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Στο στόχαστρο απειλών για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών βρέθηκαν την Παρασκευή μεγάλοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί στην Ιρλανδία, προκαλώντας εκκενώσεις κτιρίων και προσωρινή διακοπή ραδιοφωνικών εκπομπών. Το περιστατικό έρχεται μόλις μία ημέρα μετά το μπαράζ ανάλογων απειλών που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε δεκάδες επιβατικές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Μεταξύ των οργανισμών που επηρεάστηκαν ήταν η δημόσια ραδιοτηλεόραση RTE, ο ραδιοφωνικός σταθμός Newstalk και ο εκδοτικός όμιλος της εφημερίδας Irish Independent.

Οι εγκαταστάσεις τους εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν για να ελέγξουν τις απειλές.

Απειλητικό email με προειδοποίηση για έκρηξη σε 45 λεπτά

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του ραδιοφώνου του RTE, λίγο πριν από τις 11:00 ώρα Ελλάδας ο οργανισμός έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα που προειδοποιούσε ότι βόμβα επρόκειτο να εκραγεί μέσα στα επόμενα 45 λεπτά.

Η απειλή οδήγησε στη διακοπή του προγράμματος για περισσότερο από μία ώρα, ενώ οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις.

Οι ενημερωτικές εκπομπές επανήλθαν στον αέρα μέσω εξωτερικής μονάδας μετάδοσης, καθώς η αστυνομία συνέχιζε τους ελέγχους.

Ο παρουσιαστής της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του RTE Radio One ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, το email εμφανιζόταν να προέρχεται από τα ίδια πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονται πίσω από τις ψευδείς απειλές για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις την Πέμπτη.

Ωστόσο, η σύνδεση αυτή δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως.

Επιστροφή στον αέρα για το Newstalk

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Newstalk επανέλαβε τη μετάδοση του προγράμματός του στις 12:00 ώρα Ελλάδος, αφού οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να επιστρέψουν στο κτίριο του σταθμού, στο κέντρο του Δουβλίνου.

Η παρουσιάστρια Κλερ Μπερν ανέφερε στον αέρα ότι η απειλή είχε αξιολογηθεί ως φάρσα.

Την ίδια ώρα, ο όμιλος της Irish Independent γνωστοποίησε ότι εκκενώθηκαν και τα δικά του γραφεία στην ιρλανδική πρωτεύουσα.

Αντίθετα, οι εγκαταστάσεις του RTE στο νότιο Δουβλίνο παρέμεναν κλειστές, με την αστυνομία να πραγματοποιεί ελέγχους σε κάθε κτίριο ξεχωριστά.

Μάρτιν: «Στόχος να προκληθούν φόβος και αναστάτωση»

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, ο οποίος, σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο RTE, υπογράμμισε ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν τις απειλές με τη δέουσα σοβαρότητα.

«Είναι ανησυχητικό και παίρνουμε την απειλή στα σοβαρά», ανέφερε, λίγο μετά την αποκατάσταση της μετάδοσης του προγράμματος.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο τέτοιου είδους ενέργειες μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία της κοινωνίας, ακόμη και χωρίς να χρησιμοποιηθούν πραγματικοί εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Όπως εξήγησε, το περιστατικό δείχνει πόσο εύκολο μπορεί να είναι να προκληθούν προβλήματα στην καθημερινότητα και να υπονομευθεί η ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μέσω ανορθόδοξων ενεργειών.

«Πρόκειται για δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν αναστάτωση, φόβο και ανησυχία. Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και απολύτως προσηλωμένοι στην αντιμετώπισή τους», τόνισε.

Μετά τις αεροπορικές πτήσεις, στο στόχαστρο τα ΜΜΕ

Το νέο περιστατικό εντείνει την ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς ακολουθεί τις μαζικές απειλές για βόμβες που καταγράφηκαν την Πέμπτη σε επιβατικά αεροσκάφη.

Οι απειλές εκείνες προκάλεσαν εκτροπές πτήσεων, προληπτικές προσγειώσεις και εκτεταμένους ελέγχους ασφαλείας σε αεροδρόμια διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, προτού αποδειχθούν ψευδείς.

Η αναφορά σε ενδεχόμενη κοινή προέλευση των μηνυμάτων που στάλθηκαν στις αεροπορικές εταιρείες και στους ιρλανδικούς δημοσιογραφικούς οργανισμούς δημιουργεί νέα ερωτήματα για το κατά πόσο πρόκειται για συντονισμένη εκστρατεία πρόκλησης αναστάτωσης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε η ταυτότητα των αποστολέων ούτε οποιαδήποτε οργανωμένη σύνδεση μεταξύ των περιστατικών.

Οι έρευνες των ιρλανδικών αρχών συνεχίζονται, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσιογραφικών οργανισμών.