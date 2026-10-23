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Ενοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό εκκλησίας του χωριού Χαμούντ στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας κατά την διάρκεια επικήδειας τελετής σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά και τραυματίζοντας περί τους 10 ανθρώπους, δήλωσε πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο.

🔴 BREAKING: Two gunmen opened fire during a funeral procession in front of a church in Jordan’s al-Karak, Al Arabiya’s correspondent says, adding that there are causalities https://t.co/GKpQvnsExs — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 23, 2026

«Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την ένοπλη επίθεση κατά της εκκλησίας του Χαμούντ, στο Καράκ, ενώ περίπου 10 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ορισμένοι σοβαρά», δήλωσε ο αξιωματούχος των ιορδανικών υπηρεσιών ασφαλείας στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Mamlaka διευκρινίζοντας ότι οι δράστες της επίθεσης είναι δύο και ότι αναζητούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας.