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Ένα μπουκάλι από λεπτό πλαστικό ή ένα κουτί κατασκευασμένο από λεπτότερο χαρτί το πιθανότερο είναι να καταλήξουν στον κάδο απορριμμάτων, παρά σε αυτόν της ανακύκλωσης.

Αυτό προκύπτει από μελέτη του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια που δημοσιεύθηκε στο Journal of the Academy of Marketing Science, σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές πετούν συχνότερα τις λεπτές συσκευασίες, καθώς τις αντιλαμβάνονται ως προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας και μικρότερης αξίας.

Παρότι, οι εταιρίες επιλέγουν λιγότερο όγκο υλικών σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα απόβλητα κι οι ρύποι, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι τέτοιες συσκευασίες δεν ανακυκλώνονται τόσο συχνά όσο οι μεγαλύτερες και πιο ανθεκτικές.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιστήμονες τοποθέτησαν 300 πλαστικά μπουκάλια νερού, τα μισά από λεπτό πλαστικό και τα υπόλοιπα από χοντρό, σε εκδήλωση. Οι συμμετέχοντες πήραν τα 200 και από αυτά μόνο τα 20 βρέθηκαν στους κάδους. Μεταξύ αυτών, τέσσερα από τα πιο λεπτά βρέθηκαν στα σκουπίδια, αλλά κανένα από τα πιο ανθεκτικά. Καθώς, ο αριθμός ήταν μικρός, προχώρησαν σε νέα έρευνα. Αυτή τη φορά, συγκέντρωσαν επί μια εβδομάδα κάθε ανακυκλώσιμο πλαστικό δοχείο από 38 κάδους από έναν όροφο του πανεπιστημίου, φτάνοντας συνολικά τις 172 συσκευασίες. Παρατηρήθηκε ότι οι ελαφρύτερες ήταν πιο πιθανό να βρίσκονται στα σκουπίδια. Στη συνέχεια, οι ειδικοί έδωσαν σε φοιτητές φύλλα χαρτιού διαφορετικού πάχους, ζητώντας τους να τα αντιμετωπίσουν ως διαφημιστικά φυλλάδια. Από αυτούς περίπου το 41% όσων είχαν πάρει το λεπτό χαρτί το πέταξαν στα σκουπίδια, ενώ μόνο το 26% έκαναν το ίδιο με το πιο χοντρό χαρτί.

Σε μια ακόμη έρευνα, οι 375 συμμετέχοντες κλήθηκαν να αποφασίσουν τι θα έκαναν με μια άδεια χάρτινη σακούλα φαγητού από λεπτό και από χοντρό υλικό. Περίπου το 23% εξ αυτών επέλεξαν να πετάξουν τη λεπτή, ενώ μόλις το 14% πέταξε την πιο παχιά σακούλα. Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν τη λεπτή σακούλα χαμηλότερα σε ποιότητα και αξία και, επομένως, η απόφαση να την πετάξουν ήταν πιο εύκολη.

Οι ερευνητές συνδέουν αυτή τη συμπεριφορά με την έννοια της αποστροφής προς τη σπατάλη, όταν δηλαδή ένα αντικείμενο θεωρείται ότι έχει αξία, οι άνθρωποι δείχνουν λιγότερο πρόθυμοι να το πετάξουν. Αντίθετα, όταν μια συσκευασία δίνει την εντύπωση ότι είναι φθηνή ή χαμηλής ποιότητας, αποφασίζουν πιο εύκολα να την τοποθετήσουν στον κάδο απορριμμάτων.

Η επιστημονική ομάδα, αποφάσισε να γράψει πάνω σε ένα χάρτινο φάκελο διαφορετικού πάχους τη φράση «Μπορεί να τελειώσατε με αυτόν τον φάκελο, αλλά εξακολουθεί να έχει αξία» για να διαπιστώσει αν θα επηρέαζε τις αποφάσεις των καταναλωτών. Όσοι διάβασαν το μήνυμα ανέφεραν ότι δε θα πετούσαν εύκολα τον λεπτό φάκελο.

Οι ερευνητές δεν αμφισβητούν τα οφέλη από την λεπτότερη συσκευασία, αλλά επισημαίνουν ότι αυτά δεν εξαρτώνται μόνο από το πόσο υλικό χρησιμοποιείται κατά την παραγωγή, αλλά και από το τι συμβαίνει όταν το προϊόν φτάνει στα χέρια του καταναλωτή.

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