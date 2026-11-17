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Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό σενάριο, που αφορά σε πιθανή επίθεση με ραδιενεργά υλικά ή χημικά όπλα στην αμερικανική πρωτεύουσα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. Οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί παραπέμπουν σε ενδεχόμενο σχεδιασμό επιχείρησης από το Ιράν με στόχο ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, προκαλώντας κινητοποίηση του μηχανισμού εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, που επικαλείται επτά Αμερικανούς αξιωματούχους, οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εντοπίσει στοιχεία για ενδεχόμενη χρήση «βρώμικης βόμβας» ή χημικών όπλων στην Ουάσιγκτον.

Παρότι οι πληροφορίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες τοποθεσίες και πιθανούς στόχους, οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενη επίθεση ούτε στοιχεία ότι η Τεχεράνη έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου.

Η αξιολόγηση των πληροφοριών έχει οδηγήσει σε διαδοχικές συσκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων και στην προετοιμασία σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Σε στρατιωτική κατοικία ο υπουργός Οικονομικών

Το κλίμα ανησυχίας αποτυπώνεται και στα πρόσθετα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί για μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Secret Service μετέφερε την προηγούμενη εβδομάδα τον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, σε στρατιωτική κατοικία, λόγω απειλών που συνδέονται με το Ιράν.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε αναφερθεί και σε ξεχωριστό δημοσίευμα του Reuters στις 11 Νοεμβρίου, το οποίο επικαλούνταν πρόσωπα με γνώση των μέτρων ασφαλείας.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η Τεχεράνη διαθέτει την επιχειρησιακή δυνατότητα να οργανώσει επίθεση σε αμερικανικό έδαφος.

Μία από τις πηγές του CNN επισημαίνει ότι η ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού για την εκτέλεση μιας τέτοιας επιχείρησης παραμένει αβέβαιη.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι πληροφορίες ενδέχεται να αντανακλούν την προσπάθεια του Ιράν να διατηρήσει διαθέσιμες επιλογές αντίδρασης στην αμερικανική στρατιωτική και οικονομική πίεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποφασιστεί κάποιο χτύπημα.

Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές αυτή τη στιγμή

Παρά τις προληπτικές κινήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας, ο Λευκός Οίκος ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει διαπιστωθεί άμεση απειλή.

Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Λόρεν Μπις, δήλωσε στο CNN ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν κάθε πιθανό κίνδυνο, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αξιόπιστες απειλές κατά της αμερικανικής επικράτειας.

Η τοποθέτηση αυτή διαφοροποιείται από τις ανησυχίες που εκφράζουν ορισμένοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι θεωρούν ότι οι συνθήκες του πολέμου έχουν αυξήσει τα κίνητρα της Τεχεράνης για ενδεχόμενες επιθετικές ενέργειες.

Σύμφωνα με τις πηγές του CNN, ο συνδυασμός συνεχιζόμενων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και οικονομικού αποκλεισμού ενδέχεται να ωθεί την ιρανική ηγεσία να εξετάζει κινήσεις μεγαλύτερης κλιμάκωσης.

Τι γνωρίζουν οι ΗΠΑ για πιθανή ύπαρξη επικίνδυνων υλικών

Πρόσθετο προβληματισμό προκαλούν πληροφορίες που φέρονται να προέρχονται από επικοινωνίες ιρανικών πηγών και κάνουν λόγο για πιθανή αποθήκευση υλικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις εντός των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το CNN, οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει σχετικές αναφορές, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ότι τέτοια υλικά βρίσκονται πράγματι σε αμερικανικό έδαφος.

Οι αξιωματούχοι δεν συμφωνούν ως προς την αξιοπιστία των συγκεκριμένων πληροφοριών.

Ορισμένες πηγές εκτιμούν ότι θα μπορούσαν να έχουν μεταφερθεί παλαιότερα επικίνδυνα υλικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται, πάντως, για εκτιμήσεις και όχι για επιβεβαιωμένα ευρήματα.

Άλλοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι κάποια αποδεδειγμένη αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Ιράν, αλλά η πιθανή μεταβολή των προθέσεών του λόγω της πολεμικής σύγκρουσης.

Τι είναι η «βρώμικη βόμβα»

Η αποκαλούμενη «βρώμικη βόμβα» δεν αποτελεί πυρηνικό όπλο με την παραδοσιακή έννοια.

Πρόκειται για μηχανισμό που χρησιμοποιεί συμβατική έκρηξη για να διασπείρει ραδιενεργό υλικό σε μια περιοχή, προκαλώντας ενδεχομένως μόλυνση και ανάγκη λήψης εκτεταμένων μέτρων προστασίας.

