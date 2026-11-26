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Εντυπωσιακή αλλαγή καταγράφεται στην εικόνα της Ελλάδας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς το κόστος δανεισμού της χώρας έχει υποχωρήσει κάτω από τα αντίστοιχα επίπεδα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιοπιστίας της Αθήνας, την πρόοδο στα δημόσια οικονομικά και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, παρά τη θετική πορεία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποταμιευτική δυνατότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Η σημερινή κατάσταση απέχει σημαντικά από την εικόνα που παρουσίαζε η χώρα το 2012. Τότε, εν μέσω της κρίσης δημόσιου χρέους και λίγο πριν από τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση κρατικών οφειλών που είχε καταγραφεί διεθνώς, η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είχε ξεπεράσει το 35%. Την ίδια περίοδο, η Ιταλία αντιμετωπιζόταν ως η επόμενη χώρα που ενδεχομένως θα βρισκόταν στο επίκεντρο της κρίσης, έχοντας καταγράψει αποδόσεις άνω του 7%.

Σήμερα, περίπου 14 χρόνια αργότερα, οι συνθήκες έχουν αντιστραφεί.

Την Τετάρτη, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου διαμορφωνόταν στο 4,15%, έναντι 4,37% της Ιταλίας και 4,73% της Γαλλίας. Η ελληνική απόδοση βρίσκεται χαμηλότερα από την ιταλική από τον Νοέμβριο του 2019, ενώ από τον Ιανουάριο του 2025 έχει υποχωρήσει και κάτω από τη γαλλική.

Καθοριστική όπως αναφέρει το Euronews, για την αναγνώριση αυτής της προόδου ήταν και η πρόσφατη απόφαση της KBRA, η οποία στις 20 Νοεμβρίου αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας από BBB σε BBB+, διατηρώντας σταθερές τις προοπτικές της. Με αυτή την κίνηση, η χώρα βρίσκεται πλέον δύο βαθμίδες πάνω από το χαμηλότερο επίπεδο της επενδυτικής κατηγορίας. Όπως εξήγησε στο Euronews ο Κεν Ίγκαν, επικεφαλής αξιολόγησης κρατικού χρέους της KBRA, σημαντικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα αποτελεί η διάρθρωση των υποχρεώσεών της. Το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της συνδέεται με σταθερά επιτόκια και έχει ιδιαίτερα μακρινές ημερομηνίες αποπληρωμής. Παράλληλα, η στάση των επενδυτών απέναντι στο ελληνικό Δημόσιο έχει βελτιωθεί αισθητά, όπως αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ομολόγων.

Τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και η βελτίωση της οικονομίας

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνέβαλαν στην αλλαγή της εικόνας είναι η ενίσχυση των δημοσιονομικών επιδόσεων. Το 2025, η Ελλάδα εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα που αντιστοιχούσε στο 5,1% του ΑΕΠ, ποσοστό που, σύμφωνα με την KBRA, αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη.

Παράλληλα, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στην είσπραξη των φορολογικών εσόδων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κενού συμμόρφωσης στον ΦΠΑ, το οποίο περιορίστηκε από 24% το 2019 σε περίπου 9% το 2024, προσεγγίζοντας πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει βελτίωση στους μηχανισμούς φορολογικής εποπτείας και περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Θετική είναι και η πορεία της πραγματικής οικονομίας. Κατά την περίοδο 2021-2025, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 4,1%, ξεπερνώντας σημαντικά τις επιδόσεις της ευρωζώνης. Την ίδια στιγμή, η ανεργία υποχώρησε στο 7,6% τον Σεπτέμβριο, από 8,8% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Βελτιωμένη εμφανίζεται και η κατάσταση του τραπεζικού συστήματος. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στο 3,4% τον Ιούνιο του 2026, από 6,9% τον Ιούνιο του 2024, περιορίζοντας έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετώπιζε ο χρηματοπιστωτικός τομέας.

Το ελληνικό χρέος πλησιάζει τα επίπεδα της Ιταλίας

Εξίσου σημαντική είναι η υποχώρηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, το ελληνικό χρέος διαμορφώθηκε στο 140,8% του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 152% έναν χρόνο νωρίτερα.

Αντίθετα, η Ιταλία ακολούθησε ανοδική πορεία, με το χρέος της να αυξάνεται από 137,6% σε 139,9%. Στη Γαλλία, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 119,1%, από 115,4%.

Με αυτόν τον τρόπο, η απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία περιορίστηκε σε λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα, ενώ η KBRA προβλέπει ότι το ελληνικό χρέος θα μπορούσε να υποχωρήσει περίπου στο 129% του ΑΕΠ έως το 2027.

Επιπλέον, η Αθήνα προχωρά στην πρόωρη εξόφληση δανείων που είχαν συναφθεί κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης. Η διαχείριση του χρέους ευνοείται από τους ιδιαίτερα μακροχρόνιους ορίζοντες αποπληρωμής και τα χαμηλά, σε μεγάλο βαθμό σταθερά επιτόκια. Η μέση διάρκεια των οφειλών της κεντρικής κυβέρνησης φτάνει τα 18 χρόνια, ενώ για τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας αγγίζει τα 32 χρόνια.

Η θετική εικόνα περνά και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η βελτίωση της ελληνικής οικονομικής εικόνας αποτυπώνεται και στην πορεία του χρηματιστηρίου. Ο βασικός δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει ενισχυθεί κατά 15,8% από την αρχή του 2026, παρά την ημερήσια πτώση 2,8% που σημείωσε την Τετάρτη.

Η επίδοση αυτή είναι αισθητά υψηλότερη από εκείνη σημαντικών ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δεικτών. Ο Euro Stoxx 50 καταγράφει άνοδο 1,8%, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύεται κατά 7,1% και ο γερμανικός DAX κατά 0,9%. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC 40 παρουσιάζει απώλειες 2,1%.

Η διαφοροποίηση μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις πολιτικές αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Παρίσι και στην επιδείνωση της δημοσιονομικής του εικόνας. Στην ελληνική περίπτωση, η παραγωγή πλεονασμάτων και η μείωση του χρέους έχουν περιορίσει την αντίληψη κινδύνου των επενδυτών για τη χώρα συνολικά.

Οι προκλήσεις

Παρά τη σημαντική πρόοδο, η Ελλάδα δεν βρίσκεται ακόμη κοντά στην ανώτερη πιστοληπτική βαθμίδα Α. Σύμφωνα με την KBRA, απαιτείται περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους και διατήρηση των θετικών δημοσιονομικών επιδόσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο Κεν Ίγκαν επισημαίνει ότι οι βασικές αδυναμίες εντοπίζονται πλέον περισσότερο στην πραγματική οικονομία. Τα εισοδήματα και η παραγωγικότητα εξακολουθούν να βρίσκονται χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επίπεδα, ενώ η ανταγωνιστικότητα και οι εξωτερικές οικονομικές ανισορροπίες εξακολουθούν να αποτελούν ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί ο πληθωρισμός. Τον Οκτώβριο έφτασε το 5,7% στην Ελλάδα, όταν στην ευρωζώνη ήταν 4%. Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις στον ενεργειακό τομέα, καθώς η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα καθιστά τη χώρα ευάλωτη στις διεθνείς ανατιμήσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στις τιμές των υπηρεσιών, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 6,3% τον Οκτώβριο, σχεδόν στο διπλάσιο του αντίστοιχου ευρωπαϊκού ποσοστού. Εάν οι αυξημένες τιμές παγιωθούν, υπάρχει κίνδυνος να περιοριστεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που απέκτησε η Ελλάδα μετά τις μεγάλες μειώσεις μισθών και τιμών της περιόδου της κρίσης.

Παρά τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, η KBRA εντοπίζει πλέον τη σημαντικότερη ευπάθεια στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα στη χαμηλή αποταμίευση των ελληνικών νοικοκυριών.

Οι επενδύσεις αυξάνονται, με τις παραγωγικές επενδύσεις να καταγράφουν το 2025 το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών δεκαετιών ως προς το ΑΕΠ. Ωστόσο, η εγχώρια αποταμίευση δεν επαρκεί για να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες. Ως αποτέλεσμα, σημαντικό μέρος των κεφαλαίων προέρχεται από το εξωτερικό.

Η KBRA εκτιμά ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών θα ανέλθει στο 6,6% του ΑΕΠ το 2026. Η εξάρτηση από ξένα κεφάλαια δεν θεωρείται άμεσα μη διαχειρίσιμη, όσο διατηρείται η εμπιστοσύνη των επενδυτών, ωστόσο καθιστά τη χώρα περισσότερο ευάλωτη σε διεθνείς αναταράξεις.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος προϋποθέτει ενίσχυση των εισοδημάτων και αύξηση της παραγωγικότητας, διαδικασίες που απαιτούν χρόνο.

Έτσι, η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο κατά την οποία οι αγορές αμφισβητούσαν τη δυνατότητά της να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά και η ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, ώστε η σημερινή αξιοπιστία να αποκτήσει πιο στέρεες και μακροχρόνιες βάσεις.