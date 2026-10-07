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Η κεντρική τράπεζα της Ινδίας (RBI) αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, ακολουθώντας την τάση σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής που καταγράφεται σε αρκετές μεγάλες οικονομίες, καθώς η επιτάχυνση του πληθωρισμού ενισχύει τις πιέσεις στις κεντρικές τράπεζες.

Η RBI αύξησε το βασικό επιτόκιο repo κατά 25 μονάδες βάσης, στο 5,50%, το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους. Η απόφαση ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters, οι οποίοι ανέμεναν αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο διοικητής της RBI, Σαντζάι Μαλχότρα, υπογράμμισε ότι η οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας παραμένει ισχυρή παρά τις διεθνείς προκλήσεις, προειδοποίησε όμως ότι «ο πληθωρισμός και οι προοπτικές του δεν είναι τόσο ήπιες όσο ήταν πέρυσι».

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής αποφάσισε παράλληλα να αλλάξει τη στάση της σε «ελεγχόμενη σύσφιξη», σηματοδοτώντας ότι η σημερινή αύξηση ενδέχεται να μην είναι η τελευταία.

Δέκα συνεχόμενοι μήνες ανόδου του πληθωρισμού

Η κίνηση της RBI έρχεται καθώς ο πληθωρισμός λιανικής στην Ινδία αυξάνεται επί δέκα συνεχόμενους μήνες, φθάνοντας τον Αύγουστο στο 4,8%, πάνω από τον μεσοπρόθεσμο στόχο της κεντρικής τράπεζας για 4%.

«Με βάση τις σημερινές συνθήκες, οι μειώσεις επιτοκίων δεν βρίσκονται στο τραπέζι βραχυπρόθεσμα και οι επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής μπορούν να είναι μόνο αύξηση επιτοκίων ή παύση», δήλωσε ο Μαλχότρα.

Οι HSBC και Goldman Sachs εκτιμούν ότι η RBI θα προχωρήσει σε νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο.

Η HSBC είχε επισημάνει σε έκθεσή της τη Δευτέρα ότι οι αγορές χρειάζονται να δουν μια «αξιόπιστη» αύξηση επιτοκίων από την ινδική κεντρική τράπεζα, η οποία θα καταδεικνύει την ετοιμότητά της να παρέμβει ξανά εφόσον χρειαστεί για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Εάν, αντίθετα, η κίνηση της RBI θεωρηθεί υπερβολικά ήπια σε μια περίοδο κατά την οποία ο πληθωρισμός αυξάνεται και ενδέχεται να παραμείνει επίμονος, θα μπορούσε να πλήξει την ελκυστικότητα της Ινδίας για τους διεθνείς επενδυτές, σύμφωνα με την τράπεζα.

Η ενεργειακή εξάρτηση αυξάνει τους κινδύνους

Η Ινδία, η οποία παραμένει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία στον κόσμο, συγκαταλέγεται στις χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις διαταραχές της προσφοράς που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν.

Η χώρα καλύπτει μέσω εισαγωγών σχεδόν το 85% των αναγκών της σε καύσιμα, ενώ πριν από τον πόλεμο τα Στενά του Ορμούζ αποτελούσαν βασική δίοδο για τον ενεργειακό εφοδιασμό της.

Οι υψηλότερες διεθνείς τιμές ενέργειας αυξάνουν συνεπώς το κόστος εισαγωγών και τροφοδοτούν τις πληθωριστικές πιέσεις σε μια οικονομία που παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διακυμάνσεις των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ταυτόχρονα, η Ινδία βρίσκεται αντιμέτωπη και με τον κίνδυνο του Ελ Νίνιο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η περίοδος Ιουνίου-Αυγούστου ήταν η τέταρτη ξηρότερη από το 1960, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών των τροφίμων.

Στο 7,1% αναμένεται να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, η ινδική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρές επιδόσεις.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 7,1% κατά το οικονομικό έτος που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027, έναντι 7,8% το προηγούμενο έτος.

Στροφή σε υψηλότερα επιτόκια διεθνώς

Η RBI δεν αποτελεί εξαίρεση. Η αύξηση των τιμών της ενέργειας έχει οδηγήσει σειρά μεγάλων κεντρικών τραπεζών σε νέα φάση νομισματικής σύσφιξης.

Τον περασμένο μήνα, η Federal Reserve αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ανέβασε επίσης τα επιτόκια στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 ετών, καθώς οι υψηλότερες διεθνείς τιμές ενέργειας ενισχύουν τον πληθωρισμό. Σε αυξήσεις επιτοκίων έχουν προχωρήσει τους τελευταίους δύο μήνες και οι κεντρικές τράπεζες της Νότιας Κορέας και της Ευρωζώνης.

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