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Προς τον σχηματισμό μιας συντηρητικής κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox φαίνεται να οδεύει η Ισπανία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου. Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της επόμενης ημέρας παραμένει αναπάντητο: ποιοι θα αναλάβουν τα κρίσιμα κυβερνητικά χαρτοφυλάκια.

Τα ισπανικά πολιτικά κόμματα διατηρούν παραδοσιακά κλειστά τα χαρτιά τους σε ό,τι αφορά τη σύνθεση των μελλοντικών κυβερνήσεων, αφήνοντας συχνά στο σκοτάδι ακόμη και τα ίδια τα πρόσωπα που ενδέχεται να αναλάβουν υπουργικές θέσεις.

Ο ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ο οποίος κυβέρνησε τη Γαλικία επί 13 χρόνια, υπερηφανεύεται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν είχε διαρρεύσει ποτέ στον Τύπο το όνομα κάποιου περιφερειακού υπουργού πριν από τον επίσημο διορισμό του.

Ανάλογη μυστικότητα επικρατεί και στο Vox. Στέλεχος του κόμματος δήλωσε ανώνυμα στο Madrid Playbook ότι «δεν έχει γίνει ούτε μία αναφορά μέσα στο κόμμα για πιθανούς υπουργούς ή κυβερνητικές θέσεις», προσθέτοντας πως «όποιος υποστηρίζει το αντίθετο λέει ψέματα».

Παρότι κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει ανακοινώσει ονόματα, δέκα πρόσωπα ξεχωρίζουν ως πιθανοί πρωταγωνιστές της επόμενης κυβέρνησης, εφόσον PP και Vox επικρατήσουν στις εκλογές. Άλλοι αποτελούν στενούς συνεργάτες του Φεϊχό, άλλοι εκφράζουν διαφορετικές τάσεις της ισπανικής κεντροδεξιάς και άλλοι ανήκουν στον σκληρό πυρήνα του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

1. Καγετάνα Άλβαρες ντε Τολέδο – Η ασυμβίβαστη συντηρητική με βλέψεις στο υπουργείο Εξωτερικών

Η Καγετάνα Άλβαρες ντε Τολέδο είναι από τις πολιτικές προσωπικότητες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Είτε προκαλεί θαυμασμό είτε αντιδράσεις, καταφέρνει σχεδόν πάντα να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης.

Ο Φεϊχό την επέλεξε για τη δεύτερη θέση στο ψηφοδέλτιο του Λαϊκού Κόμματος στη Μαδρίτη, μια επιλογή με ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Παραδοσιακά, επικεφαλής του συγκεκριμένου ψηφοδελτίου τίθεται ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ενώ οι επόμενες θέσεις καταλαμβάνονται από πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην ηγεσία.

Η γνωστή συντηρητική πολιτικός, η οποία φέρει και τον τίτλο της μαρκησίας, θεωρείται από αρκετούς πιθανή υπουργός Εξωτερικών.

Ωστόσο, η παρουσία της στην κυβέρνηση θα μπορούσε να συνοδευτεί από εσωτερικές εντάσεις, καθώς έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να διαφοροποιείται από την κομματική γραμμή.

Το 2020 απομακρύνθηκε από τη θέση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του PP από τον τότε αρχηγό του κόμματος, Πάμπλο Κασάδο, ύστερα από σύγκρουση με την ηγεσία.

Η ίδια είχε δηλώσει τότε ότι ο Κασάδο θεωρούσε την αντίληψή της περί ελευθερίας ασύμβατη με την εξουσία του.

Έχει επίσης επικρίνει ορισμένες αποφάσεις του Φεϊχό και έχει διαφοροποιηθεί από την κομματική γραμμή σε κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες.

