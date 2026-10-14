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Ο κλάδος των αερομεταφορών αποτελεί έναν ιδιαίτερα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο χώρο, στον οποίο οι αποφάσεις λαμβάνονται συχνά υπό συνθήκες έντονης πίεσης και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία και την πορεία μιας εταιρείας. Για τα ανώτατα διοικητικά στελέχη μιας αεροπορικής εταιρείας, η καθημερινότητα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα προκλήσεων, από τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών έως τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που καθορίζουν την πορεία ολόκληρου του οργανισμού.

Μέσα από μια συζήτηση με τον 59χρονο Σκοτ Κίρμπι, Διευθύνοντα Σύμβουλο της United Airlines, παρουσιάζονται η επαγγελματική του πορεία, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο βιώνει την καθημερινότητά του στη διοίκηση μιας από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Το κείμενο που ακολουθεί βασίζεται στις δηλώσεις του ίδιου και έχει υποστεί ορισμένες επεξεργασίες για λόγους έκτασης και σαφήνειας, σύμφωνα με το Business Insider.

«Σπούδασα στην Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας, όμως στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν θα μπορούσα να γίνω πιλότος μαχητικού αεροσκάφους. Είχα ένα πρόβλημα στο εσωτερικό του αυτιού μου, το οποίο δεν μου επέτρεπε να πετάω σε οριζόντια πτήση με κλειστά μάτια. Έτσι, αποφάσισα να εργαστώ στο Πεντάγωνο και στη συνέχεια απέκτησα μεταπτυχιακό τίτλο στην επιχειρησιακή έρευνα.

Πάντα με ενδιέφεραν τα μαθηματικά, αλλά δεν ήθελα να ζήσω σε μια μεγάλη πόλη. Πάντα ήμουν άνθρωπος της επαρχίας. Γι’ αυτό επέστρεψα στο Τέξας, όπου ξεκίνησα να εργάζομαι σε μια εταιρεία τεχνολογίας που ανήκε στην American Airlines και αργότερα ανέλαβα καθήκοντα στην America West. Η επιλογή μου αυτή αποτέλεσε την αφετηρία μιας επαγγελματικής πορείας η οποία, τελικά, με οδήγησε ξανά στην American Airlines.

Στη United εντάχθηκα ως πρόεδρος πριν από σχεδόν δέκα χρόνια και, το 2020, ανέλαβα τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και γεμάτη εμπειρίες διαδρομή. Παρότι η United έχει την έδρα της στο Σικάγο, επέλεξα να παραμείνω στο Τέξας, όπου ζούσαμε ανέκαθεν και όπου τα παιδιά μου πηγαίνουν σχολείο.

Συχνά λέω αστειευόμενος ότι ο κλάδος των αερομεταφορών δεν είναι ποτέ βαρετός, αν και, κάποιες φορές, θα ήθελα να ήταν λίγο πιο ήρεμος. Παρ’ όλα αυτά, είναι ένας κλάδος που προσφέρει διαρκώς νέες προκλήσεις και ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Ακολουθεί μια ημέρα από τη ζωή μου.

05:00 — Ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι

Κοιμάμαι περίπου οκτώμισι ώρες και συνήθως ξυπνάω μεταξύ 5:00 και 5:30 το πρωί, χωρίς να χρειάζομαι ξυπνητήρι. Στη ζωή μου μπορώ να μετρήσω στα δάχτυλα του ενός χεριού τις φορές που έχω ξυπνήσει από τον ήχο του ξυπνητηριού. Για μένα, είναι μια πραγματικά απαίσια εμπειρία.

06:00 — Γυμναστική και ενημέρωση από τον Τύπο

Ξεκινώ τη μέρα μου τρώγοντας ένα φρούτο και στη συνέχεια κάνω γυμναστική. Κάνω έναν από τους τέσσερις ακόλουθους τύπους προπόνησης: ασκήσεις με βάρη για το πάνω μέρος του σώματος, ασκήσεις με kettlebells, τρέξιμο και ασκήσεις για τον κορμό. Όταν ταξιδεύω, βέβαια, κάποιες φορές δεν καταφέρνω να γυμναστώ.

Παράλληλα, στα διαλείμματα ανάμεσα στις ασκήσεις, ελέγχω τα email μου και διαβάζω τις εφημερίδες The Wall Street Journal και The New York Times.

