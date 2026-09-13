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Σπαρμένη με ακίνητα που καθένα διαθέτει τη δική του μακρά ιστορία είναι η παραλιακή ζώνη της Αττικής. Ακίνητα που κυριάρχησαν στο αραιοδομημένο τοπίο των προηγούμενων δεκαετιών, πολύ πριν η συγκεκριμένη περιοχή βαφτιστεί «Αθηναϊκή Ριβιέρα». Από το Νέο Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα σε εκείνες τις παλαιότερες εποχές, όταν η θάλασσα βρισκόταν λίγα μέτρα από τον στοιχειώδη δρόμο που αργότερα έδωσε τη θέση του στη λεωφόρο Ποσειδώνος και πολύ πριν γίνει… αόρατη λόγω των διαδοχικών επιχωματώσεων, δέσποζαν εμβληματικά ξενοδοχεία και κάποιες εντυπωσιακές επαύλεις.

Ποιος μπορεί να φανταστεί, για παράδειγμα, ότι εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το ιδιωτικό νοσοκομείο Metropolitan υπήρχε στο παρελθόν το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο «Ακταίον», επί σειρά ετών κέντρο αναψυχής για την τότε ελίτ της Αθήνας και τους ξένους υψηλούς επισκέπτες; Κάθε μέτρο του παραλιακού μετώπου έχει τη δική του διαδρομή στο πέρασμα του χρόνου. Ετσι, τέσσερα οικόπεδα από το Φάληρο μέχρι τη Γλυφάδα, ενώ μεταμορφώνονται κατά τα σύγχρονα πρότυπα αξιοποίησης, έχουν να αφηγηθούν τις ξεχωριστές ιστορίες τους.

Ξενοδοχείο «Φαληρικόν»

Σε ένα από τα πιο προνομιακά σημεία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, υπάρχει ένα οικόπεδο περίπου 4,5 στρεμμάτων, όπου σήμερα έχει στηθεί μεγάλο εργοτάξιο, με τα συνεργεία να δουλεύουν πυρετωδώς ετοιμάζοντας την επόμενη μέρα του. Σε αυτό το σημείο πριν από πολλές δεκαετίες δέσποζε το ξενοδοχείο «Φαληρικόν», που μαζί με το «Ακταίον» ήταν τα δύο πιο λαμπρά ξενοδοχεία της παραλιακής ζώνης.

Χτίστηκε περί το 1922, διέθετε 50 δωμάτια, αίθουσες χορού, τελετών, συναυλιών, εστιατόριο με γαλλική κουζίνα. Ακόμη, ήταν ιδιαίτερα εξελιγμένο με σύγχρονες ανέσεις για την εποχή, όπως εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης καθώς και σύστημα διανομής θερμού και ψυχρού νερού σε όλα τα δωμάτια. Ηταν στις πρώτες επιλογές για σημαντικές προσωπικότητες, πολιτικούς, επιχειρηματίες, εύπορους ξένους επισκέπτες, μέχρι και αρχηγούς κρατών που το προτιμούσαν προκειμένου να απολαμβάνουν τη μαγευτική θέα προς τον Σαρωνικό. Αρχικός ιδιοκτήτης και δημιουργός του «Φαληρικόν» ήταν ο επιχειρηματίας Πέτρος Σεράος, μια πολυσχιδής προσωπικότητα που διοργάνωνε στο ξενοδοχείο διαλέξεις και μουσικές βραδιές.

Ολα αυτά μέχρι να έρθει η μαύρη περίοδος του Πολέμου και της Κατοχής. Το 1941 επιτάχθηκε από τους Γερμανούς και το 1944, κατά τα Δεκεμβριανά, χρησιμοποιήθηκε από τους Βρετανούς για τη στέγαση Ινδών στρατιωτών (Γκούρκας) που στρατοπέδευσαν στους χώρους του. Ηδη όμως κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου το ακίνητο είχε περάσει στην ιδιοκτησία της Τραπέζης της Ελλάδος και μετά την Απελευθέρωση συνέχισε να λειτουργεί μέσω μισθωτών.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 το κτίριο του εμβληματικού ξενοδοχείου κατεδαφίστηκε. Το σχέδιο προέβλεπε ότι θα χτιζόταν από γνωστό ξενοδοχειακό όμιλο της εποχής ένα νέο μεγάλο ξενοδοχείο, το οποίο μάλιστα θα έφερε το ίδιο όνομα, «Φαληρικόν».

