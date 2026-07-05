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Ένα εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό της Ουάσινγκτον χάρισαν οι εορτασμοί για την 4η Ιουλίου, με ένα σόου πυροτεχνημάτων διάρκειας 40 λεπτών που πραγματοποιήθηκε παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τους κεραυνούς που είχαν προηγηθεί στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Η φετινή επίδειξη για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ήταν αισθητά μεγαλύτερη από προηγούμενες χρονιές, με τους διοργανωτές να σχεδιάζουν την εκτόξευση περίπου 850.000 πυροτεχνημάτων από δέκα διαφορετικά σημεία.

Τα πυροτεχνήματα φώτισαν μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ουάσινγκτον, με τις εκτοξεύσεις να πραγματοποιούνται μεταξύ άλλων από την περιοχή της Reflecting Pool μπροστά από το Μνημείο του Λίνκολν, φορτηγίδες στον ποταμό Ποτόμακ και το West Potomac Park.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, το σόου ενδέχεται να σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη επίδειξη πυροτεχνημάτων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ.

«Το καλύτερο σόου πυροτεχνημάτων όλων των εποχών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αναδείξει ιδιαίτερα τη συμμετοχή του στους φετινούς εορτασμούς της Ουάσινγκτον, σχολίασε με ενθουσιασμό το θέαμα μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

«Το καλύτερο σόου πυροτεχνημάτων, ΠΟΤΕ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην εντυπωσιακή επίδειξη που ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις για την επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

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