2. Μπόρχα Σέμπερ – Το φιλελεύθερο αντίβαρο στο συντηρητικό PP

Εάν η Άλβαρες ντε Τολέδο εκφράζει την πιο παραδοσιακή συντηρητική πλευρά του Λαϊκού Κόμματος, ο Μπόρχα Σέμπερ αντιπροσωπεύει την αντίθετη πολιτική τάση.

Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της φιλελεύθερης πτέρυγας του PP και καταλαμβάνει την τρίτη θέση στο ψηφοδέλτιο του κόμματος στη Μαδρίτη.

Ο Σέμπερ είναι ο εθνικός εκπρόσωπος Τύπου του Λαϊκού Κόμματος και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στο επικοινωνιακό επιτελείο του Φεϊχό.

Χαρακτηριστικό της σημασίας που του αποδίδει η ηγεσία είναι ότι αποτέλεσε το μοναδικό πρόσωπο εκτός του στενού κύκλου του Φεϊχό που στάθηκε δίπλα του κατά την τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Ο στενός πυρήνας του Φεϊχό αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από παλιούς συνεργάτες του από τη 13ετή διακυβέρνηση της Γαλικίας, γεγονός που καθιστά την παρουσία του Σέμπερ ακόμη πιο αξιοσημείωτη.

3. Ιλντεφόνσο Κάστρο – Ο ατλαντιστής διπλωμάτης που μπορεί να αναλάβει την εξωτερική πολιτική

Ο Ιλντεφόνσο Κάστρο, επίσης προερχόμενος από τη Γαλικία, συγκαταλέγεται στους πιο έμπειρους συνεργάτες του Φεϊχό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Πρόκειται για έναν παραδοσιακό ατλαντιστή διπλωμάτη, ο οποίος θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο Μονκλόα, την έδρα της ισπανικής πρωθυπουργίας.

Ο Κάστρο είχε εργαστεί ως σύμβουλος κατά τα πρώτα χρόνια της τελευταίας κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος, υπό τον Μαριάνο Ραχόι.

Από το 2022 αποτελεί τον βασικό συνεργάτη του Φεϊχό για ζητήματα διεθνών σχέσεων στο εσωτερικό του κόμματος.

Η εμπειρία του και η στενή σχέση εμπιστοσύνης με τον επικεφαλής του PP τον καθιστούν ακόμη έναν πιθανό υποψήφιο για το υπουργείο Εξωτερικών.

4. Άλμα Εθκούρα – Η ανερχόμενη δύναμη με δεσμούς στην πτέρυγα Αγιούσο

Η Άλμα Εθκούρα, ευρωβουλευτής και ένα από τα ανερχόμενα στελέχη του Λαϊκού Κόμματος, έχει αποκτήσει ολοένα μεγαλύτερη επιρροή στο εσωτερικό της παράταξης.

Είχε την ευθύνη της κατάρτισης του προεκλογικού προγράμματος του PP και σήμερα κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση στην κομματική ιεραρχία.

Θεωρείται πρόσωπο της εμπιστοσύνης του Φεϊχό, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε συνδεθεί πολιτικά με την πτέρυγα της Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, της σκληρής συντηρητικής προέδρου της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης.

Η Εθκούρα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στο ψηφοδέλτιο της Μαδρίτης, μετά τον Φεϊχό, την Άλβαρες ντε Τολέδο και τον Σέμπερ.

Μαζί με τους δύο τελευταίους, αντιπροσωπεύει τις τρεις βασικές τάσεις που συνυπάρχουν σήμερα στο Λαϊκό Κόμμα: τους παραδοσιακούς συντηρητικούς, τους φιλελεύθερους και τους υποστηρικτές της Αγιούσο.

5. Φρανθίσκο Κόντε – Ο οικονομικός συνεργάτης που εμπιστεύεται ο Φεϊχό

Ο Φρανθίσκο Κόντε αποτελεί έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Φεϊχό, με μακρά κοινή πορεία στη Γαλικία.

Από το 2012 διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην οικονομική πολιτική της περιφερειακής κυβέρνησης, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα πρώτου αντιπροέδρου της Γαλικίας.