Αν και ξεκίνησαν οι εκσκαφές των θεμελίων, το έργο σταμάτησε λόγω οικονομικών προβλημάτων και δικαστικών εμπλοκών. Τελικά το σχέδιο ναυάγησε και το οικόπεδο των 4,5 στρεμμάτων έμεινε αναξιοποίητο. Το 2018 η Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε σε ανοιχτό διαγωνισμό για την πώλησή του, στο αρχικό στάδιο του οποίου συμμετείχαν έξι ενδιαφερόμενες εταιρείες, χωρίς όμως καμία εξ αυτών να καταθέσει τελικά δεσμευτική προσφορά. Την επόμενη χρονιά το οικόπεδο ήρθε ξανά στο προσκήνιο και μέσα από νέα διαδικασία το απέκτησε η ισραηλινών συμφερόντων εταιρεία Gnosis Investments, αντί 12,5 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2023, εξαγοράστηκε από την κατασκευαστική QG Investments, η οποία έχει εδώ και καιρό σε εξέλιξη τη δημιουργία ενός μεγάλου, υπερπολυτελούς οικιστικού συγκροτήματος. Θα περιλαμβάνει 73 διαμερίσματα με θέα στη θάλασσα, επιφάνειας από 120 τ.μ. έως 400 τ.μ. Τον σχεδιασμό έχει αναλάβει το διακεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο 314 Architecture Studio του Παύλου Χατζηαγγελίδη. Δεδομένων των μοναδικών χαρακτηριστικών και παροχών του συγκροτήματος, η τιμή των luxury διαμερισμάτων κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα 16.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ενδιαφέρον έχει και η ιστορία του ονόματός του καθώς αρχικά είχε επιλεγεί λόγω της φουτουριστικής προσέγγισής του το «Athens Sansevieria», τελικά, όμως, και κατόπιν σχετικής παρότρυνσης του δημάρχου Π. Φαλήρου, θα ονομαστεί «Athens Riviera Falirikon». Το συγκρότημα αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2027.

Κλινική «Κασταλία»

Δύο βήματα από την τεράστια έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το project της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στη χώρα και όχι μόνο, βρισκόταν για δεκαετίες η κλινική «Κασταλία» της οικογένειας Λυμπέρη. Η κλινική ξεκίνησε να λειτουργεί το 1951, όταν έλαβε τη σχετική άδεια ο ιατρός Νικόλαος Λυμπέρης. Αρχικά στεγαζόταν σε ένα κτίριο το οποίο ακολουθούσε τις αρχιτεκτονικές γραμμές των ιδιωτικών θεραπευτηρίων της μεταπολεμικής περιόδου.

Στην πορεία οι εγκαταστάσεις αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα κατά τη φάση που βρισκόταν υπό τη διεύθυνση του νευρολόγου-ψυχιάτρου Πέτρου Λυμπέρη. Περιλάμβανε συγκρότημα κτιρίων, με νοσοκομειακές πτέρυγες νοσηλείας, γραφεία διοίκησης και μεγάλο προαύλιο χώρο με πράσινο. Ετσι, για δεκαετίες αποτέλεσε μία από τις γνωστές ιδιωτικές δομές για ψυχιατρικές θεραπείες, ψυχοθεραπείες, απεξαρτήσεις κ.ά.

Τόσο η κλινική όσο και ο ιδιοκτήτης της απασχόλησαν την επικαιρότητα αρκετά χρόνια πριν. Το 2001 ξέσπασε η υπόθεση με την έρευνα για ναρκωτικά στο σκάφος του Π. Λυμπέρη στη Μύκονο, στο οποίο φέρονταν να επιβαίνουν και ορισμένοι γνωστοί καλλιτέχνες. Την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκε έφοδος του ΣΔΟΕ στην κλινική για να διαπιστωθεί αν στους ασθενείς χορηγούνταν απαγορευμένες ουσίες. Τελικά, τον Μάιο του 2005, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας αθώωσε τόσο τον Π. Λυμπέρη όσο και τέσσερις από τους συνεργάτες του, κρίνοντας ότι οι πράξεις τους αφορούσαν αμιγώς ιατρική προσπάθεια για τη θεραπεία των ασθενών.

