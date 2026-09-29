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Μια πτήση πολλών ωρών στην οικονομική θέση δεν χρειάζεται απαραίτητα να σημαίνει περιορισμένο χώρο, μέτρια γεύματα και ατελείωτη προσπάθεια για άνεση. Μικρές λεπτομέρειες, όπως ένα πιο φαρδύ κάθισμα, λίγοι επιπλέον πόντοι χώρου για τα πόδια ή ένα καλύτερα σχεδιασμένο προσκέφαλο, μπορούν να αλλάξουν σημαντικά την εμπειρία του επιβάτη.

Στα Skytrax World Airline Awards 2026, η Singapore Airlines αναδείχθηκε ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως στην κατηγορία της οικονομικής θέσης, ακολουθούμενη από την Cathay Pacific, την Qatar Airways, την EVA Air και την ANA All Nippon Airways.

Η κατάταξη βασίζεται στην ετήσια έρευνα ικανοποίησης επιβατών της Skytrax, η οποία αξιολογεί συνολικά την εμπειρία στο αεροδρόμιο αλλά και κατά τη διάρκεια της πτήσης, από την άνεση των καθισμάτων έως την ποιότητα του φαγητού και την εξυπηρέτηση, σύμφωνα με το BBC.

Οι 10 κορυφαίες αεροπορικές για οικονομική θέση το 2026

Singapore Airlines Cathay Pacific Airways Qatar Airways EVA Air ANA All Nippon Airways Japan Airlines Hainan Airlines Turkish Airlines STARLUX Airlines Delta Air Lines

1. Singapore Airlines: Η δύναμη της άνεσης στις λεπτομέρειες

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Singapore Airlines στην οικονομική θέση είναι ένα χαρακτηριστικό που συχνά καθορίζει την εμπειρία ενός πολύωρου ταξιδιού: το άνετο κάθισμα.

Στα αεροσκάφη Boeing 777-300ER, η εταιρεία χρησιμοποιεί διάταξη εννέα καθισμάτων ανά σειρά (3-3-3), ενώ αρκετές άλλες αεροπορικές εταιρείες τοποθετούν δέκα καθίσματα στην ίδια διάταξη αεροσκάφους. Η διαφορά αυτή προσφέρει περισσότερο χώρο, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό σε πτήσεις μεγάλης διάρκειας.

Η πρωτιά της Singapore Airlines όμως δεν βασίζεται μόνο στα καθίσματα. Η εταιρεία ξεχωρίζει επίσης για το φαγητό, το σύστημα ψυχαγωγίας KrisWorld, το ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και τη σταθερά υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης.

Ακόμη και μικρές σχεδιαστικές επιλογές, όπως το υποπόδιο και η ειδική βάση για ποτήρι, βελτιώνουν την καθημερινή εμπειρία του επιβάτη, αφήνοντας περισσότερο χώρο στο τραπεζάκι για χρήση υπολογιστή ή κινητού.

2. Cathay Pacific: Υπηρεσίες που κάνουν τη διαφορά

Η Cathay Pacific καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση χάρη στη συνολικά ισορροπημένη εμπειρία που προσφέρει στους επιβάτες.

Η εταιρεία βρίσκεται ψηλά στην αξιολόγηση για τα καθίσματα, το φαγητό και το σύστημα ψυχαγωγίας, ενώ αναδείχθηκε και ως η καλύτερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο για το πλήρωμα καμπίνας το 2026.

Η ποιότητα της εξυπηρέτησης είναι ένας παράγοντας που δύσκολα μετριέται αριθμητικά, αλλά γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε μια πολύωρη πτήση. Η προσοχή στις ανάγκες των επιβατών, ακόμη και σε μικρές λεπτομέρειες όπως η καθαριότητα των χώρων υγιεινής, μπορεί να διαφοροποιήσει σημαντικά την εμπειρία.

