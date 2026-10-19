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Η Delta Air Lines αντιμετωπίζει ένα μάλλον ασυνήθιστο πρόβλημα, οι 40 Porsche που διαθέτει για τη μεταφορά των VIP επιβατών της δεν επαρκούν πλέον για να καλύψουν τη ζήτηση. Η πιο κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ αποφάσισε έτσι να αυξήσει τον στόλο των πολυτελών αυτοκινήτων της σε 70 οχήματα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της υψηλότερης κατηγορίας.

«Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση συνέχισε να αυξάνεται και συνειδητοποιήσαμε ότι τα 40 αυτοκίνητα που διαθέταμε δεν ήταν αρκετά. Γι’ αυτό αυξάνουμε τον στόλο σε 70», δήλωσε στο CNBC ο Ράντζαν Γκοσουάμι, επικεφαλής μάρκετινγκ και προϊόντων της Delta. Η υπηρεσία μεταφοράς με Porsche, η οποία επιτρέπει σε επιλεγμένους επιβάτες να φτάνουν με αυτοκίνητο μέχρι το αεροσκάφος, αποτελεί μέρος μιας πρόσθετης VIP επιλογής της εταιρείας. Ωστόσο, η ενίσχυση του στόλου είναι μόνο μία από τις αλλαγές που σχεδιάζει η Delta για τη Delta One, την πιο πολυτελή και ακριβή κατηγορία θέσεων της.

Από τις Porsche στη σαμπάνια και τη Missoni

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία παρουσίασε μια σειρά αναβαθμίσεων που αφορούν, τόσο την καμπίνα, όσο και την εμπειρία εξυπηρέτησης κατά τη διάρκεια της πτήσης. Στις αλλαγές περιλαμβάνονται νέα σερβίτσια με το λογότυπο της Delta, μικρά μαξιλάρια Missoni, καθώς και ανανεωμένα μενού φαγητού και ποτών. Οι επιβάτες της Delta One θα έχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να απολαύσουν σαμπάνια σερβιρισμένη πάνω από σορμπέ, αλλά και το bourbon Blanton’s, σε μια προσπάθεια να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις λεπτομέρειες της premium εμπειρίας.

Πολλά από τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά σε πτήσεις που αναχωρούν από το Λος Άντζελες αργότερα μέσα στον Οκτώβριο, ενώ θα επεκταθούν και σε άλλα δρομολόγια τους επόμενους μήνες.

Νέες ιδιωτικές σουίτες στα Airbus A350-1000

Η Delta προετοιμάζει επίσης την επόμενη γενιά της καμπίνας Delta One, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί με την ένταξη των πρώτων Airbus A350-1000 στον στόλο της, στις αρχές του 2027. Οι νέες σουίτες θα διαθέτουν μεγαλύτερες οθόνες, αναβαθμισμένα καθίσματα που μετατρέπονται σε πλήρως επίπεδα κρεβάτια και περισσότερη επένδυση για μεγαλύτερη άνεση. Τα καθίσματα θα είναι επίσης ελαφρύτερα, ενώ οι ιδιωτικές σουίτες θα διατηρούν τις συρόμενες πόρτες που προσφέρουν μεγαλύτερη απομόνωση κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η εταιρεία εξετάζει ήδη αντίστοιχες αλλαγές και σε άλλους τύπους αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων μικρότερα Airbus και τα Boeing 787 Dreamliner που έχει παραγγείλει και αναμένεται να παραλάβει την επόμενη δεκαετία. Προς το παρόν, πάντως, η Delta δεν ανακοίνωσε αντίστοιχες αναβαθμίσεις για την οικονομική κατηγορία ή την premium economy.

Η μάχη των αεροπορικών εταιρειών για τους premium επιβάτες

Η νέα επένδυση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που ακολουθεί η Delta εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, δίνοντας ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στις υπηρεσίες υψηλής αξίας. Η United Airlines επενδύει επίσης στις premium καμπίνες της εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ και άλλοι αερομεταφορείς αναπτύσσουν ακριβότερες επιλογές θέσεων, ανταποκρινόμενοι στη ζήτηση.

«Πρέπει να εξετάζεις συνεχώς τι θα ζητούν οι πελάτες στον επόμενο κύκλο και να αρχίζεις να σχεδιάζεις από τώρα», ανέφερε ο Γκοσουάμι. Για τη Delta, η διαφοροποίηση δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος της οθόνης ή την ποιότητα του φαγητού, αλλά και από τις μικρές λεπτομέρειες που διαμορφώνουν τη συνολική εμπειρία. Γι’ αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρεία έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα και στην ανθεκτικότητα των νέων προϊόντων, από τις συρόμενες πόρτες των σουιτών μέχρι τα σερβίτσια με το λογότυπό της.

Μάλιστα, ορισμένα αντικείμενα υποβλήθηκαν σε ειδικές δοκιμές για να διαπιστωθεί κατά πόσο αντέχουν στη συχνή χρήση και στις φθορές. Υπάρχει, ωστόσο, και μια διαφορετική ανησυχία: μήπως οι επιβάτες ενθουσιαστούν τόσο με τα νέα αντικείμενα, ώστε θελήσουν να τα πάρουν μαζί τους. «Νομίζω ότι ο κόσμος θα λατρέψει ορισμένα από αυτά, αν και ελπίζουμε να μην τα κλέψουν», σχολίασε χαριτολογώντας ο Γκοσουάμι.

Με τις αναβαθμίσεις αυτές, η Delta συνεχίζει να επενδύει στη Delta One, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά των premium αεροπορικών υπηρεσιών, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων αεροπορικών εταιρειών εντείνεται.