Μία ακόμη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές έγινε στην κλινική το 2020, όταν είχε ξεκινήσει η πανδημία του κορωνοϊού, σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονταν.

Περί το 2021 όταν η «Κασταλία» συμπλήρωνε τα 70 χρόνια λειτουργίας της, και υπό το βάρος οικονομικών προβλημάτων, άρχισαν να πέφτουν οι τίτλοι τέλους. Οι χώροι εκκενώθηκαν και το κτιριακό συγκρότημα έμεινε κλειστό. Κάτι, όμως, που δεν κράτησε πολύ, καθώς το οικόπεδο των 9 στρεμμάτων εξαγοράστηκε από την εταιρεία QG Investments, μετά από συμφωνία με τον Π. Λυμπέρη. Ετσι, τους πρώτους μήνες του 2023 ξεκίνησε η κατεδάφιση του κτιριακού συγκροτήματος της κλινικής «Κασταλία» προκειμένου και αυτό το προνομιακό σημείο της Αθηναϊκής Ριβιέρας να περάσει στην επόμενη μέρα.

Τα συνεργεία της εν λόγω εταιρείας δουλεύουν έκτοτε πυρετωδώς για ένα εντυπωσιακό οικιστικό συγκρότημα σε μια περιοχή που βρίσκεται «μεσοτοιχία» με την έκταση του Ελληνικού. Πρόκειται για το «Athens Riviera Triton», που πήρε το όνομά του από τον Τρίτωνα, τον γιο του θεού Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, που ήταν μισός άνθρωπος και μισός ψάρι και έμενε σε ένα χρυσό παλάτι μπροστά στην ακροθαλασσιά. Το υπερπολυτελές οικιστικό συγκρότημα θα διαθέτει 37 διαμερίσματα, τα περισσότερα με ιδιωτική πισίνα, επιφάνειας από 130 έως 450 τ.μ. Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του φέρει και εδώ τη σφραγίδα του 314 Architecture Studio του Π. Χατζηαγγελίδη, ενώ θα περιλαμβάνει μεγάλους κοινόχρηστους χώρους, με εξωτερικές και εσωτερικές πισίνες, wellness area, μέχρι και θερινό κινηματογράφο στο roof garden.

Το πρώτο σκέλος του «Athens Riviera Triton» ολοκληρώνεται εντός της φετινής χρονιάς και το δεύτερο μέχρι τα τέλη του 2027. Οπως αναφέρει ο επικεφαλής της QG Investments, Παντελής Απόδιακος, και για τα δύο συγκροτήματα, το «Athens Riviera Falirikon» και το «Athens Riviera Triton», εκδηλώνεται έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον και κυρίως από Ελληνες επώνυμους και ισχυρούς του χρήματος.

Ο ιστορικός «Πράπας»

Ενα από τα πιο εμβληματικά ζαχαροπλαστεία της παραλιακής, ο «Πράπας» στο Φάληρο, έγραψε για δεκαετίες τη δική του μοναδική ιστορία. Μέχρι που πριν από λίγα χρόνια κατέβασε ρολά και τη θέση του πήρε ένα ακόμη συγκρότημα πολυτελών κατοικιών. Τα μέλη της οικογένειας Πράπα ήξεραν καλά την τέχνη της ζαχαροπλαστικής. Ετσι, κυνήγησαν το όνειρο της επιτυχίας ανοίγοντας το 1952 ένα καφενείο-ζαχαροπλαστείο στην Ομόνοια.

Το συγκεκριμένο μαγαζί έγινε γρήγορα στέκι για πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες καθώς και για τον καλλιτεχνικό κόσμο της εποχής, με εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, να συναναστρέφονται εκεί πίνοντας τον καφέ τους και απολαμβάνοντας γλυκά στα οποία δύσκολα μπορούσε να αντισταθεί κανείς.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 η οικογένεια Πράπα αποφάσισε να μεταφέρει το κατάστημα στα νότια προάστια, και συγκεκριμένα στο Παλαιό Φάληρο, μια περιοχή με κατοίκους που προέρχονταν από την ανερχόμενη αστική τάξη, από παλαιά τζάκια, αλλά και από τον Ελληνισμό της Πόλης. Σε ένα ειδυλλιακό σημείο λίγα μέτρα από την ακτογραμμή και με άπλετη θέα στον Σαρωνικό στήθηκε το 1963 ο νέος «Πράπας» ή «Prapas Sweet Home», όπως έγινε γνωστό. Αυτό το μαγαζί λόγω της θέσης του, αλλά κυρίως χάρη στα ποιοτικά και γευστικά γλυκά του εξελίχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα στέκια της παραλιακής ζώνης. Στα τραπέζια του κάθονταν άνθρωποι όλων των ηλικιών και των κοινωνικών ομάδων. Από συνταξιούχους, ανθρώπους των γραμμάτων, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες μέχρι νεολαίους που έσπευδαν μετά τα μεσάνυχτα για να φάνε παγωτό Σικάγο.

