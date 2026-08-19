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Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμη και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, έχει εξετάσει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial Times.

Δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων ανέφεραν στους FT ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει σενάρια επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία. Η Σόφια ενέκρινε τον περασμένο μήνα τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων, σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, βρίσκεται και η Κύπρος, όπου η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι είχε πληγεί από drone τον Μάρτιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξετάσει ξεχωριστά το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί περαιτέρω.

Στην Τεχεράνη θεωρούν πιθανό έναν νέο γύρο πολέμου

Οι απειλές αποτυπώνουν το κλίμα που επικρατεί στην Τεχεράνη, όπου ολοένα και περισσότεροι στους κόλπους του καθεστώτος θεωρούν ότι η επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων είναι περισσότερο ζήτημα του «πότε» παρά του «εάν».

Οι διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έχουν βαλτώσει, ενώ την περασμένη εβδομάδα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τοποθέτησε σκληροπυρηνικά στελέχη σε κορυφαίες θέσεις στους μηχανισμούς ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις. Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «δεν βρίσκονται σε εξέλιξη ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες ή επαφές» με την Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης και άλλοι Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση νέας σύγκρουσης πλήρους κλίμακας, το Ιράν θα εγκαταλείψει την προηγούμενη στρατηγική του, η οποία επικεντρωνόταν σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους στη Μέση Ανατολή, επεκτείνοντας πλέον τα πλήγματα πολύ πέρα από την περιοχή.

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