Ο Φεϊχό τον έχει χαρακτηρίσει δημόσια «έναν από τους καλύτερους συνεργάτες μου», αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διοίκηση της περιφέρειας.

Το όνομά του είχε ακουστεί ήδη το 2023 για πιθανή συμμετοχή σε κυβέρνηση του Λαϊκού Κόμματος.

Ωστόσο, η προοπτική εκείνη δεν υλοποιήθηκε, καθώς το PP δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθμό εδρών για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

6. Μάρτα Βαρέλα – Η γυναίκα που βρίσκεται πίσω από τις διαπραγματεύσεις με το Vox

Η Μάρτα Βαρέλα αποτελεί μία από τις λιγότερο προβεβλημένες, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές προσωπικότητες του στενού επιτελείου του Φεϊχό.

Από το 2020 είναι επικεφαλής του γραφείου του και συμμετέχει καθοριστικά στην καθημερινή λειτουργία του πολιτικού του μηχανισμού.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της περιλαμβάνονται και οι διαπραγματεύσεις με το Vox, γεγονός που της προσδίδει ιδιαίτερη σημασία ενόψει μιας πιθανής κυβερνητικής συνεργασίας.

Όπως και τα περισσότερα μέλη του στενού κύκλου του Φεϊχό, προέρχεται από τη Γαλικία και διατηρεί χαμηλό δημόσιο προφίλ.

Στην ίδια ομάδα ανήκει και η Μαρ Σάντσεθ, ένα ακόμη λιγότερο γνωστό στέλεχος από τη Γαλικία, που βρίσκεται δίπλα στον ηγέτη του PP από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Η μακροχρόνια σχέση της με τον Φεϊχό την καθιστά επίσης πρόσωπο που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής.

7. Μόντσε Λιούς – Η διαπραγματεύτρια του Vox και το πρόσωπο των δύσκολων αποστολών

Η Μόντσε Λιούς, αναπληρώτρια γενική γραμματέας του Vox, κατέχει τη δεύτερη θέση στο ψηφοδέλτιο του ακροδεξιού κόμματος στη Μαδρίτη.

Αποτελεί ένα από τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή στον μηχανισμό του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Ήταν η βασική διαπραγματεύτρια του Vox στις συμφωνίες περιφερειακής συγκυβέρνησης με το Λαϊκό Κόμμα, έχοντας απέναντί της στο τραπέζι των συνομιλιών τη Μάρτα Βαρέλα.

Ένα ενδιαφέρον κοινό στοιχείο των δύο γυναικών είναι ότι και οι δύο υπήρξαν δημοσιογράφοι πριν στραφούν στην πολιτική.

Παρότι εντάχθηκε στο Vox μόλις το 2022, η Λιούς εξελίχθηκε γρήγορα σε στενή συνεργάτιδα του Αμπασκάλ.

Θεωρείται το πρόσωπο στο οποίο ο ηγέτης του κόμματος αναθέτει τις πιο δύσκολες αποστολές, καθώς καλείται να διαχειριστεί ορισμένα από τα πιο περίπλοκα και ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα.

8. Κάρλος Ερνάντεθ Κέρο – Το νεαρό πρόσωπο με το οποίο το Vox διεκδικεί την εργατική ψήφο

Ο Κάρλος Ερνάντεθ Κέρο διαφέρει αισθητά από τη συνηθισμένη εικόνα των στελεχών του Vox.

Νέος, με ανεπίσημο ντύσιμο και σκουλαρίκι στο αυτί, αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα πολιτικά πρόσωπα της ισπανικής ακροδεξιάς.

Η πολιτική του δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως σε δύο από τα σημαντικότερα ζητήματα της ισπανικής κοινωνίας: τη μετανάστευση και τη στέγαση.

Ο Αμπασκάλ τον αξιοποιεί στην προσπάθεια να διευρύνει την απήχηση του Vox στους νέους και στα απογοητευμένα τμήματα της εργατικής τάξης.

