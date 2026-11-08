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Οι ελίτ της Σίλικον Βάλεϊ προσπαθούν να βρουν τρόπο να αποκαταστήσουν τη σχέση τους με το αμερικανικό κοινό, αφού η συμμαχία μεταξύ των δισεκατομμυριούχων της τεχνολογίας και του Ντόναλντ Τραμπ κόστισε ακριβά στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι μεγιστάνες της τεχνολογίας που κολακεύουν τον Τραμπ, χρηματοδότησαν τα έργα του και στήριξαν οικονομικά τις εκστρατείες των συμμάχων του κινήματος MAGA με την ελπίδα ότι η κυβέρνησή του θα άφηνε την βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης να αναπτυχθεί ανεξέλεγκτα, πρέπει τώρα να χαράξουν μια νέα πολιτική στρατηγική.

«Ήταν μια απόρριψη των tech bros που συνήψαν σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ και προσπάθησαν να εμποδίσουν μια λογική ρύθμιση», δήλωσε ο Μπραντ Κάρσον, πρώην δημοκρατικός βουλευτής που ηγείται της ομάδας πίεσης «Americans for Responsible Innovation». Η αντίδραση, είπε, απέδειξε ότι υπήρχε «αυθεντική, αμερικανική αντίθεση στο συνολικό εγχείρημα της τεχνητής νοημοσύνης».

Στον απόηχο της ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές, ακτιβιστές της δεξιάς δήλωσαν ότι οι Ρεπουμπλικανοί πρέπει να ανταποκριθούν γρήγορα στην οργή του κοινού.

«Το κόμμα πρέπει να στείλει τους tech bros πίσω στη Σίλικον Βάλεϊ», δήλωσε στους Financial Times ο Μπρένταν Στάινχαουζερ, πρώην στέλεχος του Tea Party και μακροχρόνιος στρατηγικός σύμβουλος των Ρεπουμπλικανών. Ανέφερε ότι το κόμμα «πρέπει να αποστασιοποιηθεί» από τον Έλον Μασκ, τον Τζένσεν Χουάνγκ και τον Ντέιβιντ Σακς.

Η Έιμι Κρέμερ, ακτιβίστρια του κινήματος MAGA που βοήθησε στην οργάνωση της βίαιας συγκέντρωσης υπέρ του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί «αγνόησαν τους δικούς τους ψηφοφόρους».

Η Λόρα Λούμερ, ακροδεξιά influencer, προέβλεψε ότι οι κολοσσοί της τεχνολογίας «που υποστήριξαν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα επιστρέψουν αμέσως στην υποστήριξη της ριζοσπαστικής αριστεράς» και υπενθύμισε στους οπαδούς της ότι η Meta και άλλες εταιρείες είχαν κάποτε αποκλείσει τον Τραμπ από τις πλατφόρμες τους.

Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, που σύντομα θα αποτελέσουν μειοψηφία, δέχονται πιέσεις να συμμαχήσουν με τους Δημοκρατικούς για την καταπολέμηση της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να προλάβουν περαιτέρω εκλογικές απώλειες το 2028.

Τα προβλήματα του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης δεν περιορίζονται πλέον στη δυσφήμιση. Από τον Ιανουάριο, οι Δημοκρατικοί δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν τις νέες εξουσίες τους για να αναγκάσουν στελέχη εταιρειών τεχνολογίας να καταθέσουν υπό όρκο στο Καπιτώλιο και να διερευνήσουν τον Μασκ και άλλους που συνεργάζονται με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ορισμένοι πιέζουν για τη θέσπιση νόμων που θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Στα τελευταία στάδια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές, ορισμένοι δισεκατομμυριούχοι του τομέα της τεχνολογίας προχώρησαν σε περιορισμό της υποστήριξής τους προς υποψηφίους που τάσσονταν υπέρ του Τραμπ. Ο συνιδρυτής της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ο οποίος μαζί με τη σύζυγό του δώρισε 25 εκατομμύρια δολάρια στην κύρια πολιτική επιτροπή (PAC) υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης, «Leading the Future», δήλωσε στους υπαλλήλους ότι δεν θα τηρήσει την υπόσχεσή του να δωρίσει επιπλέον 25 εκατομμύρια δολάρια, μετά από εσωτερικές διαφωνίες στην εταιρεία.

Εταιρείες όπως η Palantir και η Meta έσπευσαν επίσης να προσλάβουν λομπίστες στην Ουάσινγκτον με στενότερους δεσμούς με τους Δημοκρατικούς εν όψει της αναμενόμενης νίκης τους. Η OpenAI προσέλαβε την Τζέσικα Σούμερ, κόρη του ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία Τσακ Σούμερ.

Οι Δημοκρατικοί ήδη παροτρύνουν το κόμμα τους να απορρίψει οποιαδήποτε προσέγγιση. «Οι ψηφοφόροι απέρριψαν τους Ρεπουμπλικάνους εν μέρει επειδή είχαν εξαγοραστεί από δισεκατομμυριούχους της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Γκρεγκ Κασάρ, ο βουλευτής του Τέξας που ηγείται της προοδευτικής ομάδας του κόμματος. «Οι Δημοκρατικοί πρέπει να τους καταστήσουν υπόλογους αντί να εξαργυρώνουν τις επιταγές τους».