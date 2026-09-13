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Το τηλεοπτικό κανάλι Almasirah, που πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε σήμερα ότι η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας και το πυροβολικό της εξαπέλυσαν δύο πλήγματα σε τρεις περιοχές της επαρχίας Σάαντα, το προπύργιο των αντικυβερνητικών, φιλοϊρανών ανταρτών της Υεμένης.

Σύμφωνα με το κανάλι, η πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε πλήγματα στις περιοχές Σαχάρ και Μπακίμ ενώ λίγο νωρίτερα ακούστηκαν και «πυρά του πυροβολικού» στην περιοχή Μοναμπίχ, που συνορεύει με τη Σαουδική Αραβία.

Το Ριάντ, που στηρίζει τις δυνάμεις της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης απέναντι στους Χούθι, σήμανε συναγερμό το απόγευμα για «κίνδυνο επιθέσεων» σε δύο περιοχές κοντά στα σύνορα, την πόλη Άμπχα και την περιφέρεια Χαμίς Μουσάιτ. Ωστόσο ο συναγερμός αυτός έληξε πολύ γρήγορα.

Νωρίτερα, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για τη στοχοποίηση μιας στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία. Όπως ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο εκπρόσωπός τους, Γιαχία Σαρέε, στόχος ήταν «αποθήκες όπλων» και «κέντρα διοίκησης και ελέγχου από τα οποία κατευθύνεται ο πόλεμος εναντίον του έθνους και του λαού μας, στη στρατιωτική βάση Σαρούρα», κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Το βράδυ του Σαββάτου δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία από βλήμα που εκτόξευσαν οι Χούθι στην περιοχή του Τζιζάν, σύμφωνα με τη σαουδαραβική υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

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