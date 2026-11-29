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Σε μια νέα, οξύτατη περίοδο αναταραχής εισέρχεται η εμβληματική επιχείρηση κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ, World Liberty Financial, καθώς ένα από τα βασικά της ψηφιακά tokens κατέρρευσε σε ιστορικά χαμηλά, το stablecoin της έχασε προσωρινά την ισοτιμία του με το αμερικανικό δολάριο και ένας από τους μεγαλύτερους πρώην συμμάχους της εξαπέλυσε σφοδρή δημόσια επίθεση εναντίον της.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το κρυπτονόμισμα WLFI έχασε περισσότερο από το ήμισυ της αξίας του μέσα σε μόλις 24 ώρες, υποχωρώντας κάτω από τα 2 σεντ και διευρύνοντας τις συνολικές του απώλειες στο 94% από το υψηλό του 2025. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας CoinGecko, το USD1 —το σταθερό νόμισμα (stablecoin) πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων της εταιρείας— διολίσθησε προσωρινά έως τα 94 σεντ, προτού ανακάμψει κοντά στην προβλεπόμενη ονομαστική του αξία του 1 δολαρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Η διπλή αυτή αναταραχή συνιστά το πιο σοβαρό πλήγμα μέχρι σήμερα για ένα εγχείρημα που ξεκίνησε λίγες εβδομάδες πριν από την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ το 2024 και έκτοτε επεκτάθηκε στις ψηφιακές πληρωμές και τα δάνεια, κεφαλαιοποιώντας τη θεσμική στήριξη του Αμερικανού προέδρου προς τον κλάδο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Η μετωπική σύγκρουση με τον Τζάστιν Σαν και οι καταγγελίες για ρευστοποιήσεις

Τη φωτιά στην αγορά άναψε εκ νέου ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του δικτύου Tron, Τζάστιν Σαν, ο οποίος είχε επενδύσει τουλάχιστον 45 εκατομμύρια δολάρια στο WLFI. Με μια επιθετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Σαν κατηγόρησε ευθέως στελέχη της World Liberty ότι χρησιμοποίησαν περίπλοκες δανειακές συμφωνίες για να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους εις βάρος των επενδυτών, καλώντας μάλιστα τα μεγάλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων να προχωρήσουν στην άμεση διαγραφή (delisting) τόσο του WLFI όσο και του USD1.

Η ρήξη ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει πλέον μεταφερθεί στις δικαστικές αίθουσες. Τον περασμένο Απρίλιο, ο Σαν κατέθεσε αγωγή κατά της World Liberty κατηγορώντας την για πάγωμα των tokens που κατείχε και για απόπειρα εκβίασης, με την εταιρεία να απαντά τον Μάιο με δική της αγωγή περί δυσφήμισης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του.

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται η πρακτική της εταιρείας να χρησιμοποιεί τα δικά της tokens WLFI ως εγγύηση για τον δανεισμό stablecoins μέσω της πλατφόρμας Dolomite, η οποία συνιδρύθηκε από τον διευθυντή τεχνολογίας της ίδιας της World Liberty. Η νέα κατάρρευση της τιμής του WLFI αναζωπύρωσε τους φόβους των επενδυτών για ένα ντόμινο αναγκαστικών εκκαθαρίσεων των εξασφαλίσεων.

Η άμυνα της World Liberty και η συρρίκνωση του USD1

Επιχειρώντας να καθησυχάσει τις αγορές, η διοίκηση της WLFI ανακοίνωσε μέσω του X ότι προχώρησε στην πώληση μέρους των αποθεματικών νομισμάτων του ταμείου της και στην ενοποίηση των εγγυήσεών της, προκειμένου να περιορίσει την έκθεσή της στον κίνδυνο.

«Όταν οι αγορές βιώνουν σημαντική πτώση, η μείωση της μόχλευσης και η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης είναι η συνετή ενέργεια. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του οικοσυστήματός μας», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της World Liberty διαβεβαίωσε ότι κάθε token USD1 είναι και θα παραμείνει πάντοτε εξαργυρώσιμο έναντι ενός δολαρίου ΗΠΑ. Ωστόσο, ενώ οι βίαιες διακυμάνσεις θεωρούνται σύνηθες φαινόμενο για τα κερδοσκοπικά tokens, η απόλυτη σταθερότητα αποτελεί τον μοναδικό λόγο ύπαρξης ενός stablecoin. Η έστω και πρόσκαιρη απώλεια της ισοτιμίας επιβαρύνει περαιτέρω τη θέση του USD1, η κεφαλαιοποίηση του οποίου έχει ήδη υποχωρήσει κατά σχεδόν 46%, από τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο στα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα.