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Σημαντική διεύρυνση κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Αύγουστο, καθώς η ισχυρή αύξηση των εισαγωγών υπερκάλυψε την άνοδο των εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν το Bureau of Economic Analysis (BEA) και το U.S. Census Bureau.

Το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε στα 105,6 δισ. δολάρια, από αναθεωρημένα 92,8 δισ. δολάρια τον Ιούλιο. Πρόκειται για αύξηση κατά 12,7 δισ. δολάρια ή περίπου 13,7% μέσα σε έναν μήνα.

Οι αμερικανικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,5 δισ. δολάρια, φθάνοντας στα 315,2 δισ. δολάρια. Πολύ ισχυρότερη ήταν, ωστόσο, η αύξηση των εισαγωγών, κατά 17,2 δισ. δολάρια, στα 420,8 δισ. δολάρια.

Η διεύρυνση του συνολικού ελλείμματος προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από το εμπόριο αγαθών. Το σχετικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 12,8 δισ. δολάρια, στα 136,6 δισ. δολάρια, ενώ το πλεόνασμα στις υπηρεσίες ενισχύθηκε οριακά, κατά λιγότερο από 100 εκατ. δολάρια, στα 31 δισ. δολάρια.

Παρά την έντονη επιδείνωση τον Αύγουστο, η εικόνα από την αρχή του έτους παραμένει σαφώς καλύτερη σε σύγκριση με το 2025. Στο οκτάμηνο, το συνολικό εμπορικό έλλειμμα έχει μειωθεί κατά 138,2 δισ. δολάρια ή 19,9% σε ετήσια βάση. Οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 267,7 δισ. δολάρια ή 11,8%, ενώ οι εισαγωγές καταγράφουν μικρότερη άνοδο κατά 129,5 δισ. δολάρια ή 4,4%.

Σε επίπεδο τριμήνου, πάντως, εμφανίζονται νέες πιέσεις. Ο μέσος όρος του εμπορικού ελλείμματος για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο αυξήθηκε κατά 9,9 δισ. δολάρια, στα 89,9 δισ. δολάρια.

Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,4 δισ. δολάρια, στα 205,7 δισ. δολάρια, με σημαντική συμβολή από τις βιομηχανικές προμήθειες και πρώτες ύλες, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 6,3 δισ. δολάρια. Οι εξαγωγές μη νομισματικού χρυσού αυξήθηκαν κατά 2,3 δισ. δολάρια, του αργού πετρελαίου κατά 2 δισ. και του πετρελαίου καύσης κατά 1,2 δισ. δολάρια.

Αύξηση 1,3 δισ. δολαρίων σημείωσαν και οι εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών, με τους ημιαγωγούς να ενισχύονται κατά 1 δισ. δολάρια και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα εξαρτήματά τους κατά 900 εκατ. δολάρια έκαστο.

Αντίθετα, οι εξαγωγές καταναλωτικών αγαθών μειώθηκαν κατά 2,2 δισ. δολάρια, κυρίως λόγω της πτώσης κατά 2,4 δισ. στις φαρμακευτικές παρασκευές.

Στην πλευρά των εισαγωγών, τα αγαθά αυξήθηκαν κατά 17,2 δισ. δολάρια, στα 342,2 δισ. δολάρια. Οι βιομηχανικές προμήθειες και πρώτες ύλες αυξήθηκαν κατά 9,1 δισ. δολάρια, με τις εισαγωγές αργού πετρελαίου να ενισχύονται κατά 3,3 δισ. και του μη νομισματικού χρυσού κατά 3,1 δισ. δολάρια.

Οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,2 δισ. δολάρια, με τους ημιαγωγούς να καταγράφουν άνοδο 2,4 δισ. δολαρίων.

Σε επίπεδο εμπορικών εταίρων, το μεγαλύτερο έλλειμμα των ΗΠΑ τον Αύγουστο καταγράφηκε με το Μεξικό, στα 27,7 δισ. δολάρια, και ακολούθησαν το Βιετνάμ με 24 δισ., η Ταϊβάν με 18,3 δισ. και η Κίνα με 16,4 δισ. δολάρια.

Το έλλειμμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στα 11 δισ. δολάρια, ενώ με τη Γερμανία ήταν 6,2 δισ., την Ιταλία 4,3 δισ. και τη Γαλλία 1,4 δισ. δολάρια.

Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η μεταβολή στις εμπορικές συναλλαγές με τον Καναδά, όπου το αμερικανικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 4,1 δισ. δολάρια, στα 7,1 δισ., καθώς οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,6 δισ. δολάρια.

Αντίθετα, οι ΗΠΑ εμφάνισαν εμπορικά πλεονάσματα με χώρες και περιοχές όπως η Ολλανδία, η Βρετανία, η Βραζιλία και η Σαουδική Αραβία.

Σε πραγματικούς όρους, εξαιρώντας δηλαδή την επίδραση των μεταβολών στις τιμές, το έλλειμμα αγαθών αυξήθηκε κατά 8,2% στα 114,7 δισ. δολάρια. Οι πραγματικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,3%, ενώ οι πραγματικές εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 4,1%, επιβεβαιώνοντας ότι η διεύρυνση του ελλείμματος δεν οφείλεται αποκλειστικά στις μεταβολές των τιμών.

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