Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια νέα κούρσα αυτοματοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ολοένα περισσότερες βιομηχανίες αναζητούν τη λύση στα ρομπότ για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που απειλεί τις φιλοδοξίες αναβίωσης της αμερικανικής μεταποίησης, την έλλειψη εργατικού δυναμικού σε συνδυασμό με το αυξανόμενο κόστος παραγωγής.

Από μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες μέχρι μικρούς κατασκευαστές εξαρτημάτων, οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ρομποτικούς βραχίονες, συνεργατικά συστήματα και ανθρωποειδή ρομπότ, επιδιώκοντας να αυξήσουν την παραγωγή χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από τη δυνατότητα προσέλκυσης νέων εργαζομένων.

Η στροφή αυτή αποτυπώνεται ήδη στις παραγγελίες. Οι εταιρείες της Βόρειας Αμερικής παρήγγειλαν σχεδόν 11.000 βιομηχανικά ρομπότ το τρίτο τρίμηνο του 2026, αριθμό αυξημένο κατά 25% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης για την Προώθηση της Αυτοματοποίησης (A3).

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα συνεργατικά ρομπότ, γνωστά ως cobots, οι παραγγελίες των οποίων ενισχύθηκαν κατά 56%.

Η τάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι αμερικανικές κυβερνήσεις επιχειρούν να επαναφέρουν παραγωγικές δραστηριότητες στο εσωτερικό της χώρας, περιορίζοντας την εξάρτηση από την Κίνα και τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι Financial Times, η προσπάθεια αυτή σκοντάφτει σε μια κρίσιμη αντίφαση: οι ΗΠΑ θέλουν περισσότερα εργοστάσια, αλλά δυσκολεύονται να βρουν τους ανθρώπους που θα εργαστούν σε αυτά.

Η έλλειψη εργαζομένων σπρώχνει τις βιομηχανίες στα ρομπότ

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ύψος των μισθών. Αφορά και στη διαθεσιμότητα ανθρώπων πρόθυμων να αναλάβουν χειρωνακτικές, επαναλαμβανόμενες ή απαιτητικές εργασίες στη βιομηχανία.

Η Πέγκι Τζόνσον, διευθύνουσα σύμβουλος της Agility, εταιρείας που αναπτύσσει ανθρωποειδή ρομποτικά συστήματα και εισήχθη στο Nasdaq τον Νοέμβριο, περιγράφει την κατάσταση ως υπαρξιακή πρόκληση για πολλές μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Όπως εξήγησε στους Financial Times, ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων που εκτελούν σήμερα χειρωνακτικές και επαναλαμβανόμενες εργασίες πλησιάζει στη συνταξιοδότηση, την ώρα που οι νεότερες γενιές εμφανίζουν περιορισμένο ενδιαφέρον για τις ίδιες θέσεις.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική επαναπατρισμού της παραγωγής αυξάνει ακόμη περισσότερο τη ζήτηση για εργατικό δυναμικό.

Το αποτέλεσμα είναι ένα διπλό αδιέξοδο: οι επιχειρήσεις καλούνται να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή, χωρίς να διαθέτουν επαρκές προσωπικό για να υποστηρίξουν την επέκταση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ρομποτική παύει να αποτελεί αποκλειστικά εργαλείο μείωσης του κόστους και μετατρέπεται σε προϋπόθεση για τη διατήρηση ή την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας.

Δασμοί, φοροελαφρύνσεις και η προσπάθεια επιστροφής της παραγωγής στις ΗΠΑ

Η αναβίωση της αμερικανικής βιομηχανίας βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ.

Διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει φορολογικά κίνητρα και προστατευτικούς δασμούς για να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν παραγωγικές δραστηριότητες πίσω στην αμερικανική επικράτεια.

Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλαν οι ανησυχίες για την αποβιομηχάνιση παραδοσιακών παραγωγικών περιοχών, η αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα της Κίνας και η ανάγκη περιορισμού της εξάρτησης από διεθνείς προμηθευτές μετά τις διαταραχές που προκάλεσε η πανδημία.

Οι εξελίξεις αυτές κινητοποίησαν επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική μεταποίηση κατά την τελευταία δεκαετία.

Ωστόσο, η εικόνα έχει γίνει περισσότερο σύνθετη.

Οι δαπάνες για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων υποχωρούν από το 2025, υπό την πίεση του αυξημένου κόστους και της αβεβαιότητας που προκαλεί η μεταβαλλόμενη δασμολογική πολιτική του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, η απασχόληση στη μεταποίηση έχει παραμείνει σε γενικές γραμμές στάσιμη, γεγονός που αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους αύξησης της παραγωγής.

Ο Μάικ Κόνγουεϊ, εταίρος της McKinsey με εξειδίκευση στη βιομηχανία, επισημαίνει ότι πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις προτιμούν πλέον να αξιοποιούν την ανεκμετάλλευτη παραγωγική δυναμικότητα των υφιστάμενων εγκαταστάσεών τους, αντί να κατασκευάζουν νέα εργοστάσια.

Η αυτοματοποίηση αποτελεί βασικό εργαλείο αυτής της στρατηγικής.

Όπως σημειώνει, η ανάγκη επέκτασης της παραγωγής οδηγεί τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο την αυτοματοποίηση ως τη νέα κανονικότητα.

Από τους ρομποτικούς βραχίονες στα ανθρωποειδή

Η νέα γενιά βιομηχανικών ρομπότ δεν περιορίζεται στα μεγάλα, σταθερά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες στις γραμμές παραγωγής αυτοκινήτων.

Περιλαμβάνει ανθρωποειδή ρομπότ, συνεργατικά συστήματα που λειτουργούν δίπλα σε εργαζομένους, ρομποτικούς βραχίονες και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς μεταφοράς υλικών.

Οι εφαρμογές τους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την ανύψωση βαρέων φορτίων και τη μετακίνηση προϊόντων μέχρι τις επιθεωρήσεις εξοπλισμού και τον χειρισμό επικίνδυνων υλικών.

Οι υποστηρικτές της τεχνολογίας επισημαίνουν ότι τα ρομπότ μπορούν να αναλάβουν εργασίες που συχνά χαρακτηρίζονται μονότονες, ανθυγιεινές ή επικίνδυνες, επιτρέποντας στους ανθρώπους να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετες δραστηριότητες.

Μέχρι πρόσφατα, τέτοιου είδους επενδύσεις δικαιολογούνταν οικονομικά κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες, που διαθέτουν την κλίμακα παραγωγής και τα κεφάλαια για να αξιοποιήσουν εκτεταμένα συστήματα αυτοματοποίησης.

Η εικόνα, όμως, αλλάζει χάρη στην τεχνολογική πρόοδο.

Η δυνατότητα εκπαίδευσης ρομπότ σε εικονικά περιβάλλοντα, πριν ακόμη εγκατασταθούν σε πραγματικές γραμμές παραγωγής, μειώνει το κόστος και τις τεχνικές δυσκολίες, διευκολύνοντας την πρόσβαση και μικρότερων επιχειρήσεων.

Πώς μια εταιρεία 11 εργαζομένων σχεδιάζει να πενταπλασιάσει την παραγωγικότητα του χειριστή

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η M3 Aerospace, μια μικρή επιχείρηση με έδρα το Τέξας, η οποία προμηθεύει εξαρτήματα στον αεροδιαστημικό και αμυντικό κλάδο.

Η εταιρεία απασχολεί μόλις 11 εργαζομένους, αλλά βλέπει στη ρομποτική τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή της χωρίς αντίστοιχη αύξηση προσωπικού.

Ο διευθύνων σύμβουλός της, Σεμπάστιαν Μοντάλβο, εξήγησε στους Financial Times ότι σήμερα απαιτείται ένας εργαζόμενος για τη λειτουργία κάθε μηχανής.

Με τη βοήθεια της ρομποτικής και των νέων τεχνολογιών, εκτιμά ότι στο μέλλον ένας χειριστής θα μπορεί να επιβλέπει έως και πέντε μηχανές.

Η μετάβαση αυτή αποτυπώνει τη λογική που αρχίζει να επικρατεί στη βιομηχανία: μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα με διαφορετική κατανομή της ανθρώπινης εργασίας.