Παράλληλα, η Cathay επενδύει στην τεχνολογία της καμπίνας, με χαρακτηριστικά όπως οθόνες 4K, σύνδεση Bluetooth για ακουστικά και καλύτερους χώρους αποθήκευσης σε νεότερα ή ανανεωμένα αεροσκάφη.

3. Qatar Airways: Η τεχνολογία ως πλεονέκτημα

Η Qatar Airways κατατάσσεται τρίτη συνολικά, παρότι βρίσκεται χαμηλότερα στην επιμέρους κατάταξη για τα καθίσματα οικονομικής θέσης.

Το βασικό της πλεονέκτημα βρίσκεται περισσότερο στην εμπειρία κατά τη διάρκεια της πτήσης και ιδιαίτερα στη συνδεσιμότητα.

Η εταιρεία έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση του συστήματος Starlink σε αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, όπως τα Boeing 777, Airbus A350 και Boeing 787. Όπου είναι διαθέσιμο, το σύστημα επιτρέπει ταχύτερη περιήγηση στο διαδίκτυο, streaming και βιντεοκλήσεις.

Η επένδυση στη σύνδεση ενισχύει σημαντικά την εμπειρία στην οικονομική θέση, καθώς επιτρέπει στους επιβάτες να παραμένουν ενεργοί σε εργασία, επικοινωνία ή ψυχαγωγία κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών.

4. EVA Air: Άνεση και ποιοτικό φαγητό

Η EVA Air καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, με βασικό χαρακτηριστικό τη συνολική φροντίδα στον σχεδιασμό της οικονομικής θέσης.

Η αεροπορική εταιρεία από την Ταϊβάν δίνει έμφαση στα εργονομικά καθίσματα, το ρυθμιζόμενο προσκέφαλο και τις λύσεις που αυξάνουν την άνεση σε πολύωρες πτήσεις.

Το φαγητό αποτελεί επίσης σημαντικό πλεονέκτημα. Τα μενού της περιλαμβάνουν συχνά πιάτα από την ασιατική κουζίνα, ενώ η EVA Air κατατάσσεται δεύτερη παγκοσμίως στην κατηγορία του catering οικονομικής θέσης, πίσω μόνο από τη Singapore Airlines.

5. ANA All Nippon Airways: Περισσότερος χώρος για τα πόδια

Η ANA All Nippon Airways ξεχωρίζει κυρίως για τον χώρο που προσφέρει σε συγκεκριμένες διαμορφώσεις αεροσκαφών της.

Σε ορισμένα Boeing 787-9, η απόσταση μεταξύ των καθισμάτων φτάνει τις 34 ίντσες, όταν σε πολλές οικονομικές θέσεις μεγάλων αποστάσεων κυμαίνεται στις 31 έως 32 ίντσες.

Η διαφορά αυτή μεταφράζεται σε περισσότερο χώρο για τα πόδια και μεγαλύτερη ευκολία κίνησης, ιδιαίτερα όταν το μπροστινό κάθισμα είναι σε ανάκλιση.

Ορισμένα αεροσκάφη διαθέτουν επίσης υποπόδια, μεγαλύτερες οθόνες ψυχαγωγίας, θύρες φόρτισης USB-C και σύνδεση Bluetooth.

Ωστόσο, η εμπειρία διαφέρει ανάλογα με τον τύπο αεροσκάφους, επομένως οι επιβάτες που ενδιαφέρονται κυρίως για τον χώρο πρέπει να ελέγχουν τη διαμόρφωση πριν από την κράτηση.

Η κοινή συνισταμένη των κορυφαίων αεροπορικών εταιρειών είναι ότι η οικονομική θέση κερδίζεται μέσα από τη συνέπεια: άνετο κάθισμα, καλή εξυπηρέτηση, ποιοτικό φαγητό και αξιόπιστη ψυχαγωγία μπορούν να μετατρέψουν μια πολύωρη πτήση σε σαφώς καλύτερη εμπειρία.

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