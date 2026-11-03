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Η ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία των Αμερικανών που προσέρχονται στις κάλπες σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, οι οποίες θα καθορίσουν ποιο κόμμα θα ελέγχει το Κογκρέσο κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο νέα δημοσκόπηση που πραγματοποίησε σε συνεργασία με την Ipsos, οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν σε ένα περιβάλλον οικονομικής πίεσης, πολιτικής πόλωσης και αυξανόμενων αμφιβολιών για τις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο, από την Πέμπτη έως τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή 1.765 ενηλίκων Αμερικανών. Πρόκειται για δημοσκόπηση που διενεργήθηκε πριν από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας και όχι για exit poll, το οποίο βασίζεται σε απαντήσεις ψηφοφόρων κατά την έξοδό τους από τα εκλογικά τμήματα. Το περιθώριο σφάλματος για τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους ανέρχεται σε τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολουθούν τα εννέα βασικά ευρήματα της δημοσκόπησης Reuters/Ipsos.

1. Ακρίβεια: Το κόστος ζωής κυριαρχεί στις ανησυχίες

Το 48% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δηλώνει ότι το κόστος ζωής αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα που θα καθορίσει την ψήφο του.

Σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται η προστασία των δημοκρατικών θεσμών και κανόνων, την οποία επιλέγει το 26%, και η μετανάστευση, που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το 13%.

Η οικονομική πίεση έχει ενταθεί μετά τη σημαντική άνοδο των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ, η οποία ακολούθησε την έναρξη του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ με το Ιράν τον Φεβρουάριο.

2. Ντόναλντ Τραμπ: Περισσότεροι ψηφίζουν εναντίον του παρά υπέρ του

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει τους υποστηρικτές του να αντιμετωπίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές σαν να βρίσκεται και ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο, επιδιώκοντας να κινητοποιήσει την εκλογική βάση των Ρεπουμπλικανών.

Ωστόσο, τα ευρήματα της δημοσκόπησης δείχνουν ότι η παρουσία του στην πολιτική ζωή λειτουργεί περισσότερο ως κίνητρο αντίδρασης παρά υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, το 48% όσων σκοπεύουν να ψηφίσουν ή έχουν ήδη ψηφίσει δηλώνει ότι αντιμετωπίζει την ψήφο του ως ψήφο κατά του Τραμπ, έναντι μόλις 25% που αναφέρει ότι ψηφίζει υπέρ του.

Ένα επιπλέον 25% υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν επηρεάζει την εκλογική του επιλογή.

3. Πόλεμος στο Ιράν: Η πλειονότητα αμφισβητεί το κόστος της σύγκρουσης

Ο πόλεμος με το Ιράν αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα για το αμερικανικό εκλογικό σώμα.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η στρατιωτική επέμβαση ήταν αναγκαία προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Ωστόσο, μόλις το 25% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι η στρατιωτική δράση άξιζε το κόστος της, ενώ το 55% εκτιμά ότι το τίμημα της σύγκρουσης δεν δικαιολογείται.

Το 18% δηλώνει ότι δεν είναι βέβαιο για την απάντησή του.

4. Εκλογική διαδικασία: Εμπιστοσύνη στην καταμέτρηση, αλλά και ανησυχία για νοθεία

Παρά την έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την αξιοπιστία των εκλογών, η πλειονότητα των Αμερικανών εξακολουθεί να εμπιστεύεται τη διαδικασία.

Ειδικότερα, το 77% δηλώνει βέβαιο ότι η ψήφος του θα καταμετρηθεί, αν και το 45% θεωρεί ότι η εκλογική νοθεία αποτελεί εκτεταμένο πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως επισημαίνει το Reuters, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα διατυπώσει αβάσιμους ισχυρισμούς ότι μεγάλος αριθμός μη Αμερικανών πολιτών ψηφίζει παράνομα.

Παράλληλα, εκλογικοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να παρέμβει στην εκλογική διαδικασία ή στην επικύρωση αποτελεσμάτων που δεν θεωρεί ευνοϊκά.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι στόχος των ενεργειών του είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας των εκλογών και της ασφάλειας της ψηφοφορίας.