Οι στιγμές που μου δίνουν περισσότερο χρόνο και χώρο για σκέψη είναι όταν κάνω πεζοπορία ή τρέχω. Δεν ακούω μουσική, απλώς σκέφτομαι.

07:00 — Πρωινό με τα παιδιά μου

Μέχρι να ολοκληρώσω την προπόνησή μου, τα παιδιά μου συνήθως έχουν αρχίσει να ξυπνούν. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τρώμε μαζί πρωινό και συχνά τα πηγαίνω ο ίδιος στο σχολείο.

Έχουμε μια οικογενειακή παράδοση που αγαπώ ιδιαίτερα, αν και ο γιος μου, που πλέον πηγαίνει στην Α΄ Γυμνασίου, δεν τη βρίσκει πάντα τόσο ευχάριστη: κάθε πρωί τον χαιρετώ με δυνατές αγκαλιές και φιλιά. Όλοι στην οικογένεια το βρίσκουν ξεκαρδιστικό και, στην πραγματικότητα, ακόμη και ο ίδιος γελάει με αυτό.

Συνήθως, μία ή δύο φορές την εβδομάδα, έχω κάποιο επαγγελματικό ραντεβού που συνδυάζεται με πρωινό. Όταν είμαι μόνος μου, προτιμώ συνήθως το «First Watch», κυρίως για τις ομελέτες του. Έχω γίνει πλέον τόσο τακτικός πελάτης, ώστε όλο το προσωπικό με γνωρίζει.

08:00 — Ξεκινά η εργασία, με έως τέσσερις ώρες συσκέψεων την ημέρα

Γύρω στις 8:00 το πρωί ξεκινώ τη δουλειά από το σπίτι, αν και, όταν χρειάζεται να πραγματοποιήσω διεθνείς κλήσεις, είμαι διαθέσιμος και νωρίτερα. Όταν βρίσκομαι στο Τέξας, εργάζομαι συνήθως από το σπίτι.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας κανόνας που τηρώ αρκετά αυστηρά: δεν θέλω να περνώ περισσότερες από τέσσερις ώρες την ημέρα σε συσκέψεις. Ιδανικά, ο χρόνος αυτός περιορίζεται σε περίπου δύο με δυόμισι ώρες.

Δεν μου αρέσουν οι συσκέψεις στις οποίες οι συμμετέχοντες περιορίζονται απλώς στην παρουσίαση διαφανειών. Μόνο μία φορά την εβδομάδα έχω μια συνάντηση αυτού του είδους, κατά την οποία τα πρώτα 45 λεπτά αφιερώνονται στην παρουσίαση και την ανασκόπηση των σχετικών στοιχείων.

Η εκτελεστική ομάδα κάνει σύσκεψη τρεις φορές την εβδομάδα, για περίπου μία έως δύο ώρες κάθε φορά. Καθώς συνεργαζόμαστε στενά και περνάμε πολύ χρόνο μαζί, όλοι έχουμε καλή εικόνα για το τι συμβαίνει στις ομάδες και στους τομείς που έχει αναλάβει ο καθένας. Γι’ αυτό και στις συναντήσεις μας δεν κάνουμε παρουσιάσεις. Συζητάμε απευθείας τα θέματα που μας απασχολούν.

12:30 — Ένα γεύμα πέντε λεπτών

Δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία στο φαγητό. Τρώω πολύ γρήγορα και συνήθως το μεσημεριανό μου διαρκεί μόλις πέντε λεπτά. Όταν είμαι στο σπίτι, είτε παραγγέλνω κάτι μέσω του DoorDash είτε τρώω κάτι που έχουμε ήδη στο ψυγείο. Δεν χρειάζομαι πολύ χρόνο για να φάω και έτσι επιστρέφω γρήγορα στη δουλειά μου.

Μου αρέσει επίσης να τηλεφωνώ συχνά σε ανθρώπους και να συζητάω μαζί τους. Όταν βρίσκομαι στο γραφείο, συνήθως πηγαίνω να δω τους συναδέλφους μου από κοντά και έτσι προκύπτουν περισσότερες συζητήσεις μέσα στη μέρα. Όταν δεν είμαι στο γραφείο, μπορεί απλώς να τηλεφωνήσω σε κάποιον χωρίς να το έχω προγραμματίσει. Μπορεί να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν εκείνη την περίοδο, ή ακόμη και για κάτι που μου τράβηξε την προσοχή και μου δημιούργησε μια απορία καθώς διάβαζα.

