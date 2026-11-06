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Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες περίπου 50 κουκουλοφόροι κατάφεραν να εισβάλουν οπλισμένοι στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών φοιτητών, ανακύπτουν μετά τα βίαια επεισόδια της Τετάρτης (4/11). Η αστυνομία αναζητά τους υπευθύνους, εξετάζοντας μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, την ώρα που το υπουργείο Παιδείας απαιτεί απαντήσεις από την Πρυτανεία για τα μέτρα φύλαξης και την αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Δύο ημέρες μετά την επίθεση, οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πανεπιστημίου. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένας 18χρονος πρωτοετής, του οποίου τα ρούχα πήραν φωτιά από βόμβα μολότοφ, καθώς και φοιτητής που δέχθηκε χτύπημα με τσεκούρι στο πόδι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς η ομάδα των επιτιθέμενων έφτασε οργανωμένα μέχρι το αμφιθέατρο όπου βρισκόταν σε εξέλιξη φοιτητική συνέλευση, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια όπλα και εμπρηστικούς μηχανισμούς. Η Πρυτανεία χαρακτηρίζει το περιστατικό «δολοφονική εισβολή» εξωπανεπιστημιακών, ενώ εκπρόσωποι του Φοιτητικού Συλλόγου εκτιμούν ότι στόχος ήταν η διάλυση της συνέλευσης ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου.

Πώς έγινε η εισβολή στο Μαθηματικό

Στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛΑΣ βρίσκεται η αναγνώριση των ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση, καθώς και η διαδρομή που ακολούθησαν μέχρι να φτάσουν στους χώρους διδασκαλίας.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, περίπου 50 άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, κράνη, κοντάρια, λοστούς, ρόπαλα, τσεκούρι και βόμβες μολότοφ κινήθηκαν προς το κτίριο του Μαθηματικού χωρισμένα σε δύο ομάδες.

Η μία φέρεται να προσέγγισε το σημείο από την πλευρά του Τμήματος Φυσικής, ενώ η δεύτερη χρησιμοποίησε βοηθητική είσοδο του Μαθηματικού.

Οι δύο ομάδες, σύμφωνα με τις ίδιες περιγραφές, συναντήθηκαν έξω από το αμφιθέατρο όπου πραγματοποιούνταν η γενική συνέλευση των φοιτητών. Αρχικά επιτέθηκαν σε όσους βρίσκονταν στην περιφρούρηση και στη συνέχεια στράφηκαν εναντίον περισσότερων φοιτητών που βγήκαν από την αίθουσα για να διαπιστώσουν τι συνέβαινε.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το διαθέσιμο οπτικό υλικό και τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, επιχειρώντας να διαπιστώσουν την ταυτότητα των δραστών, τα κίνητρά τους και το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με συγκεκριμένες ομάδες.

Τα ερωτήματα για τη φύλαξη και η παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας

Η δυνατότητα μιας τόσο μεγάλης ομάδας να φτάσει μέχρι το αμφιθέατρο έχοντας μαζί της όπλα και εμπρηστικούς μηχανισμούς βρίσκεται στο επίκεντρο των ερωτημάτων για την αποτελεσματικότητα της φύλαξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πανεπιστημιακές πηγές, οι δράστες ενδέχεται να εκμεταλλεύτηκαν ανοίγματα στην περίφραξη ή σημεία όπου η επιτήρηση δεν επαρκούσε για την αποτροπή της εισόδου πεζών. Ένα από αυτά φέρεται να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το κτίριο του Μαθηματικού.

Παρότι η είσοδος οχημάτων στην Πανεπιστημιούπολη έχει απαγορευτεί, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της πρόσβασης πεζών και της έγκαιρης αναγνώρισης οργανωμένων ομάδων που κατευθύνονται προς τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Το υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει άμεση έγγραφη ενημέρωση από τη διοίκηση του ΕΚΠΑ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Συγκεκριμένα, ζητά στοιχεία για:

-Τον αριθμό των τραυματιών και τις πρώτες βοήθειες που τους παρασχέθηκαν.

