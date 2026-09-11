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Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν κυρώσεις σε «μια μεγάλη τράπεζα» τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει την οικονομική πίεση στο Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Αμερικανός υπουργός δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ούτε τη χώρα στην οποία εδρεύει, ωστόσο τόνισε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν τη Δευτέρα.

«Θα το κάνουμε τη Δευτέρα, επειδή θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη των πολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους την 11η Σεπτεμβρίου. Όμως παρακολουθήστε τις εξελίξεις τη Δευτέρα», ανέφερε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στην εκπομπή “Real America’s Voice”.

Νέες κυρώσεις μετά το τραπεζικό μέτωπο σε Αίγυπτο και Τουρκία

Η ανακοίνωση έρχεται μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στα υποκαταστήματα στο Ντουμπάι της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Αιγύπτου, η οποία φέρεται να διοχέτευσε κεφάλαια ύψους 1,8 δισ. δολαρίων προς το Ιράν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Μπέσεντ, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να προχωρήσουν και στο κλείσιμο της μεγαλύτερης τράπεζας της Τουρκίας, η οποία, όπως υποστήριξε, «παρείχε χρηματοδότηση στους Ιρανούς».

Ο υπουργός Οικονομικών δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ούτε διευκρίνισε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων.

Κλιμάκωση της οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη

Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο, οι ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει σειρά οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων νέων κυρώσεων σε εταιρείες, πλοία και φυσικά πρόσωπα.

Η κυβέρνηση Τραμπ ενίσχυσε περαιτέρω την πίεση τον προηγούμενο μήνα μέσω της επιχείρησης που ο Μπέσεντ χαρακτήρισε «Operation Economic Outcast», επιβάλλοντας κυρώσεις σε σχεδόν 60 οντότητες, πλοία και ιδιώτες.

Παράλληλα, η Ουάσινγκτον διεύρυνε το πλαίσιο των δευτερογενών κυρώσεων, στοχεύοντας όσους συνεργάζονται επιχειρηματικά με το Ιράν σε κρίσιμους τομείς, όπως η ναυτιλία και η τεχνολογία.

Η νέα κίνηση αναμένεται να εντείνει την πίεση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό δίκτυο που συνδέεται με την Τεχεράνη, καθώς οι ΗΠΑ επιχειρούν να περιορίσουν τις οικονομικές ροές προς το Ιράν.

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