Σε αντίθεση με μια πυρηνική βόμβα, δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη και οι άμεσες επιπτώσεις της προέρχονται κυρίως από τα συμβατικά εκρηκτικά.

Ωστόσο, η παρουσία ραδιενεργών υλικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση, να απαιτήσει απομάκρυνση πληθυσμού και να επιβαρύνει τη λειτουργία μιας περιοχής.

Πηγή του CNN χαρακτηρίζει τέτοιου είδους μηχανισμούς όπλα εκφοβισμού και όχι επιθέσεων ακριβείας, εξαιτίας της πιθανής διασποράς των επιπτώσεών τους.

Η Τεχεράνη απορρίπτει τις κατηγορίες για χημικά όπλα

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που αφορούν σε ενδεχόμενη χρήση χημικών όπλων.

Εκπρόσωπός της υποστήριξε ότι το Ιράν θεωρεί τη χρήση χημικών όπλων παράνομη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και χαρακτήρισε ψευδείς και κατασκευασμένες τις σχετικές κατηγορίες.

Η ανακοίνωση, ωστόσο, δεν περιλάμβανε ειδική απάντηση στις πληροφορίες περί σχεδιασμού επίθεσης με ραδιενεργά υλικά.

Από την αμερικανική πλευρά, το υπουργείο Άμυνας παρέπεμψε τα ερωτήματα στο Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ανησυχία και για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ εξετάζουν παράλληλα ξεχωριστές πληροφορίες για ενδεχόμενη χρήση χημικών όπλων εναντίον Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται το CNN, οι σχετικές ενδείξεις παρακολουθούνται στενά, ενώ το ζήτημα είχε αναδειχθεί αρχικά από τους New York Times.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχίες για την επάρκεια του προστατευτικού εξοπλισμού και της εκπαίδευσης του στρατιωτικού προσωπικού απέναντι σε πιθανή χημική επίθεση.

Για τον λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη πρόσθετος σχεδιασμός για την προστασία διπλωματικού προσωπικού και στελεχών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που υπηρετούν στην περιοχή.

Οι παρακολουθήσεις και η προειδοποίηση προς το Κογκρέσο

Οι εξελίξεις συμπίπτουν με μια σημαντική εκκρεμότητα που αφορά στο νομικό πλαίσιο των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Σύμφωνα με το CNN, βασική νομοθετική εξουσιοδότηση για τη συλλογή επικοινωνιών αλλοδαπών έληξε τον Ιούνιο, έπειτα από πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον.

Παρότι προηγούμενες δικαστικές εγκρίσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως τον Μάρτιο του 2027, στελέχη της εθνικής ασφάλειας προειδοποιούν ότι η μη ανανέωση της νομοθεσίας θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες εντοπισμού απειλών.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, και ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, απηύθυναν σχετική επιστολή στην ηγεσία του Κογκρέσου.

Στην επιστολή υπογράμμιζαν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τους Αμερικανούς πολίτες και το στρατιωτικό προσωπικό στο εξωτερικό, εάν υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση.

Στενά του Ορμούζ: Το διπλωματικό αδιέξοδο και ο κίνδυνος κλιμάκωσης

Οι νέες πληροφορίες έρχονται ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με τις προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών να μην έχουν αποδώσει συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται στον αμερικανικό αποκλεισμό, στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό και στους όρους τερματισμού της σύγκρουσης.

Παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα, οι δύο πλευρές παραμένουν σε απόσταση ως προς τις αναγκαίες παραχωρήσεις.

Πηγή με γνώση των περιφερειακών εξελίξεων εκτιμά ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, επισημαίνοντας τον κίνδυνο ομάδες ή σκληροπυρηνικά στελέχη που αντιτίθενται σε μια συμφωνία να επιχειρήσουν να υπονομεύσουν τη διπλωματική διαδικασία.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε, επίσης, ότι η Τεχεράνη γνωρίζει πως οποιαδήποτε χρήση χημικών ή ραδιολογικών όπλων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά αντίποινα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτίμησή του, εάν η ιρανική ηγεσία θεωρήσει ότι απειλείται η επιβίωση του καθεστώτος, ενδέχεται να αντιμετωπίσει διαφορετικά το ενδεχόμενο ανάληψης ενός τόσο υψηλού κινδύνου.

Το βασικό στοιχείο που παραμένει ανοιχτό είναι κατά πόσον οι πληροφορίες των αμερικανικών υπηρεσιών αντανακλούν πραγματική πρόθεση και δυνατότητα επίθεσης ή αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού αποτροπής και πίεσης από την πλευρά της Τεχεράνης.