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Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι στηρίζει την Ολλανδία στις ανησυχίες της σχετικά με την προτεινόμενη αμερικανική νομοθεσία, η οποία θα υποχρεώσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως η ASML Holding NV, να συμμορφωθούν με περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας προς την Κίνα, ενώ εξετάζει πιθανά μέτρα σε περίπτωση που το νομοσχέδιο εγκριθεί.

«Όλα τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν στη διάθεσή μας», δήλωσε στο Bloomberg ο υπουργός Εμπορίου της Γαλλίας, Νικολά Φορισιέ, προσθέτοντας ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του νομοσχεδίου. «Ωστόσο, δεν θα αντιδράσουμε παρορμητικά».

Το αμερικανικό νομοσχέδιο MATCH Act, που αποσκοπεί στην επιβράδυνση της ανάπτυξης της κινεζικής βιομηχανίας ημιαγωγών, θα υποχρεώσει την Ολλανδία και άλλες συμμαχικές χώρες να αυστηροποιήσουν τους ελέγχους στις εξαγωγές προηγμένου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των μηχανημάτων κατασκευής ημιαγωγών της ASML, η οποία εδρεύει στο Βέλντχοβεν της Ολλανδίας.

Το νομοσχέδιο, το οποίο έχει τη στήριξη κορυφαίων στελεχών τόσο των Ρεπουμπλικανών όσο και των Δημοκρατικών, ενδέχεται να ενσωματωθεί στο νομοθετικό πακέτο για την άμυνα που εγκρίνεται συνήθως κάθε Δεκέμβριο.

Ο Φορισιέ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του συμμερίζεται τις ανησυχίες της Ολλανδίας σχετικά με την εξωεδαφική εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας και τις επιπτώσεις της στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί τη Δευτέρα, κατά τη συνάντηση των υπουργών Εμπορίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου, Τζέιμισον Γκριρ, θα συμμετάσχει εξ αποστάσεως στη συνάντηση, προκειμένου να συζητηθούν οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εμπορίου της Ολλανδίας, Σγιόρντ Σγιόρντσμα, δήλωσε την Πέμπτη στο κοινοβούλιο ότι η χώρα του θα αντιταχθεί στα αμερικανικά σχέδια για περαιτέρω περιορισμό των πωλήσεων της ASML στην Κίνα, χαρακτηρίζοντας την προτεινόμενη ρύθμιση απειλή για την εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στην Ευρώπη. Η ASML είναι η μοναδική εταιρεία που κατασκευάζει τα μηχανήματα λιθογραφίας τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ημιαγωγών αιχμής για data centers τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένα smartphones.

Η ASML δεν έχει λάβει ποτέ άδεια να εξάγει στην Κίνα τα πιο προηγμένα μηχανήματα λιθογραφίας της (EUV). Το νομοσχέδιο MATCH Act αναμένεται να επεκτείνει τους περιορισμούς και σε μηχανήματα παλαιότερης τεχνολογίας (immersion DUV), επηρεάζοντας τόσο τις πωλήσεις τους στην Κίνα όσο και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Η Κίνα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές της κατασκευάστριας εξοπλισμού ημιαγωγών και αναμένεται να αντιπροσωπεύσει περίπου το ένα πέμπτο των εσόδων της φέτος.

Η Ολλανδία ζήτησε συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση κατά τη διάρκεια συζητήσεων με τους πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ αυτή την εβδομάδα, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το Bloomberg.

Η διαμάχη απειλεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, την ώρα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η εφαρμογή της ευρύτερης εμπορικής συμφωνίας στην οποία κατέληξαν πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Τέρνμπερι της Σκωτίας.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν επίσης την Ουάσιγκτον να μειώσει τους δασμούς σε ορισμένα προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο, οι οποίοι εξακολουθούν να υπερβαίνουν το συμφωνημένο ανώτατο όριο του 15%.

«Ανησυχούμε για τη σταδιακή υπονόμευση των οφελών της συμφωνίας του Τέρνμπερι, η οποία θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο των εμπορικών σχέσεων ΕΕ–ΗΠΑ», δήλωσε ο Φορισιέ.