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Η αγορά ομολόγων παρουσίασε κάποια αποκλιμάκωση την Παρασκευή σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, όμως τα στεγαστικά επιτόκια συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επιβαρύνοντας περαιτέρω την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ.

Το μέσο επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο 30ετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο ανήλθε την Παρασκευή στο 7,49%, καταγράφοντας άνοδο 30 μονάδων βάσης μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Mortgage News Daily.

Παρότι τα επιτόκια παραμένουν χαμηλότερα από την κορύφωση στα τέλη του 2023, όταν είχαν αγγίξει περίπου το 7,8%, η νέα άνοδος προκαλεί έντονη ανησυχία στην αγορά, καθώς θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τις πωλήσεις κατοικιών ενόψει της παραδοσιακά πιο αδύναμης χειμερινής περιόδου.

Η άνοδος πάνω από το 7%

Η νέα ανοδική κίνηση ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου. Στις 26 Αυγούστου, τα στεγαστικά επιτόκια βρίσκονταν στο 6,75%, όμως ξεπέρασαν το όριο του 7% περίπου στις 10 Σεπτεμβρίου και έκτοτε συνεχίζουν να αυξάνονται, καθώς οι διεθνείς αγορές ομολόγων παρουσιάζουν έντονη μεταβλητότητα.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, η οποία αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τα στεγαστικά επιτόκια, έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την πορεία των τιμών πετρελαίου, τον πληθωρισμό και το ενδεχόμενο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve.

«Το επίπεδο του 7% έχει τόσο ψυχολογική όσο και μαθηματική σημασία και έρχεται σε μια περίοδο της χρονιάς όπου η ισορροπία στην αγορά συνήθως μετακινείται προς τους αγοραστές», δήλωσε ο Άντονι Σμιθ, επικεφαλής οικονομολόγος της Realtor.com.

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