-Τον χρόνο κατά τον οποίο ενημερώθηκε η υπηρεσία φύλαξης του Πανεπιστημίου.

-Τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε η φύλαξη μετά την ειδοποίησή της.

-Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για την ασφαλή πρόσβαση των φοιτητών στο Τμήμα Μαθηματικών.

-Τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκαν οι φοιτητές για τη διεξαγωγή των μαθημάτων μετά τα επεισόδια.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, τονίζοντας ότι η βία υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα των φοιτητών να σπουδάζουν σε ασφαλές περιβάλλον.

Πρυτανεία ΕΚΠΑ: «Δολοφονική εισβολή» εξωπανεπιστημιακών

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο τοποθετήθηκε η διοίκηση του Πανεπιστημίου Αθηνών, καταδικάζοντας τα επεισόδια και ζητώντας την άμεση σύλληψη των υπευθύνων.

«Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδικάζει τη δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών και τον τραυματισμό φοιτητών μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Πρυτανεία γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και εξέφρασε την προσδοκία ότι οι αρμόδιες αρχές θα εντοπίσουν τους δράστες και θα τους οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προστασία των φοιτητών και του προσωπικού αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν εκκενωθεί δεκάδες κατειλημμένοι πανεπιστημιακοί χώροι, οι οποίοι παραδόθηκαν εκ νέου για εκπαιδευτική και λειτουργική χρήση.

Το ΕΚΠΑ βρίσκεται επίσης σε επικοινωνία με το νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες, προκειμένου να συνδράμει στην αποκατάσταση της υγείας τους.

Όπως αναφέρει η Πρυτανεία, με βάση την ενημέρωση των θεραπόντων ιατρών, η κατάσταση και των τριών φοιτητών είναι καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Οι τρεις τραυματίες και ο 18χρονος που τυλίχθηκε στις φλόγες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε ο τραυματισμός ενός 18χρονου πρωτοετούς φοιτητή, του οποίου το μπουφάν τυλίχθηκε στις φλόγες όταν οι κουκουλοφόροι εκτόξευσαν βόμβα μολότοφ.

Σύμφωνα με περιγραφές συμφοιτητών του, ο νεαρός άρχισε να τρέχει προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σημείο, ενώ τα ρούχα του καίγονταν. Άλλοι φοιτητές έσπευσαν να τον βοηθήσουν, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα για να σβήσουν τη φωτιά.

Από τα χτυπήματα των επιτιθέμενων τραυματίστηκε ακόμη ένας φοιτητής, ενώ τρίτος υπέστη βαθύ τραύμα στο πόδι από χτύπημα με τσεκούρι.

Οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στο σημείο περιγράφουν σκηνές πανικού, με τους κουκουλοφόρους να χτυπούν φοιτητές και τους υπόλοιπους να προσπαθούν να προστατευθούν.

«Ήρθαν κάποιοι και έριξαν μολότοφ, πέτυχαν έναν πρωτοετή στο πρόσωπο. Ήρθαν και με τσεκούρι και έριξαν μία σε ένα παιδί και του σκίστηκε το πόδι. Ευτυχώς δεν τον πέτυχαν καλά, γιατί μπορεί να έχανε το πόδι του», ανέφερε στο protothema.gr φοιτήτρια του Φυσικού.

Η ίδια εξήγησε ότι τη στιγμή της επίθεσης πραγματοποιούνταν γενική συνέλευση στο Μαθηματικό, το οποίο στεγάζεται στο ίδιο κτίριο και επικοινωνεί με χώρους όπου διεξάγονταν μαθήματα.

«Κυνήγησαν πρωτοετή και του πέταξαν μολότοφ, πήραν πυροσβεστήρα για να τον βοηθήσουν να μην καεί», πρόσθεσε.

Μία ακόμη φοιτήτρια περιέγραψε ότι συμφοιτητής της δέχθηκε τη μολότοφ, παρουσιάζοντας το κατεστραμμένο μπουφάν του ως χαρακτηριστικό της έντασης της επίθεσης.

