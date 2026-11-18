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Στη λίστα των προσώπων για τα οποία οι Δημοκρατικοί ζητούν τη διατήρηση εγγράφων ενόψει πιθανών κοινοβουλευτικών ερευνών περιλαμβάνεται η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα είναι αποδέκτης επιστολής του Ρόμπερτ Γκαρσία σχετικά με καταγγελίες για πρακτικές ανταλλαγής εξυπηρετήσεων με ανταλλάγματα, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με την πρεσβευτική της ιδιότητα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερο κύκλο ελέγχων που αφορούν στην οικογένεια Τραμπ, σε επιχειρηματικά συμφέροντα και στην υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Σημειώνεται ωστόσο ότι πρόκειται για αιτήματα διατήρησης στοιχείων ενόψει πιθανών κοινοβουλευτικών ερευνών και οι επιστολές δεν συνιστούν από μόνες τους διαπίστωση παρανομιών ή απόδειξη των καταγγελιών.

Συγκεκριμένα, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων, δημοσιοποίησε σειρά επιστολών με τις οποίες ζητεί τη διατήρηση εγγράφων και άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές διαδικασίες ελέγχου.Οι πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: ενδεχόμενο προσωπικό οικονομικό όφελος μελών της οικογένειας Τραμπ από κυβερνητικές δραστηριότητες, εταιρική διαφθορά, καταγγελίες για παρατυπίες στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και φερόμενη συγκάλυψη στοιχείων της υπόθεσης Τζέφρι Έπσταϊν από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοκρατικής πλευράς της Επιτροπής, στόχος των ερευνών είναι η συγκέντρωση πραγματικών περιστατικών, αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών που θα επιτρέψουν τον εντοπισμό κενών στην ισχύουσα νομοθεσία, την επεξεργασία νομοθετικών παρεμβάσεων και την προώθηση μεταρρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη προστασία των Αμερικανών πολιτών.

«Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας αγωνίζονται για να βάλουν τέλος στην εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων, στις παρατυπίες και στην κατάχρηση εξουσίας από αυτή την κυβέρνηση. Αυτές οι έρευνες θα θέσουν τις βάσεις για νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ωφελήσουν όλους τους Αμερικανούς. Αυτή είναι μόνο η αρχή», δήλωσε ο Ρόμπερτ Γκαρσία.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής προχώρησε στην ενίσχυση των ερευνών που έχουν ήδη ξεκινήσει τα μέλη του κόμματός του στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, απαιτώντας να διατηρηθούν όλα τα αρχεία, οι επικοινωνίες και οι πληροφορίες που συνδέονται με ενδεχόμενους μελλοντικούς ελέγχους του Κογκρέσου.

Οι 12 επιστολές και τα πρόσωπα που μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Συνολικά, ο Γκαρσία απέστειλε 12 επιστολές διατήρησης εγγράφων, οι οποίες αφορούν σε μέλη της οικογένειας Τραμπ, κυβερνητικούς αξιωματούχους, επιχειρηματικά συμφέροντα και πρόσωπα που συνδέονται με τη διαχείριση της υπόθεσης Έπσταϊν.

Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Η επιστολή αφορά σε καταγγελίες για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, τη συμμετοχή του στην εταιρεία World Liberty Financial και τη χρηματοδότηση του αποκαλούμενου «Κόκκινου Γάμου» του από Ρώσο ολιγάρχη.

Έρικ Τραμπ: Ζητείται η διατήρηση εγγράφων που σχετίζονται με ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων και τη συμμετοχή του στη World Liberty Financial.

Τζάρεντ Κούσνερ: Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, στον έλεγχο και τη συμμετοχή του στην επενδυτική εταιρεία Affinity Partners, καθώς και σε καταγγελίες ότι αξιοποίησε τον κυβερνητικό του ρόλο προκειμένου να αποκομίσει οικονομικά οφέλη για τον ίδιο και τις επιχειρήσεις του.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα περιλαμβάνεται στα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται οι επιστολές. Στην περίπτωσή της, το αίτημα αφορά σε καταγγελίες για ενδεχόμενες πρακτικές ανταλλαγής πολιτικών ή διοικητικών εξυπηρετήσεων με οικονομικά ανταλλάγματα, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με την άσκηση των πρεσβευτικών της καθηκόντων.

