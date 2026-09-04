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Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Golden Global Investment Bank, μια σχετικά μικρή τουρκική τράπεζα, καθώς ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ συνεχίζει τις προσπάθειές του να απομονώσει την οικονομία του Ιράν, μετά από μια υποτονική έναρξη της νέας εκστρατείας κυρώσεων.

Η κίνηση κατά της τουρκικής τράπεζας, η οποία διαθέτει κεφάλαια μόλις περίπου 34 εκατ. δολαρίων, καθώς και κατά των θυγατρικών της, έρχεται μετά τη δήλωση του Μπέσεντ ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε ενέργειες εναντίον μιας ακόμη ομάδας τραπεζών.

Η επενδυτική τράπεζα με έδρα την Κωνσταντινούπολη ιδρύθηκε το 2019, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, και δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την αμερικανική απόφαση.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Μπέσεντ ανακοίνωσε ένα σχέδιο «οικονομικού αποκλεισμού» του Ιράν, απειλώντας χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλες οντότητες σε ολόκληρο τον κόσμο με δευτερογενείς κυρώσεις σε περίπτωση που διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων κατά των υποκαταστημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα της Banque Misr, της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Αιγύπτου.

Το δίκτυο Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) του υπουργείου Οικονομικών πρότεινε μέτρο για την ανάκληση της πρόσβασης της Banque Misr σε υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής μέσω αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

«Ενώ ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιβληθούν κυρώσεις σε περισσότερες τράπεζες, αυτό εξαρτάται τελικά από το πόσο γρήγορα η διεθνής κοινότητα θα αντιληφθεί την κατάσταση και θα σταματήσει να στηρίζει το δολοφονικό ιρανικό καθεστώς», ανέφερε ο Μπέσεντ σε δήλωσή του την Παρασκευή, η οποία ερμηνεύτηκε ως… καμπανάκι προς τις μεγάλες διεθνείς τράπεζες..

Οι κινήσεις των ΗΠΑ μέχρι στιγμής έχουν προκαλέσει περιορισμένες εντυπώσεις στους αναλυτές, ενώ πολλοί από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους του Ιράν — από τη Μέση Ανατολή έως την Κίνα — φαίνεται να αντιμετωπίζουν με αδιαφορία τη νέα προσπάθεια επιβολής κυρώσεων.

Η Τεχεράνη έχει αντέξει δεκαετίες οικονομικών κυρώσεων, καθώς και μήνες αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών και ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της, χωρίς να αλλάξει τη στρατηγική της στάση.

Ο Μπέσεντ είχε αυξήσει τις προσδοκίες συγκρίνοντας την εκστρατεία κυρώσεων με την απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία (D-Day), η οποία συνέβαλε στην ολοκλήρωση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν εμφανιστεί διστακτικές να στραφούν εναντίον της Κίνας, η οποία αγοράζει περισσότερο από το 90% του πετρελαίου του Ιράν και αποτελεί βασικό στήριγμα της ιρανικής οικονομίας.

Αντίθετα, η Ουάσινγκτον έχει επικεντρωθεί σε μικρότερες οντότητες, οι οποίες πιθανότατα δεν θα έχουν ουσιαστική επίδραση στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορά τον πόλεμο.

«Είναι θετικό ότι το υπουργείο Οικονομικών ακολουθεί τη δέσμευση του Μπέσεντ να στοχεύσει περισσότερα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά η επιβολή κυρώσεων σε μια μικρή τουρκική τράπεζα, ακόμη και αν εξυπηρετεί ιδρύματα που συνδέονται με τους IRGC, δεν θα αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση», τόνισε ο Μαξ Μέιζλις, ερευνητής στο Foundation for Defense of Democracies, ο οποίος είχε προηγουμένως εργαστεί στο Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, που διαχειρίζεται το καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων.

«Αν η Ουάσινγκτον θέλει οι κυρώσεις να αλλάξουν τη συμπεριφορά του Ιράν, πρέπει να ασκήσει πίεση στα κινεζικά ιδρύματα που επιτρέπουν το εμπόριο πετρελαίου της χώρας», πρόσθεσε.

Ο Μπέσεντ και άλλοι αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει δημόσια ενδείξεις ότι σχεδιάζουν μέτρα κατά κινεζικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αντίθετα, έχουν αναφέρει ότι οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει παραγωγικές ιδιωτικές συνομιλίες με την Κίνα, μεταξύ άλλων στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών της G20 που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

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