Οι καταγγελίες για προσπάθεια διάλυσης της φοιτητικής συνέλευσης

Την εκτίμηση ότι η εισβολή δεν ήταν τυχαία, αλλά συνδεόταν με τη γενική συνέλευση που βρισκόταν σε εξέλιξη ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου, διατυπώνουν εκπρόσωποι του Φοιτητικού Συλλόγου Μαθηματικού.

Η Ναταλία Λαμπρινιάδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου, ανέφερε ότι η συνέλευση είχε προγραμματιστεί την Τετάρτη, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το τριήμερο των εκδηλώσεων.

«Κατά τη διάρκεια αυτής ακούσαμε φασαρία, βγήκαμε έξω από το αμφιθέατρο και είδαμε ομάδα δεκάδων ατόμων, περίπου 50, με καλυμμένα χαρακτηριστικά και εξοπλισμό να πραγματοποιούν επίθεση στους φοιτητές», δήλωσε.

Η ίδια χαρακτήρισε «φασιστική» την επίθεση με τσεκούρι, λοστάρι και μολότοφ μέσα σε κλειστούς πανεπιστημιακούς χώρους, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χρονική στιγμή της εισβολής έχει ιδιαίτερη σημασία.

«Αυτές οι επιθέσεις δεν είναι τυχαίες. Δεν είναι τυχαίο που γίνονται λίγες ημέρες πριν το Πολυτεχνείο. Πιστεύουμε ότι είναι πολιτικά καθοδηγούμενες», ανέφερε.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση εκπροσώπων των φοιτητών, καθώς οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει την ταυτότητα των δραστών ούτε τα κίνητρα της επίθεσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κυριάκος Καλαϊτζίδης, επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έκανε λόγο για μια πρωτοφανή επίθεση με στόχο τη συνέλευση.

«Αυτό που έγινε σήμερα είναι τρομερό. Ήρθαν ομάδες κουκουλοφόρων με πρωτοφανή εξοπλισμό για να διαλύσουν μια συνέλευση», δήλωσε.

Τι δείχνει το βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση

Την ένταση των επεισοδίων αποτυπώνει το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε την Πέμπτη (5/11) και καταγράφει στιγμιότυπα από την εισβολή στο Τμήμα Μαθηματικών.

Στο οπτικό υλικό εμφανίζονται άτομα που φορούν κράνη και έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους να κινούνται στους χώρους της σχολής, ενώ διακρίνονται φωτιές και ο 18χρονος φοιτητής που τρέχει με τα ρούχα του να καίγονται.

Ακούγονται κραυγές, χτυπήματα με κοντάρια και ρόπαλα, καθώς και φωνές φοιτητών που επιχειρούν να απομακρυνθούν ή να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

Το βίντεο καταγράφει επίσης την παρουσία των κουκουλοφόρων στους χώρους του Μαθηματικού και αποτελεί στοιχείο για την ανασύνθεση της επίθεσης από τις αστυνομικές αρχές.

Τα αναπάντητα ερωτήματα μετά την επίθεση

Δύο ημέρες μετά τα γεγονότα, η αστυνομική έρευνα και ο έλεγχος των μέτρων ασφαλείας στο ΕΚΠΑ παραμένουν σε εξέλιξη.

Οι αρχές καλούνται να εξακριβώσουν ποιοι ήταν οι περίπου 50 κουκουλοφόροι, πώς οργανώθηκε η επίθεση, από ποια σημεία εισήλθαν στην Πανεπιστημιούπολη και ποια ήταν τα κίνητρά τους.

Ταυτόχρονα, αναμένονται οι απαντήσεις της Πρυτανείας για τον χρόνο ενημέρωσης της φύλαξης, τις ενέργειες που ακολούθησαν και τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για την προστασία των φοιτητών.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο την ασφάλεια των πανεπιστημιακών χώρων και την ανάγκη αποτροπής ανάλογων περιστατικών, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματά τους και να συμμετέχουν στις συλλογικές διαδικασίες χωρίς τον φόβο βίαιων επιθέσεων.