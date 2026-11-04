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Μικρή υποχώρηση κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς η αύξηση των εξαγωγών ξεπέρασε εκείνη των εισαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης (BEA) και η Στατιστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Census Bureau).

Ειδικότερα, το συνολικό έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκε στα 105 δισ. δολάρια, έναντι 105,7 δισ. δολαρίων τον Αύγουστο, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία του προηγούμενου μήνα.

Στο εμπόριο αγαθών, το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 700 εκατ. δολάρια, στα 135,9 δισ. δολάρια, συμβάλλοντας στη βελτίωση του συνολικού εμπορικού ισοζυγίου.

Αντίθετα, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών μειώθηκε οριακά, κατά λιγότερο από 100 εκατ. δολάρια, και διαμορφώθηκε στα 30,9 δισ. δολάρια.