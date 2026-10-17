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Τις στιγμές που προηγήθηκαν της απόλυσης της Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου κατέγραψε η Wall Street Journal. Δημοσιογράφοι της εφημερίδας είχαν συμπτωματικά μια προνομιακή ενημέρωση, αφού όλα έγιναν την ώρα που η Ζακαράια τους έδινε συνέντευξη.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι (τοπική ώρα ΗΠΑ) της Παρασκευής, η Κέιτι Ζακαράια καθόταν πίσω από το καινούριο της γραφείο στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Ο χώρος ήταν στενός, με ελάχιστες προσωπικές πινελιές: μια λευκή ορχιδέα, ένα ψαλίδι για μπούκλες και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα παπούτσια, τακτοποιημένα σε ένα ράδι δίπλα σε νεσεσέρ με καλλυντικά.

Τότε ήταν που ο ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Τζέισον Μίλερ, χτύπησε την πόρτα του γραφείου της. «Ο Τζέι Ντι θέλει να μιλήσει μαζί μας για λίγο, στα γρήγορα», της είπε.

Την ώρα που η Ζακαράια έβγαινε από το γραφείο της για να βρει τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατευθυνόταν προς το νέο ελικοδρόμιό του. Εκεί αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που είχε μαζί της, λίγες ώρες νωρίτερα. «Της είπα: “Κέιτι, είσαι σίγουρη ότι θέλεις να το κάνεις αυτό; Γιατί, ειλικρινά, δεν το έχεις ανάγκη”», ανέφερε στους δημοσιογράφους. «Ειλικρινά, αν ήμουν στη θέση σου, θα το ξανασκεφτόμουν», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην απόφασή της να αναλάβει τη θέση.

Μετά την επίσκεψη στο γραφείο του Τζέι Ντι Βανς, η Ζακαράια δεν επέστρεψε ποτέ. Ούτε στη συνέντευξη με τη Wall Street Journal, ούτε στη δουλειά της.

Η επεισοδιακή θητεία των 5 ημερών

Η Κέιτι Ζακαράια ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της την περασμένη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Μία ημέρα αργότερα, η διάδοχος της Καρολάιν Λέβιτ έκανε την πρώτη της ενημέρωση στους δημοσιογράφους, που, όπως αποδείχθηκε, ήταν και η μοναδική της εμφάνιση στο πόντιουμ.

Στην ενημέρωση, η Ζακαράια εμφανίστηκε αγχωμένη και νευρική μπροστά στις κάμερες, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου. Πέραν του συγκεκριμένου προβλήματος, ακολούθησαν συζητήσεις για τα επαγγελματικά της προσόντα, επικρίσεις για τις δημόσιες τοποθετήσεις της και αρνητική δημοσιότητα, ακόμη και από μέσα φίλα προσκείμενα στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ αιφνιδιάστηκε για τη δικηγορική της ιδιότητα

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το ζήτημα της δικηγορικής της ιδιότητας, με την οποία είχε ανακοινωθεί η πρόσληψή της. Ωστόσο, δημοσίευμα της Wall Street Journal αποκάλυψε ότι δεν διέθετε άδεια άσκησης δικηγορίας σε καμία αμερικανική Πολιτεία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να αιφνιδιάστηκε όταν πληροφορήθηκε την πραγματική κατάσταση. Η Ζακαράια, για να απαντήσει στις επικρίσεις, έδωσε συνέντευξη στο Fox News, παραδεχόμενη ότι είχε αποτύχει στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας δικηγόρου και δεν επιχείρησε να τις επαναλάβει. Η ίδια σκόπευε να μετακομίσει στην Κίνα και θεωρούσε ότι οι εξετάσεις δεν θα είχαν ιδιαίτερη σημασία.

Οι εξηγήσεις της δεν έπεισαν τον Τραμπ, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της.

Το σχόλιο για τις… τουαλέτες της Κίνας

Αντιδράσεις όμως και προβλήματα υπήρξαν και στο εξωτερικό. Μιλώντας στον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσομπιέκ, αναφέρθηκε στην περίοδο πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, όταν πολλοί εκτιμούσαν ότι η Κίνα θα μπορούσε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως παγκόσμια υπερδύναμη.

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