Τα πρόσφατα χρόνια έβλεπες να συχνάζει ο συνθέτης Γιώργος Κατσαρός, ο θρυλικός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Θωμάς Μαύρος, απόστρατοι του Πολεμικού Ναυτικού και πολλοί άλλοι. Ακόμη και τα πάντα ευγενικά γκαρσόνια μεγάλωσαν εκεί μέσα και, καθώς έφευγαν συνήθως όταν συνταξιοδοτούνταν, αποτελούσαν συστατικό στοιχείο του ζαχαροπλαστείου. Δύσκολα μπορεί να ξεχάσει κανείς τα παγωτά, τις πάστες, το προφιτερόλ, το εκμέκ κανταΐφι, αλλά και τα πασχαλινά κουλουράκια του «Πράπα».

Πρόκειται για ένα τοπόσημο του Φαλήρου που δίνει το «παρών» ακόμη και στο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα «Καλοκαιρινές διακοπές». Ο στίχος «με κάτι άλλες παρέες είχαμε διαφορές, και στον Απόλλωνα απέξω πέφτανε καρπαζιές, μα το βραδάκι όλοι στο Sweet Home, με τα κορίτσια αγκαλιά, κάποιο παρτάκι κανονίζαμε μετά το σινεμά» αποτυπώνει μια πραγματικότητα που κράτησε πάνω από 60 χρόνια.

Την τελευταία περίοδο δέχτηκε πλήγμα από το τραμ που μετέτρεψε το κατάστημα από ισόγειο σε υπόγειο, ενώ η πελατεία είχε περιοριστεί. Κάπως έτσι, τον Απρίλιο του 2018 ένα μικρό χάρτινο σημείωμα στη γυάλινη πόρτα ευχαριστούσε το κοινό πληροφορώντας το ότι «Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό». Γράφοντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής… Κλειστό και σκοτεινό παρέμεινε πράγματι το ιστορικό ακίνητο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι το 2022, όταν οι μπουλντόζες το γκρέμισαν.

Στη θέση του, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος 58 και Αχιλλέως 1, ορθώθηκε από την εταιρεία Πελαργός Τεχνική Κατασκευαστική ένα υψηλών προδιαγραφών συγκρότημα κατοικιών, το οποίο περιλαμβάνει διαμερίσματα από 187,5 έως 239 τ.μ., ενεργειακής κλάσης Α+, με φωτοβολταϊκά πάνελ, θερμοπροσόψεις, ενδοδαπέδια θέρμανση, ενεργειακά τζάκια και βέβαια την ανεμπόδιστη θέα στο απέραντο γαλάζιο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα διαμερίσματα είχαν πωληθεί πριν από την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου. Στην είσοδο του οποίου υπάρχει η επιγραφή «Prapas» για να θυμίζει τις καταβολές του…

Το μόνο ελεύθερο

Ενα οικόπεδο-φιλέτο που παραμένει ακόμη ελεύθερο καθώς δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την αξιοποίησή του βρίσκεται στη Γλυφάδα, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος 45, δίπλα ακριβώς από ακίνητο στο οποίο στεγαζόταν κατά το παρελθόν το ΙΚΑ Γλυφάδας, ενώ τώρα έχει περάσει στην ιδιοκτησία ιδιωτικής εταιρείας. Εχει προνομιακή θέση, σε σημείο πλησίον του Γκολφ Γλυφάδας και σε απόσταση 200 μέτρων από τον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, «σε μια περιοχή κυρίως οικιστική, η οποία παρουσιάζει μέση πυκνότητα δόμησης και έχει γενικά πολύ καλή ρυμοτομία», όπως σημειωνόταν σε σχετική έκθεση εκτίμησης.