Κάθριν Τάουνσεντ: Η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Trust for the National Mall καλείται να διατηρήσει στοιχεία που σχετίζονται με 600 εκατ. δολάρια, τα οποία προέρχονται τόσο από χρήματα των φορολογουμένων όσο και από ιδιώτες δωρητές που διατηρούν επιχειρηματικές σχέσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Μεταξύ των δωρητών κατονομάζεται η Nvidia, η οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην επιστολή, φέρεται να εξασφάλισε ευνοϊκή ρυθμιστική μεταχείριση από την κυβέρνηση Τραμπ.

Οι καταγγελίες για το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Στίβεν Μίλερ: Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου περιλαμβάνεται στις επιστολές λόγω καταγγελιών για καταχρηστικές πρακτικές στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), υπό την καθοδήγησή του.

Κρίστι Νόεμ: Η πρώην υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας καλείται να διατηρήσει έγγραφα σχετικά με καταγγελίες για καταχρηστική αξιοποίηση κονδυλίων του υπουργείου, παράκαμψη μηχανισμών πρόληψης της διαφθοράς και εκμετάλλευση της επίσημης θέσης της για προσωπικό οικονομικό όφελος ή προς όφελος συνεργατών της. Οι καταγγελίες συνδέονται επίσης με τον τρόπο εποπτείας των δραστηριοτήτων του DHS και της ICE.

Κόρεϊ Λεβαντόφσκι: Ο πρώην ανώτερος σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας βρίσκεται στο επίκεντρο καταγγελιών για διαφθορά και εξυπηρέτηση προσωπικών συμφερόντων. Ειδικότερα, εξετάζονται ισχυρισμοί ότι αξιοποίησε την πρόσβασή του στην Κρίστι Νόεμ για τη διεκπεραίωση ιδιωτικών επιχειρηματικών υποθέσεων, καθώς και ότι κατεύθυνε επικερδείς κρατικές συμβάσεις προς πολιτικούς ή επιχειρηματικούς συμμάχους. Το ενδιαφέρον επεκτείνεται και στον ρόλο του στις καταγγελλόμενες καταχρήσεις των DHS και ICE.

Οι μυστικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για τον Έπσταϊν

Τζέι Ντι Βανς: Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών καλείται να διατηρήσει στοιχεία που σχετίζονται με μυστικές συναντήσεις στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων του Λευκού Οίκου (Situation Room). Κατά τους Δημοκρατικούς, οι συναντήσεις αυτές αφορούσαν στη φερόμενη προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει στοιχεία των φακέλων Έπσταϊν και να περιορίσει το πολιτικό κόστος από την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σούζι Γουάιλς: Η πρώην προσωπάρχης του Λευκού Οίκου αποτελεί επίσης αποδέκτη επιστολής για τις ίδιες μυστικές συναντήσεις. Το αίτημα διατήρησης στοιχείων αφορά στις συζητήσεις που, σύμφωνα με τις καταγγελίες των Δημοκρατικών, πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διαχείριση της υπόθεσης Έπσταϊν και τον περιορισμό των πολιτικών της επιπτώσεων.

Τοντ Μπλανς: Ο υπουργός Δικαιοσύνης καλείται να διατηρήσει στοιχεία που σχετίζονται με τη φερόμενη συγκάλυψη των φακέλων Έπσταϊν, την εκκρεμή κλήτευση της Επιτροπής και την καταγγελλόμενη μη συμμόρφωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με τον νόμο για τη διαφάνεια των αρχείων Έπσταϊν.

Η επιστολή καλύπτει ακόμη τους χειρισμούς του υπουργείου κατά την εξέταση και δημοσιοποίηση των σχετικών εγγράφων, καθώς και την απόφαση για τη μεταγωγή της Γκισλέιν Μάξγουελ σε σωφρονιστικό κατάστημα ελάχιστης ασφαλείας.

Γουίλιαμ Κ. Μάρσαλ Γ΄ και Τανίσα Χολ: Ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών και η διοικήτρια του ομοσπονδιακού σωφρονιστικού καταστήματος Μπράιαν στο Τέξας περιλαμβάνονται στην τελευταία επιστολή.

Το αίτημα αφορά στη μεταγωγή της Γκισλέιν Μάξγουελ σε φυλακή ελάχιστης ασφαλείας, λίγες ημέρες αφότου η ίδια έδωσε κατάθεση ευνοϊκή για τον πρόεδρο Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν επίσης να διατηρηθούν στοιχεία σχετικά με τα προνόμια και τις ευνοϊκές συνθήκες κράτησης που φέρεται να απολαμβάνει η Μάξγουελ στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα.