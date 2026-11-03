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Μια δεύτερη, άτυπη εκλογική αναμέτρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις ΗΠΑ, παράλληλα με τη μάχη Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι παραδοσιακοί δημοσκόποι και από την άλλη οι ολοένα ισχυρότερες πλατφόρμες προβλέψεων, που διεκδικούν τα πρωτεία στην αξιοπιστία των εκλογικών προγνωστικών.

Είναι χαρακτηριστικό πως, αν και οι δύο πλευρές συγκλίνουν στο προβάδισμα των Δημοκρατικών, διαφωνούν ως προς τις πιθανότητες πλήρους επικράτησής τους, αναζωπυρώνοντας μια αντιπαράθεση που κορυφώθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2024. Εξάλλου, με δισεκατομμύρια δολάρια να διακινούνται πλέον στις σχετικές πλατφόρμες, το διακύβευμα ξεπερνά την πρόβλεψη της ταυτότητας του νικητή.

Είναι πολλά τα λεφτά…

Σε μια αγορά που αναπτύσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς, ο τζίρος των εκλογικών προγνωστικών στις ΗΠΑ έχει φτάσει πλέον σε επίπεδα δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναδεικνύοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις πλατφόρμες που επιτρέπουν στους χρήστες να τοποθετούν χρήματα στην έκβαση πολιτικών αναμετρήσεων.

Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, ο συνολικός όγκος συναλλαγών στις πλατφόρμες προβλέψεων Kalshi και Polymarket είχε προσεγγίσει τα 1,9 δισ. δολάρια έως το βράδυ της Δευτέρας, παραμονή των ενδιάμεσων εκλογών.

Από αυτά, περίπου 1,3 δισ. δολάρια αφορούσαν την Kalshi και 600 εκατ. δολάρια την Polymarket, με τις συναλλαγές να καλύπτουν περισσότερα από 7.000 διαφορετικά εκλογικά ενδεχόμενα.

Η δυναμική της αγοράς είχε γίνει εμφανής ήδη από τον Οκτώβριο, όταν το CNN έκανε λόγο συναλλαγές άνω των 1,4 δισ. δολαρίων, ενώ το Council on Foreign Relations εκτιμούσε ότι ο συνολικός τζίρος θα ξεπερνούσε τα 2 δισ. δολάρια μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας.

Η εντυπωσιακή αύξηση των συναλλαγών ενισχύει το οικονομικό διακύβευμα της αντιπαράθεσης μεταξύ αγορών προβλέψεων και παραδοσιακών δημοσκόπων, καθώς οι δύο πλευρές διεκδικούν την εμπιστοσύνη του κοινού ως προς την αξιοπιστία των εκλογικών εκτιμήσεων. Πάντως, ο αναφερόμενος τζίρος δεν ταυτίζεται με τα πραγματικά κεφάλαια που έχουν επενδύσει οι συμμετέχοντες, καθώς περιλαμβάνει και επαναλαμβανόμενες αγοραπωλησίες συμβολαίων.

Το προηγούμενο του 2024

Σε κάθε περίπτωση, η εικόνα αυτή διαμορφώνει το σκηνικό για ένα ακόμη επεισόδιο στην αυξανόμενη αντιπαράθεση μεταξύ των παραδοσιακών εταιρειών δημοσκοπήσεων και των αγορών προβλέψεων, μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024, όταν οι επιδόσεις που είχε η κάθε πλευρά βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης συζήτησης.

Θυμίζουμε πως στις προεδρικές εκλογές του 2024, κατεγράφη μια απόκλιση περίπου 10 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των αγορών προβλέψεων και των δημοσκοπικών μοντέλων με το τελικό αποτέλεσμα και τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει τελικά κερδισμένες τις πλατφόρμες προβλέψεων, σε σχέση με τις παραδοσιακές δημοσκοπήσεις.

Μία ημέρα πριν από την κάλπη του 2024 εκλογές, οι αγορές προβλέψεων εκτιμούσαν ότι ο Τραμπ είχε 57% έως 62% πιθανότητες νίκης.

Την ίδια περίοδο, πολλές δημοσκοπήσεις εμφάνιζαν την αναμέτρηση σχεδόν αμφίρροπη.

Αναλόγως φέτος τα προγνωστικά κάθε πλευράς παρουσίαζαν μέχρι πρόσφατα σημαντικές αποκλίσεις, που ωστόσο έχουν μειωθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες, ενισχύοντας την προοπτική νίκη των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τα δύο μοντέλα.

Γερουσία: Μειώνεται η απόσταση μεταξύ δημοσκόπων και αγορών

Οι μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στις δύο μεθόδους καταγράφονται κυρίως στις εκτιμήσεις για τον έλεγχο της Γερουσίας.

Εδώ και αρκετούς μήνες, οι αγορές προβλέψεων αποδίδουν συστηματικά χαμηλότερες πιθανότητες στους Δημοκρατικούς σε σύγκριση με τα μοντέλα που βασίζονται στις δημοσκοπήσεις. Αν και τις τελευταίες ημέρες, πριν την κάλπη, η ψαλίδα μειώθηκε σημαντικά.

Έτσι, λοιπόν, το πρωί της Τρίτης, τρεις μεγάλες αγορές προβλέψεων απέδιδαν πιθανότητα 77,3% στους Δημοκρατικούς να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, ενώ δύο μοντέλα που στηρίζονται στις δημοσκοπήσεις τοποθετούσαν την αντίστοιχη πιθανότητα στο 80,2%.

Ακόμη μεγαλύτερη σύγκλιση καταγράφεται στις εκτιμήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου η μέση διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων παρέμενε κάτω από μία ποσοστιαία μονάδα τους τελευταίους μήνες.

Στην τελευταία αποτύπωση της Τρίτης, η απόκλιση διαμορφωνόταν στις 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, με τις αγορές προβλέψεων να αποδίδουν πιθανότητα 94% στους Δημοκρατικούς να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής, έναντι 96,2% των δημοσκοπικών μοντέλων.

Κρίσιμη η αξιοπιστία

Για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις αγορές προβλέψεων, η αξιοπιστία των εκτιμήσεών τους αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας δεδομένων και των τεράστιων χρηματικών στοιχημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Οι Kalshi και Polymarket υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι οι αγορές τους προσφέρουν πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις από τις παραδοσιακές δημοσκοπήσεις, επειδή οι συμμετέχοντες διακινδυνεύουν πραγματικά χρήματα με βάση τις προβλέψεις τους. Ωστόσο, ούτε οι αγορές προβλέψεων είναι αλάνθαστες.

Πρόσφατα, μάλιστα, κατέγραψαν μια ιδιαίτερα ηχηρή αστοχία στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, όταν απέδιδαν μόλις 20% πιθανότητα επικράτησης στον Λούλα ντα Σιλβα, ο οποίος τελικά ήταν ο μεγάλος νικητής.

Παρά τις αμφισβητήσεις, ο συγκεκριμένος κλάδος έχει παρουσιάσει αλματώδη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων χάρη και στη σαφή υποστήριξη της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει υιοθετήσει μια σαφώς πιο ευνοϊκή ρυθμιστική προσέγγιση.

Μάλιστα, η κυβέρνηση και ο Λευκός Οίκος έχει ταχθεί υπέρ των μεγάλων πλατφόρμων, όπως η Kalshi και η Polymarket, στις δικαστικές αντιπαραθέσεις τους με αμερικανικές πολιτείες που επιχειρούν να περιορίσουν τη λειτουργία τους, ενώ έχει προωθήσει αλλαγές που διευκολύνουν την περαιτέρω επέκταση των αγορών προβλέψεων.

Αυξάνονται οι πολιτικές και νομικές πιέσεις

Το τελευταίο, βέβαια, δεν σημαίνει πως δεν διαθέτουν και… εχθρούς στην Ουάσιγκτον, στους κόλπους των νομοθετών που πιέζουν για αυστηρότερο έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας τους θεωρώντας πως απαιτείται καλύτερη προστασία του κοινού από κερδοσκοπικά παιχνίδια και κρούσματα εσωτερικής πληροφόρησης.

Αρκετοί νομοθέτες και μάλιστα από αμφότερα τα κόμματα έχουν εντείνει την κριτική τους προς τον κλάδο, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες τόσο σε νομοθετικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

Ενδεικτικά η πάντα μαχητική Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει την προεδρία της ισχυρής Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας εφόσον οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχό της, συνεργάστηκε πρόσφατα με τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τζον Κέρτις για την αποστολή επιστολής προς τις Kalshi και Polymarket.

Στην επιστολή τους, οι δύο γερουσιαστές εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τις αγορές προβλέψεων που συνδέονται με εκλογικά αποτελέσματα, καθώς και για το ενδεχόμενο χειραγώγησής τους.

«Μας ανησυχούν ιδιαίτερα τα συμβόλαια που συνδέονται με εκλογικά γεγονότα», ανέφεραν. Όπως επισήμαναν, τα συγκεκριμένα συμβόλαια προσελκύουν μεγάλη δημοσιότητα και αντιμετωπίζονται από ορισμένους παρατηρητές ως ενδείξεις της δυναμικής που αναπτύσσουν οι πολιτικές δυνάμεις.