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Για μήνες, μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ αρκούσε για να προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στην αγορά πετρελαίου. Μια απειλή στρατιωτικής κλιμάκωσης μπορούσε να εκτινάξει τις τιμές, ενώ μια αναφορά σε επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει μαζικές πωλήσεις. Επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, όμως, η συμπεριφορά των επενδυτών έχει αλλάξει αισθητά. Οι traders δεν αντιμετωπίζουν πλέον κάθε προεδρική δήλωση ως αξιόπιστο σήμα για την επόμενη κίνηση του πετρελαίου.

Στη θέση των ανακοινώσεων του Λευκού Οίκου έχουν μπει τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς: οι κινήσεις των δεξαμενόπλοιων, οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, η διαθεσιμότητα διυλιστηρίων και οι ποσότητες καυσίμων που φτάνουν στους τελικούς προορισμούς. Πρόκειται για μια ουσιαστική μετατόπιση, η οποία αποτυπώνει την κόπωση των επενδυτών από τις διαδοχικές, συχνά αντικρουόμενες, τοποθετήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

Από την εκτίναξη των τιμών στην αδιαφορία

Η αλλαγή γίνεται εμφανής μέσα από δύο χαρακτηριστικά επεισόδια που καταγράφει το Bloomberg. Την 1η Απριλίου, όταν ο Τραμπ απείλησε με καταστροφικά πλήγματα το Ιράν εάν δεν αποδεχόταν μια ειρηνευτική συμφωνία, το πετρέλαιο κατέγραψε άνοδο άνω του 7%, ξεπερνώντας τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η αγορά αντέδρασε θεωρώντας πιθανή μια νέα, εκτεταμένη διαταραχή στην ενεργειακή προσφορά.

Έξι μήνες αργότερα, την 1η Οκτωβρίου, μια εξίσου σκληρή προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε ελάχιστη μεταβολή στις τιμές. Η διαφορά δεν σημαίνει ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξαφανίστηκαν. Αντιθέτως, αποκαλύπτει ότι οι επενδυτές έχουν αρχίσει να διαχωρίζουν τις απειλές από τις κινήσεις που μπορούν πράγματι να επηρεάσουν την παραγωγή και τις μεταφορές πετρελαίου.

Οι επανειλημμένες αναφορές του Τραμπ σε πρόοδο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, οι οποίες δεν οδήγησαν σε οριστική διευθέτηση, έχουν περιορίσει την αξία των δηλώσεών του ως εργαλείου πρόβλεψης. Η αγορά απαιτεί πλέον περισσότερο απτά στοιχεία προτού προχωρήσει σε σημαντικές τοποθετήσεις.

Τα Στενά του Ορμούζ δίνουν τον πραγματικό τόνο

Το σημαντικότερο βαρόμετρο παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διερχόταν πριν από τον πόλεμο ένα τεράστιο μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών ροών. Η σύγκρουση προκάλεσε πρωτοφανή διαταραχή, αναγκάζοντας παραγωγούς, εμπόρους και ναυτιλιακές εταιρείες να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, οι διελεύσεις είχαν περιοριστεί κατά τους πρώτους μήνες της κρίσης σε μέσο όρο μόλις 2,7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων πριν από τη σύγκρουση. Η σταδιακή ανάκαμψη των μεταφορών δεν εξάλειψε τον κίνδυνο νέων διακοπών.

Τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν την ευθραυστότητα αυτής της ανάκαμψης. Σύμφωνα με το Reuters, στις 7 Οκτωβρίου μόλις επτά πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα Στενά, ενώ οι ροές αργού είχαν υποχωρήσει περίπου στα 10,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Οι νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια επανέφεραν την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Αυτό εξηγεί γιατί οι αγορές αντιδρούν εντονότερα σε μια πραγματική μείωση φορτίων παρά σε μια ακόμη προειδοποίηση της Ουάσιγκτον. Η προσφορά μπορεί να μετρηθεί, ενώ οι πολιτικές προθέσεις παραμένουν απρόβλεπτες.

