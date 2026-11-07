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Kαθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, τα λούτρινα παιχνίδια αναδεικνύονται ως μια δημοφιλής επιλογή δώρου για άτομα της Γενιάς Z.

Κατά τη διάρκεια του 2025, παρατηρήθηκε ότι τα παιχνίδια δεν απευθύνονται αποκλειστικά στα παιδιά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι ενήλικες αγοράζουν και συλλέγουν λούτρινα παιχνίδια. Σύμφωνα με ειδικούς, η εξέλιξη αυτή σχετίζεται τόσο με την ανάγκη για κοινωνική σύνδεση όσο και με μια τάση επιστροφής σε βιώματα της παιδικής ηλικίας.

Καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της τάσης αυτής διαδραμάτισαν οι συλλεκτικές κούκλες Labubu, που παράγονται από την κινεζική εταιρεία παιχνιδιών Pop Mart, καθώς και τα λούτρινα κουκλάκια της βρετανικής μάρκας Jellycat, γνωστά και ως «Jellies».

Στα βίντεο που δημοσιεύονται στο TikTok, συχνά εμφανίζονται παιχνίδια με έντονα χρώματα και κούκλες με μεγάλα μάτια, τοποθετημένα σε ράφια ή διακοσμώντας τοίχους, δίνοντας μια πιο προσωπική εικόνα των συλλογών.

Στο TikTok, το οποίο έχει εξελιχθεί σε βασική πλατφόρμα ανάδειξης των τάσεων της Γενιάς Z, αναρτώνται εκατομμύρια βίντεο που αποτυπώνουν το αυξημένο ενδιαφέρον νέων ενηλίκων για τα λούτρινα παιχνίδια.

Το περιεχόμενο αυτών των βίντεο ποικίλλει: από την κατασκευή ενός «τοίχου γεμάτου Labubu», μέχρι συμβουλές για το πώς μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τα αυθεντικά Labubus. Σε άλλα βίντεο παρουσιάζονται ράφια γεμάτα αποκλειστικά με Jellies.

«Πρόκειται για τη χρονιά με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ενηλίκων στην αγορά παιχνιδιών που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα», δήλωσε η Μελίσα Σάιμοντς, διευθύντρια του τομέα παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο της παγκόσμιας εταιρείας ερευνών καταναλωτών Circana, σε συνέντευξή της στο CNBC Make It.

«Άτομα όλων των ηλικιών αγοράζουν παιχνίδια. Ωστόσο, οι νεότεροι ενήλικες και κυρίως η Γενιά Z είναι εκείνοι που οδηγούν τη σημαντική ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια», σύμφωνα με την ίδια.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Circana, το 43% των ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο αγόρασε φέτος ένα παιχνίδι είτε για τους ίδιους, ή ως δώρο προς κάποιον άλλο ενήλικα. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται αισθητά και φτάνει το 76% στην περίπτωση των αγοραστών της Γενιάς Z, ηλικίας 18 έως 34 ετών.

Ανάμεσα σε όλα τα είδη παιχνιδιών, τα λούτρινα κατατάσσονται ως η τέταρτη πιο δημοφιλής κατηγορία για τους ενήλικες. Πρώτα έρχονται τα παραδοσιακά παιχνίδια και τα παζλ, στη συνέχεια τα σετ κατασκευών όπως αυτά της LEGO, και μετά οι φιγούρες δράσης, σύμφωνα με στοιχεία της Circana που κοινοποιήθηκαν στο CNBC.

Αντίστοιχες τάσεις παρατηρούνται και στις ΗΠΑ, όπου οι πωλήσεις αδειοδοτημένων παιχνιδιών για ενήλικες άνω των 18 ετών αυξήθηκαν κατά 18% το πρώτο εξάμηνο του έτους, όπως δείχνουν τα ίδια στοιχεία της Circana.

Η Σάιμοντς εξήγησε πως οι επιχειρήσεις «εκμεταλλεύονται αυτό που ονομάζεται «οικονομία της χαράς». Πρόκειται για μια τάση όπου οι καταναλωτές αναζητούν άνεση και νοσταλγία μέσα από προϊόντα και εμπειρίες, ειδικά σε περιόδους οικονομικών ή πολιτικών πιέσεων».

«Η οικονομία, οι πόλεμοι, όλα είναι πραγματικά καταθλιπτικά και σοβαρά, ενώ τα παιχνίδια φέρνουν λίγη χαρά πίσω στη ζωή», σημείωσε η Σάιμοντς.

Η τάση αυτή έχει ωφελήσει σημαντικά εταιρείες όπως η Pop Mart και η Jellycat. Η Pop Mart κατέγραψε αύξηση σχεδόν 400% στα καθαρά κέρδη της κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 204,4% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα 1,93 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το 2024, περίπου 423 εκατομμύρια δολάρια από τα συνολικά έσοδα της εταιρείας προήλθαν αποκλειστικά από τις κούκλες Labubu, όπως είχε ανακοινώσει η Pop Mart στο CNBC Make It.

Ταυτόχρονα, η Jellycat κατέγραψε αύξηση κατά 66% στα έσοδά της, φτάνοντας τα 416 εκατομμύρια δολάρια το 2024, από 250 εκατομμύρια δολάρια το 2023. Τα προ φόρων κέρδη της υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας περίπου τα 174 εκατομμύρια δολάρια από 84 εκατομμύρια δολάρια το προηγούμενο έτος.

«Ήταν υπέροχο να βλέπουμε πώς διαφορετικές γενιές ανταποκρίνονται στα νέα σχέδια λούτρινων παιχνιδιών της εταιρείας», δήλωσε ο Αρνό Μεσέλ, διευθύνων σύμβουλος της Jellycat.

«Ήταν επίσης ιδιαίτερα εντυπωσιακό να συναντούμε τόσους πολλούς ενήλικες που γνώρισαν για πρώτη φορά τα προϊόντα της Jellycat στις πρόσφατες εκδηλώσεις μας στο Πεκίνο, τη Σεούλ και το Λος Άντζελες, ενώ ταυτόχρονα καλωσορίσαμε πολλούς άλλους στις διαδικτυακές μας κοινότητες», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Το φαινόμενο του Πίτερ Παν»

Τα άτομα που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για πλαστικά παιχνίδια όπως αυτά της Jellycat, ή τα Labubu προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, από υπαλλήλους εταιρειών μέχρι στρατιωτικό προσωπικό. Πολλά από αυτά τα άτομα μοιράζονται στο TikTok πώς τα παιχνίδια συμβάλλουν στη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας, καθώς αντιμετωπίζουν την όλο και πιο απαιτητική ζωή των ενηλίκων.

Η Σάιμοντς εξήγησε ότι πρόκειται για το λεγόμενο «φαινόμενο του Πίτερ Παν». Πρόκειται για ένα ψυχολογικό σύνδρομο, κατά το οποίο οι ενήλικες δυσκολεύονται να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες της ζωής τους.

«Είναι σχεδόν ειρωνικό το γεγονός ότι όταν είσαι παιδί, ανυπομονείς να μεγαλώσεις, αλλά όταν γίνεις ενήλικας, συνειδητοποιείς ότι η παιδική ηλικία ήταν η καλύτερη περίοδος της ζωής σου», σχολίασε η ίδια.

«Μέρος του φαινομένου του Πίτερ Παν αφορά τη συμπεριφορά των νέων της Γενιάς Z, οι οποίοι συχνά δυσκολεύονται να αποδεχτούν τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της ενηλικίωσης», είπε η Σάιμοντς. «Ταυτόχρονα, κρατούν ζωντανό μέσα τους ένα στοιχείο χαράς που τους φέρνει ευτυχία».

Οι ενήλικες της γενιάς Z έχουν αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες, καθώς πολλοί αναφέρουν ότι δεν μπόρεσαν να ζήσουν την ενήλικη ζωή που τους είχαν υποσχεθεί. Οι οικονομικές και γεωπολιτικές αναταραχές έχουν διαταράξει την καθημερινότητά τους. Εικόνες από πολέμους εμφανίζονται συνεχώς στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ το κόστος ζωής ολοένα και αυξάνεται.