Προέρχεται από τη συνένωση δύο όμορων οικοπέδων και καταλαμβάνει επιφάνεια 2.344,15 τ.μ. και κατά το Κτηματολόγιο 2.314 τ.μ. Καθότι γωνιακό, η μία πρόσοψή του είναι επί της οδού Ιατρού Ματθαίου Λιούγκα, ο οποίος υπήρξε πολυσχιδής προσωπικότητα της Γλυφάδας, διακεκριμένος ορθοπεδικός και γνωστός ως ο πρώτος εξειδικευμένος αθλητίατρος στην Ελλάδα.

Στο παρελθόν υπήρχε μέσα σε αυτό το οικόπεδο πεπαλαιωμένη οικοδομή της δεκαετίας του ’60 που έχει κατεδαφιστεί, ενώ σήμερα είναι αδόμητο και διαθέτει πρόσοψη στα νοτιοδυτικά επί πλευράς μήκους 54,35 μέτρων στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στα βορειοδυτικά επί πλευράς μήκους 40,34 μέτρων στην οδό Λιούγκα. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, ο συντελεστής δόμησης ισούται με 0,80 και ο συντελεστής κάλυψης 1 προς 3.

Η δική του ιστορία είναι νεότερη. Τόσο το οικόπεδο όσο και το όμορο κτίριο ανήκαν από το 2009 σε εταιρεία real estate που είχε αναπτύξει επί δύο και πλέον δεκαετίες έντονη δραστηριότητα στην κατασκευή και εκμετάλλευση ακινήτων με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για σειρά ιδιοκτησιών της. Μεταξύ αυτών και το εν λόγω οικόπεδο που κατασχέθηκε από τράπεζα το 2019. Κατά την πρώτη απόπειρα πλειστηριασμού το 2020, η τιμή εκκίνησης είχε οριστεί αρχικά στο ποσό των 4,080 εκατ. ευρώ. Κατόπιν ανακοπής, όμως, που έγινε δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, η τιμή πρώτης προσφοράς υπερδιπλασιάστηκε στα 8,312 εκατ. ευρώ, με το οικόπεδο ωστόσο να μένει στα αζήτητα.

Ανοδικές τάσεις

Το 2022 επανήλθε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τη νέα τιμή πρώτης προσφοράς να έχει οριστεί στα 5,8 εκατ. ευρώ. Η οφειλέτιδα εταιρεία, όμως, είχε προσφύγει ξανά με ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζητώντας τη διόρθωση της τιμής. Το δικαστήριο, στις 31 Οκτωβρίου 2022, έκανε δεκτή την ανακοπή διατάσσοντας την αύξηση της τιμής εκκίνησης στα 12,89 εκατ. ευρώ.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφερόταν ότι ελήφθη υπόψη κυρίως η θέση του οικοπέδου, αλλά και ότι «η αγορά των ακινήτων στην ένδικη περιοχή έχει βελτιωθεί και έχει ανοδικές τάσεις, λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας και της αποκλιμάκωσης της πανδημίας Covid-19».Στις 11 Νοεμβρίου 2022 το οικόπεδο βγήκε στο σφυρί με την αυξημένη τιμή εκκίνησης, χωρίς αποτέλεσμα και στις 25 Ιανουαρίου 2023 ξαναβγήκε με την τιμή μειωμένη στα 10,31 εκατ. ευρώ. Και πάλι όμως υπήρξε ματαίωση ελλείψει πλειοδοτών.

Στη συνέχεια αποκτήθηκε -άγνωστο σε ποια τιμή- από τη Netherfield Developments Greece, με στόχο τη δημιουργία του «Glyfada Seaside».

Το οικιστικό project θα περιλαμβάνει μεζονέτες, διαμερίσματα και ρετιρέ που θα «επαναπροσδιορίζουν την πολυτέλεια» στα παράλια του δημοφιλούς προαστίου, όπως τονίζεται. Το συγκρότημα θα απευθύνεται, βέβαια, σε συγκεκριμένο target group υποψήφιων αγοραστών, θα διαθέτει ιδιωτικές πισίνες, γυμναστήριο, 24ωρη ασφάλεια κ.ά. Κάπως έτσι θα γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο και στη δική του ιστορία…

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