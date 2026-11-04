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Με τη φράση «Η Αμερική επέστρεψε» πανηγύρισε ο Χακίμ Τζέφρις την εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εμφανιζόμενος ενώπιον ενθουσιώδους πλήθους το βράδυ της Τρίτης, καθώς το κόμμα του βρισκόταν πλέον σε τροχιά ανάκτησης της πλειοψηφίας.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την προεδρία του σώματος, μίλησε λίγο μετά τις 23:15 τοπική ώρα, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν ρυθμικά «Πρόεδρος Τζέφρις!», αναφερόμενοι στο αξίωμα του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Σήμερα αρχίζει η μεγάλη επιστροφή της Αμερικής», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι οι ψηφοφόροι έστειλαν σαφές μήνυμα με την ψήφο τους.

«Από τη μία άκρη της χώρας έως την άλλη, ο αμερικανικός λαός μίλησε και κατέστησε σαφές ότι έχει κουραστεί από τον εξτρεμισμό και τη διαφθορά», τόνισε.

Ο Τζέφρις υποστήριξε ότι προτεραιότητα των Δημοκρατικών θα είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των Αμερικανών, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε πρόσωπα που κατέχουν υψηλά αξιώματα και, όπως είπε, ενδιαφέρονται κυρίως να πλουτίσουν οι ίδιοι, οι οικογένειές τους, οι φίλοι τους ή οι χρηματοδότες τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Medicaid, το ομοσπονδιακό πρόγραμμα υγειονομικής κάλυψης για Αμερικανούς με χαμηλά εισοδήματα, δεσμευόμενος ότι οι Δημοκρατικοί θα επιδιώξουν να ανατρέψουν τις περικοπές που περιλαμβάνονταν στον φορολογικό και δημοσιονομικό νόμο των Ρεπουμπλικανών που ψηφίστηκε πέρυσι.

«Θα αγωνιστούμε σκληρά ώστε κάθε Αμερικανός να μπορεί να αντέξει οικονομικά μια επίσκεψη στον γιατρό όταν τη χρειάζεται», δήλωσε.

«Και θα αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε αυτές τις επώδυνες περικοπές στο Medicaid», πρόσθεσε, δίνοντας το στίγμα των προτεραιοτήτων που προτίθενται να θέσουν οι Δημοκρατικοί στο νέο Κογκρέσο.