Μερικές από τις μεγάλες συγκρούσεις που έχουν βιώσει ως ενήλικες περιλαμβάνουν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

Επιπλέον, η αύξηση του πληθωρισμού μειώνει καθημερινά την αγοραστική δύναμη της Γενιάς Z. Ως συνέπεια, η αγορά ενός σπιτιού ή η δημιουργία οικογένειας, συχνά φαίνονται απρόσιτα για πολλούς ενήλικες της γενιάς αυτής.

Πολλοί νέοι της Γενιάς Z προτιμούν να ξοδεύουν χρήματα σε μικρές πολυτέλειες για να καλύψουν αυτό το κενό. Πρόκειται για ένα φαινόμενο όπου οι άνθρωποι επενδύουν σε ταξίδια, επώνυμα προϊόντα ή ακόμα και ακριβά παιχνίδια, γνωρίζοντας ότι ίσως δεν θα μπορούν να αντέξουν οικονομικά μεγαλύτερες δαπάνες, όπως η αγορά ενός σπιτιού ή η ανατροφή παιδιών.

«Πιστεύω πως η αναβολή της γονεϊκότητας σημαίνει πως οι νέοι της Γενιάς Z έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για προσωπικές δαπάνες», δήλωσε η Σάιμοντς. «Έτσι, τα άτομα αυτά έχουν περισσότερο χρόνο να βγάλουν χρήματα, χωρίς να χρειάζεται να τα ξοδέψουν για σχολεία ή μεσημεριανά γεύματα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα για να νιώσουν οι ίδιοι λίγη χαρά».

Η αίσθηση του «ανήκειν» σε με κοινότητα

Πέρα από τις οικονομικές δυσκολίες, η Γενιά Z αντιμετωπίζει συχνά και τη μοναξιά. Για ορισμένους, η αγορά και η συλλογή παιχνιδιών μπορεί να προσφέρει την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια κοινότητα.

Σύμφωνα με έρευνα της Hinge που διεξήχθη τον Μάρτιο σε 2.000 ενήλικες της Γενιάς Z στο Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου το 85% των ατόμων της Γενιάς Ζ δήλωσε ότι έχει βιώσει συναισθήματα μοναξιάς. Περισσότεροι από το 50% των νέων ενηλίκων με χαμηλό εισόδημα ανέφεραν ότι η μοναξιά που ένιωθαν ήταν έντονη.

Ο Αρνό Μεσέλ εξήγησε ότι η Jellycat «προσπάθησε να δημιουργήσει μια κοινότητα για τους θαυμαστές της». Το 2022 άνοιξε λογαριασμούς στο Instagram και στο TikTok, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει πάνω από 2 εκατομμύρια ακόλουθους από τότε.

Η εταιρεία επένδυσε επίσης σε θεματικές pop-up εμπειρίες που οι θαυμαστές μπορούν να επισκεφθούν αυτοπροσώπως. Από το Jellycat Fish & Chips στο Selfridges στο Λονδίνο, μέχρι το Jellycat Patisserie στη Galeries Lafayette στο Παρίσι και το Jellycat Diner στο FAO Schwarz στη Νέα Υόρκη.

Στη Σεούλ, περίπου το 80% των επισκεπτών που παραβρέθηκαν στο Jellycat’s Space Experience, που ξεκίνησε τον Νοέμβριο, ήταν ηλικίας 20-39 ετών. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό ενηλίκων που έχει επισκεφτεί ποτέ κάποιο event της Jellycat.

Ο Τζο Έβανς, υπεύθυνος αγορών παιχνιδιών στο Selfridges, δήλωσε στο CNBC Make It ότι η Jellycat «είναι η ταχύτερα πωλούμενη μάρκα παιχνιδιών, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια, έχει σημειωθεί ραγδαία άνοδος των πωλήσεων της εταιρείας που πραγματοποιούνται από άτομα της Γενιάς Z και των millennials.

«Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα μέσω της συλλογής παιχνιδιών», πρόσθεσε.

«Όταν αγοράζεις ένα Jellycat, νιώθεις ότι είσαι μέλος μιας κοινότητας. Νιώθεις ότι είσαι μέρος ενός ευρύτεροι συνόλου. Μέχρι και στο διαδίκτυο, πολλοί διαφορετικοί συλλέκτες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα αποκτήσει το καλύτερο και το νεότερο προϊόν», πρόσθεσε.