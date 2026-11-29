Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αλλαγή πολιτικού σκηνικού στην Ισπανία σηματοδοτούν τα αποτελέσματα των πρόωρων βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, με τη Δεξιά να καταγράφει καθαρή νίκη, τον Πέδρο Σάντσεθ να οδεύει προς την απώλεια της πρωθυπουργίας και το ακροδεξιό Vox να αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Με καταμετρημένο το 70,41% των ψήφων, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό συγκεντρώνει 134 έδρες, έναντι 117 του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του απερχόμενου πρωθυπουργού, διατηρώντας προβάδισμα 17 εδρών.

Το ακροδεξιό Vox του Σαντιάγο Αμπασκάλ εξασφαλίζει 50 έδρες, με αποτέλεσμα τα δύο κόμματα να φτάνουν αθροιστικά τις 184. Με την προσθήκη των δύο εδρών της Ένωσης του Λαού της Ναβάρας (UPN), ο ευρύτερος δεξιός χώρος συγκεντρώνει 186 έδρες, υπερβαίνοντας κατά δέκα το όριο των 176 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στο ισπανικό Κογκρέσο.

Παρότι η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί, η μέχρι στιγμής κατανομή αποτυπώνει σαφή επικράτηση των δυνάμεων της Δεξιάς και της Ακροδεξιάς, περιορίζοντας σημαντικά τις δυνατότητες του Σάντσεθ να διατηρήσει την εξουσία.

Το Vox ενισχύεται κατά 17 έδρες και γίνεται ρυθμιστής των εξελίξεων

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της εκλογικής αναμέτρησης είναι η ενίσχυση του Vox, το οποίο εμφανίζεται να αυξάνει την κοινοβουλευτική του δύναμη από τις 33 έδρες του 2023 στις 50.

Η άνοδος αυτή προσδίδει στο κόμμα του Σαντιάγο Αμπασκάλ καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Το Λαϊκό Κόμμα, αν και αναδεικνύεται πρώτο με διαφορά 17 εδρών από τους Σοσιαλιστές, δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Συνεπώς, ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό θα χρειαστεί τη στήριξη του Vox για να συγκροτήσει σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα, η Ισπανία θα βρεθεί μπροστά στο ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με τη συμμετοχή ή τη στήριξη της Ακροδεξιάς, μια εξέλιξη με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος τόσο για τη χώρα όσο και για τους συσχετισμούς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βαριά ήττα για τον Σάντσεθ – Υποχωρεί και η ισπανική Αριστερά

Η εκλογική αναμέτρηση εξελίσσεται σε σοβαρή ήττα για τον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος κυβερνά την Ισπανία από το 2018.

Με 117 έδρες, οι Σοσιαλιστές παραμένουν δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται, με βάση την τρέχουσα καταμέτρηση, δυνατότητα διαμόρφωσης πλειοψηφίας με τα κόμματα της Αριστεράς και τους περιφερειακούς συμμάχους τους.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η υποχώρηση των πολιτικών σχηματισμών στα αριστερά του PSOE.

Το Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio) περιορίζεται στις 10 έδρες, ενώ οι Podemos εμφανίζονται να μένουν εκτός ισπανικού Κοινοβουλίου, καθώς δεν εξασφαλίζουν καμία έδρα.

Η εξέλιξη αυτή δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προοπτική ανασυγκρότησης μιας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας γύρω από τους Σοσιαλιστές, ακόμη και με τη στήριξη περιφερειακών κομμάτων.

Σαρωτική επικράτηση της Δεξιάς στην Ούρδα μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ούρδα, όπου το Λαϊκό Κόμμα και το Vox συγκεντρώνουν αθροιστικά το 63,7% των ψήφων.

Η περιοχή είχε βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας έπειτα από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε έναν μήνα νωρίτερα.

Η μεγάλη υπεροχή των δύο κομμάτων καταγράφεται σε μια περιοχή που εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τραγωδίας, χωρίς πάντως το εκλογικό αποτέλεσμα να επιτρέπει από μόνο του ασφαλή συμπεράσματα για τα κίνητρα των ψηφοφόρων.

Πώς κατανέμονται οι έδρες στο 70,41%

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία της καταμέτρησης, η κατανομή των 350 εδρών διαμορφώνεται ως εξής:

Κόμμα Έδρες Λαϊκό Κόμμα (PP) 134 Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) 117 Vox 50 ERC 11 Ευρύ Μέτωπο (Frente Amplio) 10 EH Bildu 7 Junts 5 Adelante Andalucía 4 PNV 3 Compromís 3 BNG 2 UPN 2 Coalición Canaria 2 Podemos 0

Η επόμενη ημέρα και οι διαπραγματεύσεις για κυβέρνηση

Η διαμόρφωση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 186 εδρών από το Λαϊκό Κόμμα, το Vox και την UPN δίνει στις δυνάμεις αυτές τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, εφόσον τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν και επιτευχθεί η απαιτούμενη πολιτική συμφωνία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις του Φεϊχό και στις απαιτήσεις που ενδέχεται να θέσει ο Αμπασκάλ για τη στήριξη μιας κυβέρνησης υπό την ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος.

Για τον Πέδρο Σάντσεθ, η τρέχουσα καταμέτρηση σηματοδοτεί το τέλος της δυνατότητας να συνεχίσει να κυβερνά με την προηγούμενη κοινοβουλευτική ισορροπία, καθώς η ενίσχυση της Δεξιάς συμπίπτει με την υποχώρηση των αριστερών συμμάχων του.

Η οριστική κατανομή των εδρών θα καθορίσει το ακριβές περιθώριο κινήσεων των κομμάτων, ωστόσο το πολιτικό αποτέλεσμα που αναδεικνύεται από το 70,41% της καταμέτρησης είναι η επικράτηση της Δεξιάς και η διαμόρφωση προϋποθέσεων για αλλαγή κυβέρνησης στην Ισπανία.