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Νέα επικίνδυνη τροπή λαμβάνει η ένταση στη Μέση Ανατολή, μετά τον θάνατο δύο Ιταλών πολιτών από επίθεση στο Κουβέιτ, για την οποία οι αρχές της χώρας επιρρίπτουν την ευθύνη στο Ιράν. Η Τεχεράνη απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για ύποπτο περιστατικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για νέα στρατιωτική κλιμάκωση, την ώρα που το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να πραγματοποιήσει πλήγματα κατά ιρανικών στόχων ακόμη και χωρίς αμερικανική συμμετοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, με τις ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ να ανακοινώνουν ότι δύο Ιταλοί σκοτώθηκαν από θραύσματα που έπεσαν μετά την επίθεση, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters και του Associated Press, τα θύματα ήταν Ιταλοί τεχνικοί που εργάζονταν για τη γερμανική αμυντική εταιρεία Rheinmetall, πραγματοποιώντας εργασίες συντήρησης σε εγκατάσταση αντιαεροπορικής άμυνας. Οι δύο τραυματίες ήταν ένας πολίτης του Κουβέιτ και ένας Πακιστανός.

Το Κουβέιτ κατηγορεί το Ιράν – Η Τεχεράνη αρνείται την ευθύνη

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν μέσω της πλατφόρμας Χ ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν έπειτα από επιθέσεις που απέδωσαν στο Ιράν.

بيان رقم (84) صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، بأنه إلحاقاً بالبيان رقم (83) بشأن تعرّض أحد المواقع الحيوية في البلاد للاستهداف جراء العدوان الإيراني الآثم، فقد تُوفّي المصابان من الجنسية الإيطالية نتيجةً للإصابات التي لحقت بهما. وتتقدّم وزارة الدفاع بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتي الفقيدين، متمنيةً الشفاء العاجل لبقية المصابين. #الجيش_الكويتي — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) November 26, 2026

Ωστόσο, η ιρανική στρατιωτική ηγεσία απέρριψε την κατηγορία.

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία επιθετική ή στρατιωτική επιχείρηση του Ιράν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες θα πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα, όπως ισχυρίστηκε, μιας προσπάθειας των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων να επιδεινώσουν την αστάθεια στην περιοχή.

Η ιρανική πλευρά επιχειρεί έτσι να αποσυνδέσει το περιστατικό από τις δικές της στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ανεξάρτητη διαλεύκανση των συνθηκών της επίθεσης.

Επικοινωνία Αραγτσί – Ταγιάνι: «Ύποπτο περιστατικό, μοιάζει με έτοιμο σχέδιο πολέμου»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιταλό ομόλογό του, Αντόνιο Ταγιάνι, εκφράζοντας τη λύπη του για τον θάνατο των δύο Ιταλών.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του στο Telegram, ο Αραγτσί διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη δεν είχε καμία συμμετοχή ή εμπλοκή στην επίθεση.

Σε ξεχωριστή τοποθέτησή του στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε το περιστατικό ύποπτο, υποστηρίζοντας ότι θυμίζει «προκατασκευασμένο σενάριο πολέμου».

In calls with my Italian and Kuwaiti counterparts, expressed condolences over deaths of Italian citizens in Kuwait. The incident is suspicious and looks like a precooked recipe for war. We stand ready to cooperate with Kuwait and Italy to determine the cause of the incident. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) November 26, 2026

Πρόκειται για ισχυρισμό της ιρανικής πλευράς, ο οποίος δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητα στοιχεία.

Ο Ιρανός υπουργός δήλωσε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις του Κουβέιτ και της Ιταλίας για τη διερεύνηση των πραγματικών συνθηκών της επίθεσης.

Η ιταλική πλευρά επιβεβαίωσε την επικοινωνία των δύο υπουργών, ενώ το ιταλικό πρακτορείο ANSA μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξέφρασε ετοιμότητα για κοινή διερεύνηση του περιστατικού.

Ισραήλ: «Είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε το Ιράν ανά πάσα στιγμή»

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ στέλνει νέο προειδοποιητικό μήνυμα προς την Τεχεράνη, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμο να προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Έφι Ντεφρίν, δήλωσε την Πέμπτη στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι το Ισραήλ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και διατηρεί την επιχειρησιακή ετοιμότητα για νέα πλήγματα.

«Είμαστε έτοιμοι να επιτεθούμε με ισχύ ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μόνοι μας, χωρίς τους Αμερικανούς», ανέφερε.

Η τοποθέτηση αυτή ενισχύει την ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ανεξάρτητα από τις διπλωματικές κινήσεις της Ουάσινγκτον.

Η προειδοποίηση Κούσνερ και οι πιέσεις για νέες επιθέσεις

Οι δηλώσεις του ισραηλινού στρατού έγιναν μία ημέρα μετά τη δημόσια παρέμβαση του Τζάρεντ Κούσνερ, ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του σε podcast την Τετάρτη, ο Κούσνερ υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρέπει να εγκαταλείψει τη νοοτροπία της διαρκούς πολεμικής κινητοποίησης και να στραφεί περισσότερο στην οικονομική διπλωματία.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η ισραηλινή ηγεσία «πρέπει να ξεφύγει από τη διαρκή πολεμική νοοτροπία».

Η δήλωση αναδεικνύει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που καταγράφονται ανάμεσα σε στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης και στην ισραηλινή ηγεσία σχετικά με τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters στις 18 Νοεμβρίου, το Ισραήλ έχει επιδιώξει να εξασφαλίσει τη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ για νέα επίθεση εναντίον της Τεχεράνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, Ρόμαν Γκόφμαν, φέρεται να προώθησε την προοπτική κοινών στρατιωτικών πληγμάτων κατά τις επαφές του με Αμερικανούς αξιωματούχους νωρίτερα μέσα στον Νοέμβριο.

Οι πιέσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον επιχειρεί να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής συμφωνίας με το Ιράν, χωρίς να αποκλείει τη στρατιωτική επιλογή.

Τραμπ: «Έχουμε τη νίκη στα χέρια μας» – Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας

Παρά τη νέα ένταση, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε αργά την Πέμπτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά στην επίτευξη των στρατιωτικών τους στόχων απέναντι στο Ιράν.

Μιλώντας στο PBS, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον έχει ουσιαστικά τη νίκη στα χέρια της.

«Έχουμε τη νίκη στα χέρια μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αυτή θα έρθει «όποτε το θελήσω, για να είμαι ειλικρινής».

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης επικοινωνίας του με μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του εξακολουθεί να προσφέρει στην Τεχεράνη τη δυνατότητα να καταλήξει σε συμφωνία.

«Προσπαθούμε ακόμη να τους δώσουμε κάθε ευκαιρία να κάνουν μια συμφωνία και να σωθούν πολλές ζωές», δήλωσε.

Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσον η ιρανική ηγεσία είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση.

«Κάποιοι αναρωτιούνται γιατί. Είναι τρελοί; Ίσως να είναι», σχολίασε.

Οι δηλώσεις του αποτυπώνουν τη διπλή στρατηγική της Ουάσινγκτον, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει τη στρατιωτική πίεση προς το Ιράν, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό τον δρόμο της διαπραγμάτευσης.

Το νέο αιματηρό περιστατικό στο Κουβέιτ, σε συνδυασμό με τις απειλές του Ισραήλ για μονομερή στρατιωτική δράση και τις αμφίσημες τοποθετήσεις του Τραμπ, υπογραμμίζει την εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς η απόσταση ανάμεσα στη διπλωματική αποκλιμάκωση και σε έναν νέο γύρο επιθέσεων παραμένει μικρή.