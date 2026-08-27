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Τα dumplings, τα παγάκια και τα ζελεδάκια σε μαλακή, ελαστική εκδοχή συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή παιχνίδια του 2026, καθώς η νέα μανία με τα λεγόμενα squishy toys εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα, τροφοδοτούμενη σε μεγάλο βαθμό από τα social media.

Τα μαλακά παιχνίδια που πιέζονται και επανέρχονται στο αρχικό τους σχήμα κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Ωστόσο, προϊόντα όπως τα NeeDoh, που κατασκευάζονται από τη Schylling με έδρα τη Μασαχουσέτη, έχουν γνωρίσει εκρηκτική άνοδο φέτος, χάρη στις σχετικά χαμηλές τιμές τους και στη μεγάλη απήχησή τους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το CNBC.

Οι πωλήσεις squishy toys στις ΗΠΑ έφτασαν περίπου τα 297 εκατ. δολάρια έως τον Ιούνιο, καταγράφοντας τετραπλασιασμό σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, σύμφωνα με την Κρίστεν ΜακΛίν, αντιπρόεδρο client insights και επικεφαλής του Entertainment Knowledge Group της εταιρείας ερευνών αγοράς Circana.

Σε επίπεδο τεμαχίων, η αύξηση ήταν επίσης θεαματική. Οι πωλήσεις εκτινάχθηκαν σχεδόν κατά 200%, στα 58,6 εκατομμύρια παιχνίδια, κατά την ίδια περίοδο.

Η viral εκτόξευση μέσα από τα social media

«Ενώ η τιμή και τα καταστήματα στα οποία πωλούνται τα καθιστούν ευρέως διαθέσιμα και οικονομικά προσιτά, η συγκεκριμένη έκρηξη των NeeDoh ξεκίνησε κυρίως από τα social media», ανέφερε η ΜακΛίν.

Ο συνδυασμός από έντονα χρώματα, ενδιαφέρουσες συσκευασίες, ανακούφιση από το στρες και παιχνίδι δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη viral εξάπλωσή τους και στη συνέχεια για την υιοθέτησή τους από ένα πολύ μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό.

«Κατάφεραν πραγματικά να συλλάβουν μια στιγμή του zeitgeist», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η δυναμική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται και στην ανάπτυξη του TikTok Shop. Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η πλατφόρμα έχει φτάσει να αντιπροσωπεύει το 1% των συνολικών λιανικών πωλήσεων και το 3% των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με στοιχεία της Circana. Τα παιχνίδια, τα χόμπι και τα συλλεκτικά αντικείμενα αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη κατηγορία στην πλατφόρμα.

Οι χαμηλές τιμές των squishy toys διευκολύνουν επίσης τη μετατροπή της διαδικτυακής δημοφιλίας σε πραγματικές αγορές.

«Τα squishy toys είναι ευρέως διαθέσιμα και σχετικά φθηνά, γεγονός που τα καθιστά μια εύκολη παρορμητική αγορά όταν οι καταναλωτές τα βλέπουν να γίνονται trend στα social media», δήλωσε ο Λου Γουί Τεκ, global insight manager για παιχνίδια και games στην εταιρεία ερευνών αγοράς Euromonitor International.

Όπως εξήγησε, σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας, αυξημένου στρες και ψηφιακής κόπωσης, οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε προϊόντα που προσφέρουν απλές στιγμές χαλάρωσης και ανακούφισης.

«Δραματική» αλλαγή στη ζήτηση

Η έκρηξη δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Ο Κέβιν Κουόκ, διευθυντής της Kids Village Asia, αποκλειστικού διανομέα των NeeDoh της Schylling στη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και το Μπρουνέι, ανέφερε ότι οι εισερχόμενες εμπορικές επαφές και τα αιτήματα από καταστήματα έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 20 φορές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

«Η αλλαγή στη ζήτηση ήταν δραματική», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Κουόκ, η πραγματική απογείωση άρχισε περίπου τον Ιανουάριο και οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στα social media, με διάσημα πρόσωπα να παρουσιάζουν τα NeeDoh στους λογαριασμούς τους.

Η σημερινή έκρηξη ενδιαφέροντος, ωστόσο, διαφέρει από προηγούμενες μόδες στα παιχνίδια. Τα squishy toys δεν αντιμετωπίζονται πλέον αποκλειστικά ως διασκεδαστικά ή πρωτότυπα αντικείμενα, αλλά εκτιμώνται όλο και περισσότερο για τα αισθητηριακά και συναισθηματικά οφέλη που προσφέρουν, σύμφωνα με τον Λου.

Δεν αγοράζουν μόνο οι γονείς για τα παιδιά

Τα στοιχεία της Circana για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο δείχνουν ότι το 60% όσων αγόρασαν NeeDoh ήταν γονείς που τα προόριζαν για τα παιδιά τους.

Υπάρχει, όμως, και ένα αξιοσημείωτο ενήλικο κοινό: το 18,2% των αγοραστών δήλωσε ότι αγόρασε τα παιχνίδια για προσωπική χρήση.

Τα παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ομάδα αποδεκτών και για τα δύο φύλα, ενώ το 72% του συνόλου των παραληπτών ήταν κορίτσια ή γυναίκες.

Μετά την τεράστια αύξηση των πωλήσεων μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, το μεγάλο ερώτημα για τη βιομηχανία παιχνιδιών είναι κατά πόσο η μανία των squishy toys μπορεί να διατηρηθεί.

Ο Λου εκτιμά ότι ο σημερινός ενθουσιασμός πιθανότατα θα υποχωρήσει με την πάροδο του χρόνου, όπως συνέβη με τα fidget spinners, όμως θεωρεί ότι η ευρύτερη ζήτηση για αισθητηριακό και απτικό παιχνίδι θα παραμείνει.

Καθώς οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο απλούς τρόπους χαλάρωσης και αποσύνδεσης από την ψηφιακή υπερφόρτωση, τα παιχνίδια που προσφέρουν μια πιο ήρεμη και απτική εμπειρία αναμένεται να συνεχίσουν να βρίσκουν θέση στην αγορά.

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