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Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας το επόμενο έτος αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από το όριο του 3% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέποντας στη χώρα να εξέλθει από το ειδικό καθεστώς εποπτείας της ΕΕ, δήλωσε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις.

«Αυτό δείχνουν οι προβλέψεις μας», δήλωσε ο Ντομπρόβσκις την Τρίτη στις Βρυξέλλες, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΕ, το έλλειμμα της Ιταλίας θα διαμορφωθεί στο 2,9% το 2026, αλλά στη συνέχεια θα αυξηθεί στο 3,5% το 2027 και στο 3,2% το 2028, λόγω της αξιοποίησης της δημοσιονομικής ευελιξίας, ανέφερε.

Εάν «η υπέρβαση του 3% του ΑΕΠ εξηγείται πλήρως από τη χρήση της δημοσιονομικής ευελιξίας μέσω των εθνικών ρητρών διαφυγής για την άμυνα και την ενεργειακή ανθεκτικότητα, τις οποίες έχει ζητήσει η Ιταλία», τότε «θα μπορούσαμε να καταργήσουμε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Ιταλία την άνοιξη», δήλωσε.

Η χώρα έχασε οριακά τον στόχο της ΕΕ για το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2025, γεγονός που σήμαινε ότι φέτος δεν μπόρεσε να εξέλθει από το ειδικό καθεστώς εποπτείας της ΕΕ για χώρες με μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα. Ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι έχει δηλώσει ότι είναι βέβαιος πως η Ιταλία θα επιτύχει τον στόχο το 2026.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έχει καλλιεργήσει τη φήμη της σταθερότητας και της δημοσιονομικής σύνεσης από τότε που ανέλαβε την εξουσία, πριν από τέσσερα χρόνια. Αυτό της επέτρεψε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, διατηρώντας τη διαφορά αποδόσεων μεταξύ των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας και της Γερμανίας, έναν δείκτη μέτρησης του κινδύνου, γενικά κάτω από τις 120 μονάδες βάσης.

Έχει επίσης κερδίσει την εμπιστοσύνη των οίκων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι την έχουν επιβραβεύσει με μια σειρά αναβαθμισμένων αξιολογήσεων, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης της Moody’s Ratings πέρυσι να αναβαθμίσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας για πρώτη φορά από το 2002.

Ο τελευταίος προϋπολογισμός της Ιταλίας, ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης από το Κοινοβούλιο, περιλαμβάνει φορολογικές μειώσεις και ενισχύσεις προς οικογένειες και επιχειρήσεις, με στόχο να διατηρήσει η Μελόνι τη δημοτικότητά της μεταξύ των πολιτών ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να αποφύγει την υπερβολική επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.