14:00 — Διαβάζω ενώ περπατάω

Διαβάζω περίπου τρεις ώρες την ημέρα και τα τελευταία χρόνια έχω συνηθίσει να περπατάω όσο διαβάζω. Φέτος θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που ο μέσος όρος μου ξεπερνά τα 20.000 βήματα την ημέρα.

Διαβάζω περίπου ενάμισι βιβλίο την εβδομάδα και η επιστημονική φαντασία είναι το αγαπημένο μου είδος. Θεωρώ ότι το διάβασμα είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να κατανοήσει κανείς καλύτερα τον κόσμο γύρω του. Με βοηθά να αντιλαμβάνομαι όσα συμβαίνουν, ιδιαίτερα σε περιόδους που τα γεγονότα εξελίσσονται με απρόβλεπτο τρόπο.

Όταν ξέσπασε η πανδημία του COVID-19 το 2020, είχα ήδη καταλάβει τι συνέβαινε περίπου μιάμιση εβδομάδα πριν αρχίσουν να το αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι μέσα από τις ειδήσεις. Δύο μήνες νωρίτερα είχα διαβάσει ένα βιβλίο για την ιστορία των πανδημιών και, όταν άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια, είπα στην ομάδα μου: «Αυτό είναι πανδημία. Δεν καταλαβαίνω γιατί κανείς άλλος δεν το έχει αντιληφθεί ακόμη».

Δράσαμε άμεσα και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις, μόλις δύο ημέρες πριν το NBA αναστείλει τη λειτουργία του. Αν είχαμε περιμένει ακόμη δύο ημέρες, θα ήταν αδύνατο να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση με τόσο ευνοϊκούς όρους.

17:00 — Περνάω χρόνο με τα παιδιά μου

Μέχρι να επιστρέψουν τα παιδιά από το σχολείο, προσπαθώ να έχω ολοκληρώσει τις περισσότερες υποχρεώσεις μου, ώστε να μπορώ να περάσω χρόνο μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, συχνά τα πηγαίνω στις προπονήσεις τους και τα συνοδεύω στις διάφορες δραστηριότητές τους.

18:00 — Δείπνο και παιχνίδι με τα παιδιά

InstagramΤρώμε όλοι μαζί ως οικογένεια και στη συνέχεια ακολουθούμε μια αρκετά σταθερή βραδινή ρουτίνα, καθώς τα παιδιά πηγαίνουν για ύπνο σχετικά νωρίς. Περνάω περίπου μία ώρα μαζί τους πριν κοιμηθούν. Εγώ λέω ότι τα βάζω για ύπνο, αν και η γυναίκα μου μάλλον θα έλεγε ότι περισσότερο τα ξεσηκώνω, παρά τα ηρεμώ.

Παίζουμε κρυφτό και κυνηγητό και, στο τέλος, διαβάζουμε μαζί για λίγη ώρα, ώστε να χαλαρώσουμε και να κλείσει ήρεμα η μέρα.

21:00 — Ώρα για ύπνο

Μου αρέσει να κοιμάμαι νωρίς. Είμαι μάλλον ένας από τους λιγότερο αγχωμένους ανθρώπους που θα μπορούσε κανείς να γνωρίσει. Ίσως προκαλεί έκπληξη σε κάποιους το γεγονός ότι το πρόγραμμά μου δεν είναι τόσο γεμάτο όσο πιθανότατα φαντάζονται.

Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν πολλοί άνθρωποι. Αρκετά στελέχη συνδέουν την αξία τους με το πόσο γεμάτο είναι το πρόγραμμά τους. Όμως, όταν περνάς όλη σου τη μέρα σε συσκέψεις, δεν έχεις πραγματικά τον χρόνο να σκεφτείς. Θα έλεγα ότι η δουλειά μου δεν είναι τόσο να δουλεύω σκληρά, όσο να σκέφτομαι σε βάθος. Αυτό που πραγματικά απεχθάνομαι είναι να σπαταλώ τον χρόνο μου.

Κάνω κατά μέσο όρο τουλάχιστον τρεις πτήσεις την εβδομάδα

Η καθημερινότητά μου αλλάζει αρκετά συχνά, καθώς συνήθως λείπω από το σπίτι για μερικές νύχτες κάθε εβδομάδα. Περνάω αρκετό χρόνο στο Σικάγο και στην Ουάσινγκτον, ενώ μέσα σε έναν χρόνο πραγματοποιώ περίπου πέντε ταξίδια στο εξωτερικό.

