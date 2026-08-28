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Ένα εργαστηριακό «ταξίδι» πίσω στις πρώτες στιγμές του Σύμπαντος κατάφεραν να πραγματοποιήσουν φυσικοί στο CERN, δημιουργώντας σε μικροσκοπική κλίμακα μια μορφή ύλης που πιστεύεται ότι κυριαρχούσε αμέσως μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Το επίτευγμα δίνει στους επιστήμονες τη δυνατότητα να εξετάσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ακραίες συνθήκες μέσα από τις οποίες προέκυψε σταδιακά η ύλη που συγκροτεί σήμερα άστρα, πλανήτες και ανθρώπους.

Το πείραμα βασίστηκε σε συγκρούσεις ατομικών πυρήνων με ταχύτητες που πλησιάζουν εκείνη του φωτός. Από αυτές τις συγκρούσεις δημιουργήθηκαν εξαιρετικά μικρές σταγόνες της αρχέγονης ύλης που εκτιμάται ότι υπήρχε κατά το πρώτο εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου της ζωής του Σύμπαντος.

Το αποτέλεσμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο επειδή αναπαράγει συνθήκες που επικράτησαν δισεκατομμύρια χρόνια πριν, αλλά και επειδή οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτή την κατάσταση χρησιμοποιώντας πολύ μικρότερους ατομικούς πυρήνες από εκείνους που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απαραίτητοι.

Το πλάσμα κουάρκ-γκλουονίων και η αρχή της ύλης

Η εξαιρετικά θερμή και πυκνή μορφή ύλης που δημιουργήθηκε ονομάζεται πλάσμα κουάρκ-γκλουονίων (Quark–gluon plasma ή QGP) και θεωρείται μία από τις αρχαιότερες καταστάσεις της ύλης στο Σύμπαν.

Στις πρώτες στιγμές μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, η θερμοκρασία και η πυκνότητα ήταν τόσο ακραίες ώστε τα κουάρκ και τα γκλουόνια δεν βρίσκονταν δεσμευμένα μέσα σε πρωτόνια και νετρόνια όπως συμβαίνει σήμερα. Αντίθετα, κινούνταν μέσα σε ένα εξαιρετικά θερμό και πυκνό «ρευστό», το οποίο αποτελεί το πλάσμα κουάρκ-γκλουονίων.

Μέχρι πρόσφατα, επικρατούσε η αντίληψη ότι για να αναδημιουργηθεί αυτή η αρχέγονη κατάσταση στο εργαστήριο απαιτούνταν συγκρούσεις πολύ βαριών ατομικών πυρήνων, όπως είναι οι πυρήνες του μολύβδου.

Το νέο πείραμα αλλάζει αυτή την εικόνα. Οι φυσικοί πέτυχαν να δημιουργήσουν την ίδια εξαιρετική κατάσταση ύλης μέσω της σύγκρουσης σημαντικά μικρότερων πυρήνων, διευρύνοντας τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να εμφανιστεί το πλάσμα κουάρκ-γκλουονίων.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στους επιστήμονες να διερευνήσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ποιες είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η συνηθισμένη ύλη να μεταβεί σε αυτή την ακραία κατάσταση.

Ένα «μικρό Big Bang» στο εργαστήριο

Το πείραμα χαρακτηρίζεται ως ένα είδος «μικρού Big Bang», ακριβώς επειδή αναπαράγει σε απειροελάχιστη κλίμακα συνθήκες παρόμοιες με εκείνες που θεωρείται ότι επικρατούσαν λίγο μετά τη γέννηση του Σύμπαντος.

Όπως εξήγησε ο αναπληρωτής καθηγητής You Zhou, επικεφαλής του πειράματος και μέχρι πρόσφατα ερευνητής στο Ινστιτούτο Niels Bohr του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, οι επιστήμονες κατάφεραν να ξεπεράσουν τα έως τώρα γνωστά όρια ως προς το ελάχιστο μέγεθος των πυρήνων που μπορούν, μέσω σύγκρουσης, να δημιουργήσουν αυτή την αρχέγονη ύλη.

Το αποτέλεσμα προσφέρει επομένως νέες πληροφορίες για τις θεμελιώδεις συνθήκες που είναι απαραίτητες προκειμένου η ύλη να περάσει σε μια τόσο ακραία μορφή.

Η δυνατότητα δημιουργίας QGP από μικρότερα συστήματα μπορεί να βοηθήσει τους φυσικούς να διαχωρίσουν καλύτερα τους διαφορετικούς μηχανισμούς που συμμετέχουν στον σχηματισμό του και να κατανοήσουν πώς ακριβώς συμπεριφέρεται η ύλη υπό συνθήκες τεράστιας θερμοκρασίας και πυκνότητας.

Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι το επίτευγμα θα συμβάλει στην πληρέστερη κατανόηση της συμπεριφοράς του πλάσματος στις πρώτες στιγμές του Σύμπαντος, αλλά και της διαδικασίας μέσα από την οποία αυτή η αρχέγονη κατάσταση εξελίχθηκε στις μορφές ύλης που γνωρίζουμε σήμερα.

Από τα κουάρκ στα άστρα και τους πλανήτες

Η σημασία του πλάσματος κουάρκ-γκλουονίων συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του Σύμπαντος. Όσο το νεογέννητο Σύμπαν διαστελλόταν και η θερμοκρασία του υποχωρούσε, οι συνθήκες άρχισαν να αλλάζουν δραματικά.

Τα ελεύθερα μέχρι τότε κουάρκ και γκλουόνια άρχισαν σταδιακά να συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας σωματίδια όπως τα πρωτόνια και τα νετρόνια.

Αυτά αποτέλεσαν στη συνέχεια τα βασικά δομικά στοιχεία των ατομικών πυρήνων. Πολύ αργότερα, καθώς συνεχίστηκε η εξέλιξη και η ψύξη του Σύμπαντος, σχηματίστηκαν τα άτομα και τελικά οι πολύ πιο σύνθετες δομές της ύλης.

Πρόκειται για μια κοσμική αλυσίδα εξέλιξης που οδήγησε από ένα υπέρθερμο πλάσμα στοιχειωδών σωματιδίων στη συνηθισμένη ύλη από την οποία αποτελούνται όλα όσα παρατηρούμε γύρω μας.

Η μελέτη αυτής της μετάβασης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία της σύγχρονης φυσικής, καθώς μπορεί να προσφέρει απαντήσεις για το πώς το αρχέγονο Σύμπαν εξελίχθηκε από μια ακραία κατάσταση ενέργειας και ύλης στον κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα.

Το νέο πείραμα προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια. Η δημιουργία μικροσκοπικών ποσοτήτων αρχέγονης ύλης με μικρότερους πυρήνες επιτρέπει πλέον στους ερευνητές να εξετάσουν το QGP κάτω από διαφορετικές συνθήκες και να διερευνήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα όρια της δημιουργίας του.

Έτσι, το «μικρό Big Bang» του εργαστηρίου δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή προσομοίωση της Μεγάλης Έκρηξης. Προσφέρει ένα νέο παράθυρο στις πρώτες στιγμές της κοσμικής ιστορίας, όταν τέθηκαν οι βάσεις για τη δημιουργία της ύλης από την οποία αποτελείται σήμερα ολόκληρο το ορατό Σύμπαν.

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