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Η πυρηνική ενέργεια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής, καθώς κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο επενδύουν στην αύξηση της παραγωγής ατομικής ενέργειας για να περιορίσουν τις εκπομπές άνθρακα και να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρισμού.

Ωστόσο, η ίδια η κλιματική αλλαγή που η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει δημιουργεί νέα προβλήματα για τους πυρηνικούς σταθμούς. Το φετινό καλοκαίρι έδειξε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία και η υποχώρηση των υδάτινων αποθεμάτων μπορούν να απειλήσουν τη λειτουργία αντιδραστήρων, οι οποίοι σχεδιάστηκαν για διαφορετικές κλιματικές συνθήκες.

Τα κύματα καύσωνα και η μεγάλη πτώση της στάθμης ποταμών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες περιόρισαν την ποσότητα νερού που απαιτείται για την ψύξη των μονάδων, προκαλώντας μειώσεις παραγωγής και προσωρινές διακοπές λειτουργίας.

Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει κυβερνήσεις και ενεργειακές εταιρείες να επανεξετάσουν τον σχεδιασμό νέων επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ, ώστε οι μελλοντικοί πυρηνικοί σταθμοί να μπορούν να αντέξουν σε ένα θερμότερο και πιο ασταθές περιβάλλον.

Όταν η ξηρασία απειλεί τους αντιδραστήρες

Οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων ήταν έντονες σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.

Στη Βουλγαρία, ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας αναγκάστηκε να περιορίσει την παραγωγή του λόγω των συνθηκών.

Στη Ρουμανία, οι προσπάθειες διατήρησης της ροής του νερού δεν απέτρεψαν τελικά την αναγκαστική διακοπή και των δύο αντιδραστήρων.

Στην Ουγγαρία, ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, ο οποίος καλύπτει περίπου το μισό της ηλεκτροπαραγωγής, απέφυγε οριακά το κλείσιμο, αλλά υποχρεώθηκε να μειώσει σημαντικά την παραγωγή.

Στη Γαλλία, αριθμός ρεκόρ αντιδραστήρων τέθηκε εκτός λειτουργίας ή λειτούργησε με μειωμένη ισχύ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των περιορισμών στη χρήση νερού.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ποσότητα του νερού. Ακόμη και όταν υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες ποσότητες, η άνοδος της θερμοκρασίας των ποταμών μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμούς, καθώς οι κανονισμοί απαγορεύουν την απόρριψη υπερβολικά θερμού νερού που μπορεί να βλάψει τα οικοσυστήματα.

Η Ελβετία αναγκάστηκε να διακόψει έναν αντιδραστήρα για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Παράλληλα, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές από πυρκαγιές, ακραίες καταιγίδες και πλημμύρες, φαινόμενα που αναμένεται να γίνονται συχνότερα όσο επιδεινώνεται η κλιματική κρίση.

Η μεγάλη επιστροφή της πυρηνικής ενέργειας

Τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται σε μια περίοδο κατά την οποία η πυρηνική ενέργεια γνωρίζει παγκόσμια αναγέννηση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή πυρηνικού ηλεκτρισμού έως τα μέσα του αιώνα, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει μεγάλη επέκταση της δυναμικότητάς του.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πυρηνική παραγωγή αναμένεται να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς χώρες αναζητούν σταθερές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας που δεν βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα.

Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση επιδιώκει τετραπλασιασμό της πυρηνικής ισχύος έως το 2050, με έναν από τους βασικούς λόγους να είναι η τεράστια ενεργειακή κατανάλωση των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ευρώπη, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς πολλοί από τους υφιστάμενους αντιδραστήρες της κατασκευάστηκαν πριν από δεκαετίες κοντά σε ποτάμια και λίμνες, όταν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν αποτελούσαν βασικό παράγοντα σχεδιασμού.

Από τις ξηρασίες μέχρι τις μέδουσες

Οι κλιματικοί κίνδυνοι για την πυρηνική ενέργεια δεν περιορίζονται στην έλλειψη νερού.

Οι σταθμοί που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές αντιμετωπίζουν κινδύνους από την άνοδο της στάθμης των θαλασσών, τις ισχυρότερες καταιγίδες και τους κυκλώνες.

Παράλληλα, ένα απρόσμενο πρόβλημα κάνει την εμφάνισή του: οι μέδουσες.

Η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων ευνοεί τον πολλαπλασιασμό τους, με αποτέλεσμα μεγάλα κοπάδια να μπορούν να φράξουν τα συστήματα άντλησης νερού πυρηνικών μονάδων, όπως συνέβη στη Γαλλία.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι διακοπές λειτουργίας πυρηνικών σταθμών είναι συχνότερες τους καλοκαιρινούς μήνες και αυξάνονται διαχρονικά, καθώς οι περίοδοι ακραίας ζέστης γίνονται μεγαλύτερες σε διάρκεια.

Τα ενεργειακά συστήματα έχουν σχεδιαστεί κυρίως για σύντομους καύσωνες λίγων ημερών. Όμως περίοδοι ακραίων θερμοκρασιών που διαρκούν εβδομάδες αποτελούν μια πολύ μεγαλύτερη πρόκληση.

Νέος σχεδιασμός για έναν θερμότερο πλανήτη

Παρά τα προβλήματα του φετινού καλοκαιριού, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν εγκαταλείπουν τα σχέδια για επέκταση της πυρηνικής παραγωγής.

Αντίθετα, οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες στρέφονται σε επενδύσεις προσαρμογής, ώστε οι υπάρχοντες και οι νέοι αντιδραστήρες να είναι πιο ανθεκτικοί στις νέες κλιματικές συνθήκες.

Η γαλλική ενεργειακή εταιρεία EDF σχεδιάζει επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2040 για την προσαρμογή των εγκαταστάσεών της στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, χώρες όπως η Ουγγαρία και η Ρουμανία επανεξετάζουν τεχνικές λύσεις ώστε τα νέα πυρηνικά έργα να λαμβάνουν υπόψη τους υδρολογικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Η διαθεσιμότητα νερού εξελίσσεται πλέον σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιλογής τοποθεσίας για νέους πυρηνικούς σταθμούς.

Για τον λόγο αυτό, πολλές από τις νέες κατασκευές μετακινούνται προς παράκτιες περιοχές, όπου η πρόσβαση σε νερό είναι πιο σταθερή.

Η μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη είναι πλέον διπλή: να αξιοποιήσει την πυρηνική ενέργεια ως εργαλείο απανθρακοποίησης, αλλά ταυτόχρονα να προσαρμόσει τις υποδομές της σε έναν πλανήτη που γίνεται ολοένα θερμότερος.

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