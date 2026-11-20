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Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ενισχύθηκε τον Νοέμβριο, καθώς η αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης, η βελτίωση των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας και η σημαντική υποχώρηση των φόβων για τον πληθωρισμό συνέβαλαν στη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των αμερικανικών νοικοκυριών.

Ο τελικός δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν αυξήθηκε στις 51,5 μονάδες, από 48 μονάδες τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Η επίδοση κινήθηκε ουσιαστικά σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο του δείκτη στις 51,6 μονάδες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου, καλύπτοντας μια περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων στις ΗΠΑ.

Στο διάστημα αυτό διεξήχθησαν οι ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, ανατρέποντας τους προηγούμενους πολιτικούς συσχετισμούς.

Η κατάσταση της οικονομίας και το κόστος ζωής αποτέλεσαν βασικά ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών αντανακλούσε, εν μέρει, τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα, τα καύσιμα, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.

Θεαματική πτώση των πληθωριστικών προσδοκιών

Το σημαντικότερο εύρημα της έρευνας αφορά στη μεγάλη υποχώρηση των προσδοκιών για τον πληθωρισμό κατά το επόμενο δωδεκάμηνο.

Oι Αμερικανοί καταναλωτές εκτιμούν πλέον ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 3,7% μέσα στους επόμενους 12 μήνες, έναντι 4,7% τον Οκτώβριο. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο πληθωριστικών προσδοκιών από τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες παρουσίασαν επίσης αποκλιμάκωση, με τους καταναλωτές να εκτιμούν ότι οι τιμές θα αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό 3,3% κατά την επόμενη πενταετία έως δεκαετία, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο του προηγούμενου μήνα.

Βελτίωση καταγράφηκε τόσο στην αξιολόγηση της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης όσο και στις προσδοκίες για το μέλλον.

Η Τζοάν Σου, διευθύντρια της έρευνας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, επισήμανε ότι οι καταναλωτές φαίνεται να προεξοφλούν πιθανές αλλαγές στη δημόσια πολιτική, έπειτα από την εκλογική αναμέτρηση.«Οι καταναλωτές φαίνεται να αναμένουν πιθανές αλλαγές στη δημόσια πολιτική υπό το καθεστώς μιας κυβέρνησης με διαιρεμένο πολιτικό έλεγχο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. «Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης προσδοκιών κατέγραψε ισχυρή άνοδο μεταξύ των ανεξάρτητων ψηφοφόρων», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, μετά τις εκλογές υποχώρησαν αισθητά και οι προσδοκίες για τις τιμές της βενζίνης, οι οποίες βρίσκονται πλέον σε επίπεδα «σε γενικές γραμμές συγκρίσιμα με εκείνα πριν από τις εξελίξεις στο Ιράν».

Παρά τη βελτίωση, το κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει

Παρά την ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τα αμερικανικά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλό πληθωρισμό και αυξημένο κόστος δανεισμού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οικονομολόγων, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν τον Οκτώβριο κατά περίπου 4% σε ετήσια βάση, διατηρώντας την πίεση στην αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Την ίδια στιγμή, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το επιτόκιο των δανείων σταθερής διάρκειας 30 ετών να διαμορφώνεται πάνω από το 7% από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι συνεχείς ανατιμήσεις είχαν οδηγήσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη σε ιστορικό χαμηλό τον Μάιο, ενώ τον Οκτώβριο ο δείκτης είχε υποχωρήσει στο δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Πιο πρόσφατα, πάντως, τα νοικοκυριά άρχισαν να βλέπουν κάποια ανακούφιση, τουλάχιστον σε έναν τομέα: στις τιμές της βενζίνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής ένωσης αυτοκινήτου AAA, η μέση τιμή της βενζίνης σε εθνικό επίπεδο ξεπερνούσε τα 4 δολάρια ανά γαλόνι στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά είχε υποχωρήσει κοντά στα 3,75 δολάρια όταν ολοκληρώθηκε η έρευνα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Παρά τη βελτίωση του Νοεμβρίου, ο δείκτης παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αντανακλώντας τις συνεχιζόμενες ανησυχίες των Αμερικανών για την οικονομική τους κατάσταση.