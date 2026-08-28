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Μόλις επτά πλοία μεταφοράς ενεργειακών και άλλων χύδην φορτίων διέσχισαν το Ορμούζ την Πέμπτη 27 Αυγούστου, έναντι 17 την Τετάρτη, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler που δημοσιεύει το Reuters. Η υποχώρηση κατά 58,8% μέσα σε μία ημέρα, σε επίπεδο χαμηλότερο και από το μισό του δεκαήμερου μέσου όρου των 15 διελεύσεων, δείχνει πόσο εύθραυστη παραμένει η ναυτιλιακή δραστηριότητα στο πέρασμα.

Η νέα καταγραφή έρχεται ενώ η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει ότι οι διεθνείς λωρίδες ναυσιπλοΐας είναι ανοιχτές και συνεχίζονται οι επαφές για την αποκατάσταση της κανονικής κυκλοφορίας. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει η επιστροφή των πλοίων με σταθερό ρυθμό και με συνθήκες που επιτρέπουν στις εταιρείες να προγραμματίζουν τα επόμενα ταξίδια τους.

Από τα επτά πλοία, τέσσερα εξήλθαν και τρία εισήλθαν στα Στενά. Η σύνθεση περιλάμβανε δύο δεξαμενόπλοια κατηγορίας MR, ένα μεγάλο πλοίο μεταφοράς υγραερίου VLGC, ένα φορτηγό ξηρού φορτίου Ultramax, ένα δεξαμενόπλοιο κατηγορίας intermediate και δύο χημικά δεξαμενόπλοια.

Τα στοιχεία παραμένουν προκαταρκτικά, καθώς οι κινήσεις πλοίων με απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης AIS δυσκολεύουν την έγκαιρη καταμέτρηση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Τετάρτης: η προηγούμενη δημοσίευση έκανε λόγο για 10 ορατές διελεύσεις, ενώ η νεότερη καταγραφή τις ανεβάζει στις 17. Αυτή είναι η βάση σύγκρισης για την πτώση στις επτά την Πέμπτη. Η αναθεώρηση υπενθυμίζει ότι οι ημερήσιες μετρήσεις δεν αποτελούν οριστικό απολογισμό. Παράλληλα, η συγκεκριμένη καταμέτρηση αφορά τις κατηγορίες πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων που παρακολουθεί η Kpler.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, CENTCOM, παρουσιάζει μια εικόνα επιχειρησιακής προόδου. Ο επικεφαλής της, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, υποστηρίζει ότι οι διεθνείς λωρίδες έχουν καθαριστεί από ιρανικές νάρκες και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βοήθησαν τους τελευταίους μήνες περίπου 1.500 εμπορικά πλοία, που μετέφεραν σχεδόν 750 εκατ. βαρέλια αργού, να περάσουν από τα Στενά.

Ωστόσο, υπηρεσίες παρακολούθησης πλοίων εξακολουθούν να εκτιμούν τη δραστηριότητα στο 5%-15% των φυσιολογικών επιπέδων, σύμφωνα με το Reuters. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη προετοιμάζει όρους για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας, ύστερα από επαφές με το Κατάρ, και συζητά με το Ομάν τη διαμόρφωση κοινού διαδρόμου διέλευσης. Οι λεπτομέρειες και η εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων παραμένουν κρίσιμα ζητήματα.

Οι αριθμοί αυτοί δεν συγκρίνονται ευθέως. Οι 1.500 διελεύσεις είναι σωρευτικός απολογισμός μηνών, ενώ το 5%-15% περιγράφει εκτιμώμενη δραστηριότητα έναντι των φυσιολογικών επιπέδων. Ούτε η μείωση στον αριθμό πλοίων σημαίνει αυτομάτως αντίστοιχη μείωση στα μεταφερόμενα βαρέλια. Για τους πλοιοκτήτες, η δυνατότητα διέλευσης αποτελεί μόνο ένα μέρος της αξιολόγησης. Η απόφαση περιλαμβάνει την ασφάλεια του πληρώματος, την αξιοπιστία της πλοήγησης, την παραμονή στον προορισμό και τους όρους ασφαλιστικής κάλυψης.

Ο αλληλασφαλιστικός οργανισμός Skuld, στην ενημέρωσή του στις 17 Αυγούστου, κατέγραφε συνεχιζόμενες απειλές, παρενοχλήσεις και παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης. Συνιστούσε χωριστή εκτίμηση κινδύνου για κάθε ταξίδι και στενή συνεννόηση με τους ασφαλιστές πολεμικών κινδύνων.

Η επιφυλακτικότητα έχει βαρύ υπόβαθρο. Έως τις 26 Αυγούστου, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, IMO, κατέγραφε 70 επιβεβαιωμένα περιστατικά και 19 νεκρούς ναυτικούς στο Ορμούζ και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή — όχι αποκλειστικά μέσα στα Στενά. Μία ημέρα χαμηλής κίνησης δεν αρκεί για να κριθεί η έκβαση των διπλωματικών προσπαθειών. Η πτώση στις επτά διελεύσεις, όμως, δείχνει ότι η ανάκαμψη δεν έχει σταθεροποιηθεί. Η πραγματική δοκιμασία θα είναι αν οι διαβεβαιώσεις μετατραπούν σε επαναλαμβανόμενα ασφαλή ταξίδια, ώστε η επιστροφή στο Ορμούζ να μπορεί να ενταχθεί ξανά στον κανονικό προγραμματισμό των ναυτιλιακών εταιρειών.

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