Λιγότερα στοιχήματα, χαμηλότερη ρευστότητα

Η νέα στάση των επενδυτών έχει και μια δεύτερη, λιγότερο ορατή συνέπεια: τη συρρίκνωση της δραστηριότητας στην αγορά συμβολαίων πετρελαίου. Αντί να επιχειρούν να προβλέψουν την επόμενη ανακοίνωση του Τραμπ, αρκετοί traders μειώνουν τις θέσεις τους, περιορίζοντας την έκθεσή τους σε αιφνίδιες ανατροπές.

Ο Τζον Κίλνταφ της Again Capital περιγράφει το περιβάλλον ως «γεωπολιτική ρωσική ρουλέτα», επισημαίνοντας ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται πλέον σε μικρότερη κλίμακα. Αντίστοιχα, ο Ρομπ Θάμελ της Tortoise Capital Advisors αποδίδει την επιφυλακτικότητα στις συνεχείς αλλαγές μηνυμάτων από τον Λευκό Οίκο.

Η τάση αποτυπώνεται στο open interest των συμβολαίων Brent, δηλαδή στον αριθμό των ανοιχτών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, που σύμφωνα με την ανάλυση του Bloomberg υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2025. Ήδη από τον Ιούνιο, το Reuters είχε καταγράψει πτώση σχεδόν 17% στη συγκεκριμένη μέτρηση.

Η μικρότερη συμμετοχή περιορίζει ορισμένες καθημερινές διακυμάνσεις, αλλά δεν συνεπάγεται ασφαλέστερη αγορά. Αντιθέτως, όταν λιγοστεύουν οι ενεργοί επενδυτές, ακόμη και σχετικά περιορισμένες εντολές μπορούν να προκαλέσουν δυσανάλογες μεταβολές. Οι αλγοριθμικές συναλλαγές ενδέχεται επίσης να ενισχύσουν προσωρινά κινήσεις που δεν δικαιολογούνται από αντίστοιχες αλλαγές στη φυσική προσφορά.

Η δοκιμασία της ρωσικής συμφωνίας

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη ανακοίνωση του Τραμπ για συμφωνία με τη Ρωσία σχετικά με την αύξηση των εξαγωγών ντίζελ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για άμεση διάθεση περισσότερων από 300.000 τόνων, παρουσιάζοντας την εξέλιξη ως παρέμβαση για την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Ωστόσο, αναλυτές εξέφρασαν αμφιβολίες για τη δυνατότητα ταχείας αύξησης των ρωσικών αποστολών, λόγω των περιορισμών στη διυλιστική παραγωγή. Η αγορά καλείται συνεπώς να αξιολογήσει όχι μόνο το ανακοινωθέν μέγεθος μιας συμφωνίας, αλλά και κατά πόσο οι υποσχόμενες ποσότητες μπορούν να παραδοθούν.

Το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο επειδή η ανάκαμψη των εξαγωγών αργού δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αντίστοιχη αποκατάσταση της προσφοράς καυσίμων. Οι ζημιές σε διυλιστήρια της Μέσης Ανατολής εξακολουθούν να περιορίζουν τη διαθεσιμότητα ντίζελ, διατηρώντας υψηλό το κόστος για μεταφορές και βιομηχανία.

Οι επιπτώσεις πέρα από το πετρέλαιο

Η μετατόπιση της προσοχής από τη ρητορική στα πραγματικά φορτία αποκτά ευρύτερη οικονομική σημασία. Οι υψηλές τιμές ενέργειας τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και επηρεάζουν τις προσδοκίες για τα επιτόκια. Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από την προσφορά ενισχύει την επιφυλακτικότητα στις αγορές ομολόγων και μετοχών.

Η αποκλιμάκωση των αντιδράσεων στις δηλώσεις Τραμπ δεν αποτελεί επομένως ένδειξη ότι η κρίση τελειώνει. Αντανακλά μια αγορά που έχει προσαρμοστεί στη διαρκή πολιτική αβεβαιότητα και αναζητά πλέον επιβεβαίωση στις πραγματικές εμπορικές ροές.

Ο Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει τη δυνατότητα να αλλάξει την πορεία του πολέμου και, μαζί της, τις τιμές του πετρελαίου. Μέχρι όμως οι δηλώσεις του να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες εξελίξεις, οι επενδυτές φαίνεται να εμπιστεύονται περισσότερο τα δεξαμενόπλοια από τις προεδρικές αναρτήσεις.

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