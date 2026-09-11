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Άμεσα, εντός του Οκτωβρίου αναμένεται η προκήρυξη της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας στο πλαίσιο του προγράμματος επέκτασης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών σε συνέχεια και της διακοπής του υφιστάμενου διαγωνισμού.

Αυτό επεσήμανε χθες ο κ. Γιώργος Καλλιμασιάς, διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, τονίζοντας ότι ο νέος σχεδιασμός διατηρεί ως σημείο αναφοράς σε πρώτη φάση την αύξηση της χωρητικότητας στα 40 εκατομμύρια επιβάτες, ωστόσο η στόχευση είναι η πιο άμεση προσθήκη της αναγκαίας δυναμικότητας με μεγαλύτερη ευελιξία για την επόμενη φάση ανάπτυξης του «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Η τμηματική υλοποίηση, έναντι του ενός και μόνο συμβολαίου παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μπορεί να προκύψει από την περαιτέρω αύξηση της επιβατικής κίνησης που φέτος κινείται με ρυθμούς στο +4,4% στο οκτάμηνο και γι’ αυτό επιδιώκουμε να είμαστε πιο ευέλικτοι. Ακόμη και στο αρνητικό σενάριο- που με τα μέχρι στιγμής δεδομένα και παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα δεν είναι βέβαια και πολύ πιθανό- μείωσης της επιβατικής κίνησης έχουμε τις επιλογές ανοικτές σε μεσο- μακροπρόθεσμο ορίζοντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιμασιάς.

Τι περιλαμβάνει το νέο πλάνο

Τώρα, με βάση το νέο οδικό χάρτη, ο ΔΑΑ διακόπτει την υφιστάμενη διαγωνιστική διαδικασία με τη μέθοδο Early Contractor Involvement (ECI) και προχωρά σε νέο, ανοικτό διαγωνισμό για την πρώτη φάση του προγράμματος στο πλαίσιο της αύξησης της χωρητικότητας για την εξυπηρέτηση 40 εκατ. επιβατών.

Η προκήρυξη για τον ερχόμενο Οκτώβριο περιλαμβάνει τη Νότια Πτέρυγα του Κύριου Αεροσταθμού, την επέκταση του Δορυφορικού Αεροσταθμού καθώς και στοχευμένες επενδύσεις στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών.

Οι τελευταίες αφορούν μεταξύ άλλων την ενίσχυση της δυναμικότητας στον έλεγχο διαβατηρίων και στους ελέγχους ασφαλείας, ώστε να αντιμετωπιστούν πιο άμεσα τα σημεία πίεσης που δημιουργεί η αυξημένη κίνηση.

Παράλληλα, συνεχίζονται βάσει χρονοδιαγράμματος τα έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως ο βορειοδυτικός χώρος στάθμευσης αεροσκαφών, το νέο πολυώροφο πάρκινγκ και το VIP terminal.

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο αφορά την επέκταση της βόρειας πτέρυγας. Για την αρχική φάση του συγκεκριμένου έργου προβλέπεται η προκήρυξη νέου διαγωνισμού στο β΄ εξάμηνο του 2027, με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες δυναμικότητας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Αντίθετα, άλλα τμήματα του αρχικού σχεδιασμού του οδικού χάρτη των 40 MAP, όπως το βόρειο κυκλικό αίθριο (North Oculus) και η επέκταση της ανατολικής πτέρυγας, παραμένουν μέρος του σχεδίου αναφοράς, αλλά θα επανεξεταστούν υπό το πρίσμα των εναλλακτικών στρατηγικών που αξιολογεί πλέον η διοίκηση.

Σημαντική παράμετρος του σχεδιασμού είναι και η επέκταση των εμπορικών χώρων. Με τις παρεμβάσεις που προβλέπονται για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών, ο ΔΑΑ υπολογίζει σε αύξηση των εμπορικών χώρων κατά 60% έως το 2030-2031.

Στην αλλαγή του σχεδιασμού βαρύνουν τρεις βασικοί παράγοντες: η επιβατική κίνηση που αυξάνεται ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, οι λειτουργικές και εμπορικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τόσο μεγάλο κατασκευαστικό έργο σε ένα αεροδρόμιο σε πλήρη λειτουργία, καθώς και η γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Αύξηση 30% του κατασκευαστικού κόστους

Συνολικά, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του προγράμματος επέκτασης έως το 2030 υπολογίζονται σε έως 950 εκατ. ευρώ.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη και επιπλέον τα κόστη για τις νέες αναπτύξεις στο βάθος της επόμενης τετραετίας.

Σε σχέση με την αύξηση του συνολικού κόστους επέκτασης του αεροδρομίου, η διοίκηση σημείωσε ότι το αρχικό επενδυτικό πλάνο υπολογιζόταν σε 1,3 δισ. ευρώ σε τιμές 2024, ενώ σε τιμές 2026 εκτιμάται ότι θα είναι 30% υψηλότερο.

Ο κ. Καλλιμασιάς απέδωσε την αύξηση στον πληθωρισμό του κόστους κατασκευής, στις αυξημένες τιμές υλικών, αλλά και στη λεπτομερέστερη αποτύπωση των απαιτήσεων του έργου.

Η πορεία εφέτος

Η διοίκηση διατηρεί την πρόβλεψη για περαιτέρω άνοδο της κίνησης εφέτος, με τα καθαρά κέρδη να υπολογίζονται κοντά στα 200 εκατ. ευρώ.

«Τα σημεία-κλειδιά για το 2026 μέχρι στιγμής είναι ότι τα οικονομικά μεγέθη του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας κινούνται μέσα στους στόχους, με ανθεκτικότητα και σταθερή αύξηση της επιβατικής κίνησης παρά τη γεωπολιτική αστάθεια. Ο εφετινός Αύγουστος ήταν ο μήνας όπου ξεπεράστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του αεροδρομίου το ορόσημο των 4 εκατ. επιβατών», ανέφερε η διοίκηση.

Ως προς τις αεροπορικές δραστηριότητες, ο ΔΑΑ προβλέπει ότι η απόδοση ανά επιβάτη θα παραμείνει σταθερή, όπως και τα έσοδα ανά επιβάτη στις μη αεροπορικές δραστηριότητες.

Στο κομμάτι της διασυνδεσιμότητας, μέσα στο τρέχον έτος προστέθηκαν 4 νέες αεροπορικές εταιρείες και 11 νέοι προορισμοί, ενώ για το 2027 έχει ήδη ανακοινωθεί η νέα σύνδεση με το Σιάτλ μέσω της Alaska Airlines.

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