Τα υπόλοιπα ταξίδια μου δεν ακολουθούν κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μπορεί να βρεθώ στη Νέα Υόρκη, στη Βοστώνη ή στη Δυτική Ακτή, καθώς και σε διάφορες άλλες πόλεις όπου η United έχει σημαντική παρουσία και δραστηριότητα. Συνολικά, πραγματοποιώ κατά μέσο όρο τουλάχιστον τρεις πτήσεις την εβδομάδα.

Όταν προγραμματίζω τα ταξίδια μου αρκετά νωρίς, επιλέγω συνήθως την πρώτη θέση. Ωστόσο, το πρόγραμμά μου αλλάζει συχνά και χρειάζομαι ευελιξία. Έτσι, πολλές φορές αναγκάζομαι να κάνω τις κρατήσεις την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να ταξιδεύω τελικά στην οικονομική θέση.

Μου αρέσει, επίσης, να ταξιδεύω με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Θέλω να βλέπω από κοντά πώς λειτουργούν και να δοκιμάζω τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές η επιλογή της αεροπορικής εταιρείας εξαρτάται απλώς από το ποια πτήση με εξυπηρετεί περισσότερο. Καθώς ζω στο Ντάλας, ταξιδεύω αρκετά συχνά με την American Airlines και τη Southwest.

Για παράδειγμα, αν ήθελα να ταξιδέψω από το Ντάλας στο Όστιν με την United, θα έπρεπε να κάνω πρώτα ανταπόκριση στο Χιούστον. Αυτό πρακτικά δεν γίνεται. Τον τελευταίο χρόνο έχω ταξιδέψει αρκετές φορές με τη Delta, ενώ την περασμένη εβδομάδα ταξίδεψα με τη LATAM σε πτήση εσωτερικού στη Βραζιλία.

Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Έχω κάπως διαφορετική άποψη για την τεχνητή νοημοσύνη από αυτή που έχουν οι περισσότεροι. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ένα πραγματικά ισχυρό εργαλείο. Ωστόσο, θεωρώ υπερβολικό τον τρόπο με τον οποίο πολλοί επιλέγουν να τη χρησιμοποιούν σήμερα. Για παράδειγμα, αν λάβεις ένα email, γιατί να ζητήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη να σου το συνοψίσει αντί να το διαβάσεις ο ίδιος; Για μένα, αυτό είναι απλώς χάσιμο χρόνου.

Κάθε φορά που έχω ζητήσει από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης να απαντήσει σε κάτι που γνωρίζω καλά, σχεδόν πάντα έχει κάνει κάποιο λάθος. Γι’ αυτό και δεν θεωρώ ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε στο εκατό τοις εκατό τις απαντήσεις που μας δίνει. Η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται στις πληροφορίες που βρίσκει και επεξεργάζεται, οπότε όταν τα δεδομένα που δέχεται δεν είναι αξιόπιστα, το ίδιο μπορεί να ισχύει και για το αποτέλεσμα που παράγει.

Δεν θεωρώ ότι θα δούμε μια τόσο ριζική αλλαγή στην αγορά εργασίας όσο προβλέπουν ορισμένοι. Για να καταστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο οικονομικά βιώσιμο, θα έπρεπε το κόστος χρήσης των λεγόμενων tokens να μειωθεί περίπου κατά χίλιες φορές. Ωστόσο, πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες στον τομέα του προγραμματισμού.

Έχω σπουδάσει πληροφορική και γνωρίζω προγραμματισμό. Πρόσφατα, μάλιστα, προσέλαβα έναν εκπαιδευτή για να με βοηθήσει να αξιοποιήσω καλύτερα την τεχνητή νοημοσύνη και παρακολούθησα μαζί του ένα τρίωρο μάθημα. Στη συνέχεια, κατάφερα να δημιουργήσω προγράμματα που μου έδωσαν τη δυνατότητα να κάνω πράγματα τα οποία, χωρίς τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα είχα σκεφτεί καν να δοκιμάσω.

Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να πετύχουμε και στην United, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να αναπτύξουμε προγράμματα που μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα τα οποία, μέχρι πρόσφατα, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να υλοποιηθούν» .

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