDubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, με τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αναφέρουν ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε «τρομοκρατική ενέργεια», επιτιθέμενος στον κυβερνήτη και προσπαθώντας να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με δήλωση του ομοσπονδιακού εισαγγελέα των ΗΑΕ Χαμάντ Αλ Σαμίσι, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο από το κρατικό πρακτορείο WAM, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια επιχείρησε να καταλάβει τα χειριστήρια του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος κατάφερε τελικά να προσγειωθεί με ασφάλεια, αποτρέποντας μια πιθανή αεροπορική τραγωδία.

Σύμφωνα με το Associated Press, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης, ο συγκυβερνήτης είναι υπήκοος του Ομάν και ονομάζεται Χαμάμ αλ Χαμάμι.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα κίνητρα

Η έρευνα για την πτήση FZ1073 βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Οι αρχές εξετάζουν τα πιθανά κίνητρα πίσω από την ενέργεια, καθώς και το ενδεχόμενο να υπάρχουν πρόσωπα ή οργανώσεις με τα οποία μπορεί να συνδέεται ο δράστης, σύμφωνα με τον Αλ Σαμίσι.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται τεχνικές εξετάσεις και έλεγχοι φυσικών και ψηφιακών πειστηρίων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν την Παρασκευή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για ανάκριση από τη Σαουδική Αραβία, όπου είχε πραγματοποιηθεί η αναγκαστική προσγείωση.

Περισσότεροι από 170 επιβάτες στο Boeing 737 Max

Το Boeing 737 Max, στο οποίο επέβαιναν περισσότεροι από 170 επιβάτες, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Prince Sultan bin Abdulaziz της Σαουδικής Αραβίας.

Το αεροσκάφος βρέθηκε πολύ κοντά σε καταστροφή, καθώς κατά τη διάρκεια του περιστατικού υποχρεώθηκε σε απότομη βύθιση, προτού το πλήρωμα καταφέρει τελικά να το προσγειώσει με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η οποία επικαλείται μη κατονομαζόμενες πηγές με γνώση της υπόθεσης, ο συγκυβερνήτης είχε προηγουμένως αποκλειστεί από πτήσεις από τις αρχές του Ομάν, λόγω ανησυχιών ότι είχε υιοθετήσει ριζοσπαστικές ιδεολογικές απόψεις.

Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρχές των ΗΑΕ, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν τόσο τα κίνητρα όσο και τυχόν ευρύτερες διασυνδέσεις.

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