5. Οικονομικά νοικοκυριών: Σχεδόν ένας στους δύο δηλώνει σε χειρότερη κατάσταση

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών αποτελεί ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα για τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 49% των Αμερικανών εκτιμά ότι τα οικονομικά του νοικοκυριού του έχουν χειροτερέψει από τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία.

Αντίθετα, μόλις το 13% αναφέρει βελτίωση, ενώ το 37% δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση παραμένει περίπου αμετάβλητη.

Ο Τραμπ είχε στηρίξει μεγάλο μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024 στην υπόσχεση για ισχυρή επιτάχυνση της αμερικανικής οικονομίας.

Ωστόσο, η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες στα χαμηλότερα επίπεδα της πολιτικής του σταδιοδρομίας, ακόμη και μεταξύ των ισπανόφωνων Αμερικανών, οι οποίοι είχαν στραφεί περισσότερο προς το μέρος του στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ειδικότερα, το 54% των ισπανόφωνων ερωτηθέντων αναφέρει ότι τα οικονομικά του νοικοκυριού του έχουν επιδεινωθεί, έναντι μόλις 10% που δηλώνει ότι έχουν βελτιωθεί.

6. Τρανς αθλητές: Διαφορετικές προτεραιότητες για δικαιώματα και αθλητισμό

Τα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των τρανς ατόμων εξακολουθούν να απασχολούν σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος.

Συγκεκριμένα, το 38% των ψηφοφόρων θεωρεί πολύ σημαντικό ή το σημαντικότερο ζήτημα τον αποκλεισμό των τρανς κοριτσιών και γυναικών από τις γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις.

Αντίθετα, το 25% αποδίδει αντίστοιχη βαρύτητα στην προστασία των δικαιωμάτων των τρανς ατόμων.

7. Τεχνητή νοημοσύνη: Στο προσκήνιο τα data centers

Η ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και οι υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξή της εισέρχονται πλέον και στην πολιτική ατζέντα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 42% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων θεωρεί πολύ σημαντικό ή το σημαντικότερο ζήτημα τον περιορισμό της κατασκευής κέντρων δεδομένων (data centers) που υποστηρίζουν τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Το εύρημα αναδεικνύει τη σημασία που αποκτά η ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών στον δημόσιο διάλογο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη επεκτείνεται σε ολοένα περισσότερους τομείς της οικονομίας.

8. Δισεκατομμυριούχοι: Διακομματική αντίδραση στις τεράστιες πολιτικές δωρεές

Ένα από τα ζητήματα στα οποία καταγράφεται σημαντική σύγκλιση μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών αφορά τον ρόλο των δισεκατομμυριούχων στη χρηματοδότηση της πολιτικής.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εξαιρετικά εύποροι πολίτες αντιμετωπίζουν περιορισμένους φραγμούς ως προς τα ποσά που μπορούν να διαθέσουν για να επηρεάσουν τις ομοσπονδιακές εκλογές.

Ωστόσο, η δημοσκόπηση καταγράφει ευρεία διακομματική αντίθεση σε αυτή την πρακτική.

Ειδικότερα, το 93% των Δημοκρατικών και το 71% των Ρεπουμπλικανών θεωρεί ακατάλληλο οι δισεκατομμυριούχοι να προσφέρουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια με στόχο να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

9. Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί: Περιορισμένη εμπιστοσύνη στις προτάσεις των δύο κομμάτων

Παρότι οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση εμφανίζονται να δίνουν ένα μικρό προβάδισμα στους Δημοκρατικούς έναντι των Ρεπουμπλικανών ενόψει των εκλογών για το Κογκρέσο, η αξιολόγηση των πολιτικών τους προτάσεων αποτυπώνει έναν βαθύτερο διχασμό.

Συγκεκριμένα, το 43% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων θεωρεί ότι οι Δημοκρατικοί διαθέτουν τουλάχιστον ορισμένες καλές ιδέες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους Ρεπουμπλικανούς διαμορφώνεται στο 39%.

Συνολικά όπως αναφέρει το πρακτορείο η έρευνα αναδεικνύει ένα εκλογικό σώμα που δίνει προτεραιότητα στην οικονομική καθημερινότητα, εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στις επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ και παραμένει διχασμένο ως προς τις πολιτικές εναλλακτικές που προσφέρουν τα δύο μεγάλα κόμματα.