Δεν πρόκειται απλώς για αντικατάσταση εργαζομένων από μηχανές, αλλά για αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης των εργοστασίων και στις δεξιότητες που απαιτούνται από το προσωπικό.

Η αυτοκινητοβιομηχανία χάνει την πρωτοκαθεδρία στις παραγγελίες ρομπότ

Μια ακόμη αξιοσημείωτη αλλαγή είναι η διεύρυνση της χρήσης βιομηχανικών ρομπότ πέρα από τον παραδοσιακό τους χώρο, την αυτοκινητοβιομηχανία.

Στο παρελθόν, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων αποτελούσαν τη σημαντικότερη πηγή παραγγελιών ρομποτικών συστημάτων στη Βόρεια Αμερική.

Πλέον, όμως, οι κλάδοι εκτός αυτοκινητοβιομηχανίας αντιπροσωπεύουν συνολικά περισσότερο από το 50% της αγοράς.

Στην ανάπτυξη αυτή συμβάλλουν η εφοδιαστική αλυσίδα, η γεωργία, οι βιοεπιστήμες και η βιομηχανία ηλεκτρονικών.

Ο Άλεξ Σικάνι, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της A3, εκτιμά ότι η διαφοροποίηση της πελατειακής βάσης αποτελεί θετική εξέλιξη για τον κλάδο της ρομποτικής, καθώς περιορίζει την εξάρτησή του από τις επενδυτικές αποφάσεις των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η αλλαγή υποδηλώνει ότι η αυτοματοποίηση εξελίσσεται σταδιακά από εξειδικευμένη βιομηχανική πρακτική σε τεχνολογία με εφαρμογές σε πολύ περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Η Κίνα αυξάνει την πίεση – «Πρέπει να διπλασιάσουμε ή να τριπλασιάσουμε την αυτοματοποίηση»

Παρά την άνοδο των παραγγελιών, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να κινούνται με ανεπαρκή ταχύτητα σε σχέση με τον διεθνή ανταγωνισμό.

Ο Ρόμπερτ Άτκινσον, ιδρυτής και ανώτερος ερευνητής του Information Technology and Innovation Foundation (ITIF), υποστηρίζει ότι η αμερικανική μεταποίηση χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη επιτάχυνση της αυτοματοποίησης για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στην Κίνα.

Το επιχείρημά του βασίζεται κυρίως στη μεγάλη διαφορά του εργατικού κόστους μεταξύ των δύο χωρών.

Κατά την εκτίμησή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διπλασιάσουν ή ακόμη και να τριπλασιάσουν τον βαθμό ρομποτικής αυτοματοποίησης μέσα στα επόμενα πέντε έως οκτώ χρόνια.

Σε διαφορετική περίπτωση, προειδοποιεί ότι η χώρα κινδυνεύει να χάσει ακόμη μεγαλύτερο μερίδιο της μεταποιητικής της δραστηριότητας προς όφελος της Κίνας.

Ο ίδιος θεωρεί ότι ο σημερινός ρυθμός υιοθέτησης της τεχνολογίας απέχει σημαντικά από αυτόν που απαιτείται για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος.

Το παράδοξο των δασμών: Οι ΗΠΑ χρειάζονται ρομπότ που εισάγουν από το εξωτερικό

Η προσπάθεια επιτάχυνσης της αυτοματοποίησης αναδεικνύει, ωστόσο, μια ιδιαίτερη αντίφαση στην οικονομική πολιτική της Ουάσιγκτον.

Η αμερικανική βιομηχανία χρειάζεται περισσότερα ρομπότ για να μειώσει την εξάρτησή της από το εξωτερικό, αλλά μεγάλο μέρος των ίδιων των ρομπότ κατασκευάζεται εκτός ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αντιμετωπίσει την αύξηση των εισαγωγών βιομηχανικού εξοπλισμού ως ζήτημα οικονομικής και εθνικής ασφάλειας.