Η στρατηγική θυμίζει την προσπάθεια της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία να προσελκύσει ψηφοφόρους που παραδοσιακά στήριζαν την Αριστερά.

Ο Ερνάντεθ Κέρο έχει επίσης φοιτήσει στο ISSEP, τη σχολή πολιτικής εκπαίδευσης που ίδρυσε η Μαριόν Μαρεσάλ, ανιψιά της Λεπέν.

Η συγκεκριμένη σχολή άνοιξε παράρτημα στη Μαδρίτη το 2020, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ τμημάτων της γαλλικής και της ισπανικής ακροδεξιάς.

9. Χόρχε Μπουξαδέ – Ο σκληροπυρηνικός του Vox με παρελθόν στον φαλαγγισμό

Ο Χόρχε Μπουξαδέ είναι, μετά τον Σαντιάγο Αμπασκάλ, ένα από τα περισσότερο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Vox εκτός Ισπανίας.

Είναι ευρωβουλευτής από το 2019 και επικεφαλής της αντιπροσωπείας του κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Vox και της ευρωπαϊκής πολιτικής ομάδας Πατριώτες για την Ευρώπη (Patriots for Europe), ενώ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην αποχώρηση του κόμματος από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών.

Παρότι το 2024 έχασε τη θέση του αντιπροέδρου του Vox και έπαψε να αποτελεί τον άμεσο δεύτερο στην κομματική ιεραρχία μετά τον Αμπασκάλ, εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες σκληροπυρηνικές φωνές της παράταξης.

Το πολιτικό του παρελθόν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τη δεκαετία του 1990 υπήρξε υποψήφιος με ένα μικρό πολιτικό σχήμα που προερχόταν από τον φαλαγγισμό, το φασιστικό πολιτικό κίνημα που συνδέθηκε με την περίοδο της δικτατορίας του Φράνκο.

Παράλληλα, ο Μπουξαδέ είναι νομικός του ισπανικού κράτους, κατέχοντας έναν υψηλόβαθμο θεσμικό τίτλο στη δημόσια διοίκηση.

Η συγκεκριμένη ιδιότητα θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη για το Vox σε περίπτωση συμμετοχής του στην κυβέρνηση.

10. Κίκο Μέντεθ-Μοναστέριο – Ο αθέατος στρατηγός του Αμπασκάλ

Ο Κίκο Μέντεθ-Μοναστέριο είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός προσώπου που διαθέτει σημαντική πολιτική επιρροή χωρίς να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας αντιπαράθεσης.

Θεωρείται ευρέως ο βασικός στρατηγικός σύμβουλος του Σαντιάγο Αμπασκάλ, παρότι παραμένει σχετικά άγνωστος στο μεγαλύτερο μέρος της ισπανικής κοινής γνώμης.

Δεν αναμένεται να αναλάβει υπουργική θέση σε μια πιθανή κυβέρνηση PP–Vox, ωστόσο η κατανόηση του ρόλου του είναι σημαντική για την ερμηνεία των εσωτερικών ισορροπιών του κόμματος.

Ο Μέντεθ-Μοναστέριο είναι θείος της βουλευτού του Vox Ροθίο ντε Μέερ.

Έχει συνιδρύσει την εταιρεία συμβούλων επικοινωνίας Tizona μαζί με τον Γκαμπριέλ Αρίθα, ένα ακόμη πρόσωπο που ανήκει στον στενό κύκλο του Αμπασκάλ.

Ο Αρίθα εμφανίζεται συχνά στο πλευρό του ηγέτη του Vox κατά τις επισκέψεις του στο εξωτερικό.

Παρότι κανένας από τους δύο δεν κατέχει σήμερα επίσημη κομματική θέση, εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα πρόσωπα που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τη στρατηγική και την πολιτική κατεύθυνση του Vox.