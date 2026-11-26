Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε την ίδια του την κυβέρνηση ότι υποεκτίμησε σκόπιμα τους ρυθμούς ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας, χρησιμοποιώντας μια συνήθη αναθεώρηση των οικονομικών στοιχείων ως βάση για καταγγελίες περί εκλογικής παρέμβασης, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία.

Σε σημερινή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ αναφέρθηκε στα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ, σύμφωνα με τα οποία η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ετησιοποιημένο ρυθμό 4,3% το τρίτο τρίμηνο, έναντι 3,4% της προηγούμενης εκτίμησης, κάνοντας λόγο για «τεράστια διαφορά».

«Μόλις αποκαλύφθηκε ότι τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ στοιχεία για την οικονομία, που δημοσιεύθηκαν πριν από τις εκλογές, ήταν ΠΛΑΣΤΑ», ανέφερε, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις.

«Ζητώ την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Δεν πρόκειται για ένα μικρό λάθος, αλλά για ένα τεράστιο και σκόπιμο λάθος», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ανάρτηση που έκανε από το γήπεδο γκολφ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, το πρωί της Ημέρας των Ευχαριστιών.



Στο στόχαστρο τα οικονομικά στοιχεία

Όπως υπενθυμίζει το Bloomberg, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα προωθήσει περιθωριακές θεωρίες ή σενάρια συνωμοσίας για να εξηγήσει εκλογικές ήττες, αν και στο παρελθόν είχε αποδώσει τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν ήταν υποψήφιος.

Το αμερικανικό Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (BEA) δημοσιεύει τα στοιχεία για το ΑΕΠ σε διαδοχικά στάδια, με τον αρχικό ρυθμό ανάπτυξης να αναθεωρείται συχνά, καθώς ενσωματώνονται πρόσθετα δεδομένα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για οικονομικά στοιχεία που δεν είναι ευνοϊκά για την κυβέρνησή του. Πέρυσι, απέλυσε την επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS), έπειτα από τη δημοσίευση έκθεσης που έδειξε ασθενή αύξηση της απασχόλησης.