Τον Οκτώβριο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Εμπορίου διαπίστωσε πως οι εισαγωγές ρομποτικών συστημάτων, βιομηχανικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων πραγματοποιούνται σε ποσότητες που ενδέχεται να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρά τη διαπίστωση αυτή, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναβάλει την επιβολή πρόσθετων δασμών για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο λόγος είναι ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να κατασκευάζουν λιγότερα ρομπότ και βιομηχανικά μηχανήματα από όσα χρειάζεται η εγχώρια αγορά.

Με άλλα λόγια, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ενισχύσει την αμερικανική παραγωγή, αλλά η επιβολή νέων δασμών στον εξοπλισμό που απαιτείται για τον εκσυγχρονισμό των εργοστασίων θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος των ίδιων των επενδύσεων που θέλει να ενθαρρύνει.

Η μεγαλύτερη έλλειψη προσωπικού αφορά στους τεχνικούς των ίδιων των ρομπότ

Ένα ακόμη εμπόδιο απειλεί να περιορίσει την ταχύτητα της αυτοματοποίησης: η έλλειψη εργαζομένων με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες.

Η βιομηχανία δεν χρειάζεται μόνο μηχανήματα, αλλά και ανθρώπους που μπορούν να τα εγκαταστήσουν, να τα προγραμματίσουν και να τα συντηρήσουν.

Σύμφωνα με πρόσφατο δείκτη της Alliance for America’s Skilled Trades, οι τεχνικοί που είναι απαραίτητοι για την εγκατάσταση και τη συντήρηση αυτοματοποιημένων συστημάτων συγκαταλέγονται στις κατηγορίες εξειδικευμένων εργαζομένων με τις μεγαλύτερες ελλείψεις.

Δημιουργείται έτσι ένα νέο παράδοξο: η έλλειψη εργατικού δυναμικού ωθεί τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε ρομπότ, αλλά η έλλειψη ειδικευμένων τεχνικών μπορεί να καθυστερήσει την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους.

Η Πέγκι Τζόνσον της Agility εκτιμά ότι η ζήτηση για ανθρωποειδή ρομπότ θα συνεχίσει να αυξάνεται, ιδιαίτερα για συστήματα που μπορούν να λειτουργούν μέσα σε εργοστάσια και αποθήκες τα οποία έχουν αρχικά σχεδιαστεί για ανθρώπους.

Αυτή η δυνατότητα θα επέτρεπε στις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν περισσότερες εργασίες χωρίς να χρειάζεται να ανακατασκευάσουν εξ ολοκλήρου τις εγκαταστάσεις τους.

Γιατί η αναβάθμιση παλιών εργοστασίων μπορεί να μην αρκεί

Η επιλογή των αμερικανικών επιχειρήσεων να εκσυγχρονίζουν κυρίως υφιστάμενες εγκαταστάσεις, αντί να δημιουργούν νέες παραγωγικές μονάδες, αποτελεί επίσης αντικείμενο προβληματισμού.

Ο Ρόμπερτ Άτκινσον επισημαίνει ότι η προσθήκη ρομποτικών συστημάτων σε παλαιότερα εργοστάσια μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα, αλλά δεν εξασφαλίζει απαραίτητα το τεχνολογικό άλμα που χρειάζεται η αμερικανική μεταποίηση.

Σε αντίθεση με την αναβάθμιση μιας παλιάς γραμμής παραγωγής, η κατασκευή μιας νέας εγκατάστασης επιτρέπει την εξαρχής ενσωμάτωση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού και την οργάνωση ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας γύρω από την αυτοματοποίηση.

Αυτό είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα πλεονεκτήματα που αξιοποιούν οι κινεζικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας νέες βιομηχανικές μονάδες με τεχνολογία αιχμής.

Η αμερικανική προσέγγιση, αντίθετα, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσαρμογή παλαιότερων εγκαταστάσεων, διαδικασία τεχνικά πιο απαιτητική και συχνά λιγότερο αποτελεσματική.

Ο Άτκινσον προειδοποιεί ότι η ανανέωση του βιομηχανικού εξοπλισμού σε ορίζοντα 25 ή 30 ετών δεν συμβαδίζει με την ταχύτητα του διεθνούς ανταγωνισμού, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν την πολυτέλεια να περιμένουν τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.