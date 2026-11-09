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Έντονη αντίδραση από την Κίνα προκαλούν οι καταγγελίες περί πιθανής κατασκοπευτικής επιχείρησης με στόχο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με τον κινεζικό κρατικό Τύπο να απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή του Πεκίνου στην εξωσυζυγική σχέση του ισχυρού άνδρα της αμερικανικής εταιρείας.

Η εφημερίδα Global Times, γνωστή για τη φιλοκυβερνητική και εθνικιστική της γραμμή, κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι διακινούν ένα κατασκευασμένο αφήγημα κατασκοπείας, προειδοποιώντας ότι η υπόθεση μπορεί να υπονομεύσει τη σταδιακή βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιό της, η εφημερίδα υποστήριξε ότι αμερικανικά μέσα, και ειδικότερα οι New York Times, έχουν επιδοθεί σε ένα κύμα ανεπιβεβαίωτων σεναρίων σχετικά με τις επαφές του επικεφαλής της Nvidia με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Global Times: «Έτσι κατασκευάζουν ιστορίες τα αμερικανικά ΜΜΕ»

Η κινεζική εφημερίδα αμφισβήτησε ευθέως τη δημοσιογραφική τεκμηρίωση των καταγγελιών, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές βασίζονται σε εικασίες και όχι σε αποδεικτικά στοιχεία.

«Το μόνο που χρειάστηκε ήταν μερικές φωτογραφίες με ασιατικά πρόσωπα και οι προηγούμενες προσπάθειες της Nvidia να πιέσει για χαλάρωση των εμπορικών περιορισμών εις βάρος της Κίνας», ανέφερε το δημοσίευμα.

«Αυτός ακριβώς είναι ο τρόπος με τον οποίο τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που εδώ και χρόνια αυτοχαρακτηρίζονται “αντικειμενικά”, κατασκευάζουν ιστορίες», πρόσθεσε.

Η Global Times συνέδεσε την υπόθεση με το ευρύτερο κλίμα στις σινοαμερικανικές σχέσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η δημοσιοποίηση των καταγγελιών δεν είναι τυχαία.

«Κάθε φορά που οι σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ αρχίζουν να βελτιώνονται, κάποιος συχνά πυροβολεί πισώπλατα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εφημερίδα υποστήριξε ότι ενδέχεται να βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές προσπάθειες για την αναζωπύρωση της αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αναπαραγωγή ενός «αντικινεζικού σεναρίου» θα μπορούσε να διαταράξει τις φυσιολογικές εμπορικές και τεχνολογικές συναλλαγές, προκαλώντας ζημιά στα συμφέροντα τόσο της Κίνας όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εξωσυζυγική σχέση του Χουάνγκ και η έρευνα της Nvidia

Η αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την παραδοχή του Τζένσεν Χουάνγκ ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα η οποία, σύμφωνα με σειρά δημοσιευμάτων, θεωρείται ύποπτη για διασυνδέσεις με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, για τις επαφές της οποίας με τον επικεφαλής της Nvidia έχουν ζητήσει ενημέρωση υψηλόβαθμα στελέχη των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Την προηγούμενη εβδομάδα, Ρεπουμπλικανοί βουλευτές ζήτησαν από τον Χουάνγκ να τους ενημερώσει για τη φύση και το περιεχόμενο των σχέσεών του με τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Η Nvidia ανακοίνωσε την Κυριακή ότι το διοικητικό της συμβούλιο προχωρά στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής ανεξάρτητων μελών, η οποία θα συνεργαστεί με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η έρευνα έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η επίσημη αντίδραση του Πεκίνου

Η κινεζική κυβέρνηση είχε απορρίψει ήδη από τις 30 Οκτωβρίου τις αναφορές περί κατασκοπευτικής επιχείρησης με στόχο τον επικεφαλής της Nvidia.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Γκούο Τζιακούν, είχε χαρακτηρίσει ατεκμηρίωτο το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο επιχείρησης των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

«Δεν πρόκειται για τίποτε άλλο παρά για προσπάθεια δυσφήμησης της Κίνας», είχε δηλώσει τότε.

Η νέα παρέμβαση της Global Times ενισχύει αυτή τη γραμμή, μεταφέροντας την αντιπαράθεση από το επίπεδο των καταγγελιών για την προσωπική ζωή του Αμερικανού επιχειρηματία στο ευρύτερο πεδίο των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η συνάντηση Τραμπ–Σι Τζινπίνγκ και η εύθραυστη εμπορική εκεχειρία

Οι εξελίξεις καταγράφονται λίγες ημέρες πριν από μια νέα σημαντική διπλωματική συνάντηση μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συμμετάσχει στη σύνοδο της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας–Ειρηνικού (APEC), στη Σενζέν.

Στο περιθώριο της συνόδου προγραμματίζεται η τρίτη συνάντησή του μέσα στο 2026 με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κατά πόσο οι δύο ηγέτες θα καταφέρουν να διατηρήσουν την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Η συνάντηση αποκτά πρόσθετη πολιτική σημασία μετά την απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η υπόθεση Χουάνγκ ενδέχεται να δημιουργήσει νέες εντάσεις, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογιών και τους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε αμερικανικούς ημιαγωγούς.

Η Global Times προειδοποιεί ότι η συντήρηση του ζητήματος μέσω ανεπιβεβαίωτων καταγγελιών μπορεί να επιβαρύνει το κλίμα σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο πλευρές επιχειρούν να σταθεροποιήσουν τις οικονομικές τους σχέσεις.

Η σύγκριση με το κινεζικό μπαλόνι του 2023

Στο σχόλιό της, η κινεζική εφημερίδα επιχείρησε να συνδέσει την υπόθεση του Τζένσεν Χουάνγκ με τη διπλωματική κρίση του 2023, όταν ένα κινεζικό μπαλόνι διέσχισε τον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Η κινεζική κυβέρνηση είχε υποστηρίξει τότε ότι επρόκειτο για πολιτικό αερόστατο, το οποίο χρησιμοποιούνταν κυρίως για μετεωρολογικές έρευνες και είχε παρεκκλίνει από την πορεία του εξαιτίας των καιρικών συνθηκών.

Αντίθετα, η αμερικανική κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει το αντικείμενο αερόστατο παρακολούθησης, δίνοντας εντολή για την κατάρριψή του πάνω από τη θάλασσα.

Με την αναφορά αυτή, η Global Times επιχειρεί να αναδείξει έναν παραλληλισμό ανάμεσα στις δύο υποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες περί κινεζικής κατασκοπείας μπορούν να μετατραπούν σε παράγοντα διπλωματικής έντασης.

Η νέα αντιπαράθεση αναδεικνύει την ευαισθησία των σινοαμερικανικών σχέσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, οι προηγμένοι ημιαγωγοί και οι περιορισμοί στο τεχνολογικό εμπόριο αποτελούν κεντρικά πεδία ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.