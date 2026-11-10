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Υπέρ της αύξησης των αμερικανικών επιτοκίων τον Δεκέμβριο τάχθηκε ο διοικητής της Federal Reserve, Κρίστοφερ Γουόλερ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας επιθετικότερης παρέμβασης κατά 50 μονάδες βάσης, εφόσον οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίσουν να ενισχύονται.

Η τοποθέτησή του αποτελεί μία από τις πιο ξεκάθαρες παρεμβάσεις αξιωματούχου της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας υπέρ της περαιτέρω σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία των ΗΠΑ εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα και η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή.

Μιλώντας την Τρίτη στο Λονδίνο, ο Γουόλερ υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω παρέμβαση της Fed.

Η τελική του στάση, όπως διευκρίνισε, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Οκτωβρίου, τα οποία επρόκειτο να δημοσιευθούν αργότερα την ίδια ημέρα.

Το δίλημμα μεταξύ 25 και 50 μονάδων βάσης

Ο αξιωματούχος της Fed εξήγησε ότι, εφόσον ο μηνιαίος πληθωρισμός εμφανίσει βελτίωση, όπως ο ίδιος αναμένει, θα υποστηρίξει μια αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι εάν ο δομικός πληθωρισμός διατηρηθεί κοντά στο 0,3% σε μηνιαία βάση ή κινηθεί ακόμη υψηλότερα, ενδέχεται να απαιτηθεί ισχυρότερη παρέμβαση.

Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον Γουόλερ, η Fed θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Μάλιστα, συνέδεσε ευθέως την ανάγκη αποφασιστικής αντίδρασης με τη διατήρηση της αξιοπιστίας της κεντρικής τράπεζας.

Όπως τόνισε, μια περιορισμένη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, σε περίπτωση που οι πληθωριστικές πιέσεις συνεχίσουν να επιταχύνονται, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της Fed ως προς τη δέσμευσή της για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αυστηρή τοποθέτηση, η οποία υποδηλώνει ότι τουλάχιστον ένα μέλος του διοικητικού οργάνου της κεντρικής τράπεζας θεωρεί πιθανή την ανάγκη ταχύτερης αύξησης του κόστους δανεισμού.

Οι αγορές προεξοφλούν νέα αύξηση τον Δεκέμβριο

Οι δηλώσεις του Γουόλερ προκάλεσαν άμεση αντίδραση στις αγορές επιτοκίων, με τους επενδυτές να ενισχύουν τις προσδοκίες για νέα σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.

Μετά την ομιλία του, τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων ενσωμάτωναν πλήρως αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, έναντι πιθανότητας περίπου 85% που αποτιμούσαν προηγουμένως.

Παράλληλα, οι αγορές προεξοφλούν ακόμη μία αύξηση έως τον Απρίλιο του 2027, ενώ αποδίδουν μικρή πιθανότητα σε πρόσθετη παρέμβαση μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίασή της, τον Οκτώβριο, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται περισσότερα οικονομικά στοιχεία προκειμένου να αξιολογήσει την κατάλληλη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με ψήφους 10 υπέρ και 2 κατά, μετά την ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, η οποία είχε διαμορφώσει το εύρος του βασικού επιτοκίου στο 3,75% έως 4%.

Έκτοτε, αρκετοί αξιωματούχοι της Fed έχουν ταχθεί υπέρ πρόσθετων αυξήσεων, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού απαιτεί διατήρηση αυστηρών χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Ισχυρή οικονομία και σταθερή αγορά εργασίας

Ο Γουόλερ υποστήριξε ότι η αμερικανική οικονομία δεν παρουσιάζει, επί του παρόντος, ενδείξεις που θα καθιστούσαν απαγορευτική μια νέα αύξηση του κόστους δανεισμού.

Τα πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ισχυρή αύξηση της απασχόλησης τον Οκτώβριο και μικρή υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας, ενισχύοντας την εικόνα ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας.

Μέχρι τη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας θα έχουν στη διάθεσή τους ακόμη μία έκθεση για την απασχόληση, καθώς και πρόσθετα στοιχεία για την πορεία των τιμών.

Παρά την αυστηρή στάση του, ο Γουόλερ ξεκαθάρισε ότι η Fed δεν επιδιώκει να προκαλέσει απότομη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε συζήτηση με τη δημοσιογράφο του Bloomberg Φρανσίν Λάκουα, μετά την ομιλία του, διευκρίνισε ότι δεν εξετάζεται μια ακραία αύξηση των επιτοκίων κατά 150 ή 200 μονάδες βάσης.

Αντίθετα, εξήγησε ότι η κεντρική τράπεζα θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να εξετάσει την αναίρεση των τριών προληπτικών μειώσεων επιτοκίων που πραγματοποίησε το προηγούμενο έτος.

Παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι η νομισματική πολιτική δεν αποδείχθηκε τόσο περιοριστική όσο ο ίδιος αρχικά εκτιμούσε.

Η παρέμβασή του αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς τα στοιχεία του Οκτωβρίου, που δημοσιεύθηκαν μετά την ομιλία, έδειξαν άνοδο 0,4% στον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή και 0,3% στον δομικό πληθωρισμό. Το δεύτερο ποσοστό βρίσκεται ακριβώς στο επίπεδο που ο Γουόλερ είχε προσδιορίσει ως λόγο εξέτασης μιας μεγαλύτερης αύξησης επιτοκίων.