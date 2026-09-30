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Το εμπορικό έλλειμμα αγαθών των ΗΠΑ διευρύνθηκε απρόσμενα τον Αύγουστο, καθώς αυξήθηκε σημαντικά η αξία των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαϊκών προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, το έλλειμμα στο εμπόριο αγαθών αυξήθηκε κατά 11,5% σε μηνιαία βάση, φτάνοντας τα 132,6 δισ. δολάρια. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2025.

Η επίδοση ξεπέρασε αισθητά τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι σε έρευνα του Bloomberg προέβλεπαν έλλειμμα 115 δισ. δολαρίων. Τα στοιχεία δεν είναι προσαρμοσμένα για τον πληθωρισμό.

Η αύξηση του ελλείμματος αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των εισαγωγών, η αξία των οποίων ενισχύθηκε κατά 5,5%.

Μεταξύ των βασικών παραγόντων ήταν η εκτίναξη κατά 16,6% των εισαγωγών βιομηχανικών προμηθειών, ενώ αυξημένες ήταν και οι εισαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ημιαγωγοί και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός.

Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές αγαθών των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,9%, με σημαντική συμβολή και από τις αποστολές βιομηχανικών προϊόντων προς το εξωτερικό.

Η πορεία του εμπορικού ισοζυγίου παραμένει ευμετάβλητη, καθώς ο πόλεμος Ιράν έχει ενισχύσει τη διεθνή ζήτηση για αμερικανικά ενεργειακά προϊόντα, ενώ αρκετές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αυξάνουν τα αποθέματά τους προκειμένου να περιορίσουν τους κινδύνους από πιθανές διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Παράλληλα, οι εισαγωγές εξοπλισμού που συνδέεται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Παράλληλα με τα στοιχεία εμπορίου, ανακοινώθηκαν και δεδομένα για τα αποθέματα λιανεμπόρων και χονδρεμπόρων. Τα αποθέματα λιανικής αυξήθηκαν κατά 0,3%, ενώ των χονδρεμπόρων ενισχύθηκαν κατά 0,7%.

Τα στοιχεία για το εμπόριο και τα αποθέματα αναμένεται να συνυπολογιστούν στην τελική εκτίμηση για την πορεία του αμερικανικού ΑΕΠ στο τρίτο τρίμηνο. Πριν από τη δημοσιοποίηση των νέων δεδομένων, το μοντέλο GDPNow της Federal Reserve Bank of Atlanta εκτιμούσε ότι οι καθαρές εξαγωγές θα αφαιρούσαν 1,37 ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη.

Στο δεύτερο τρίμηνο, οι καθαρές εξαγωγές είχαν περιορίσει την ανάπτυξη κατά 1,14 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα πληρέστερα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο του Αυγούστου, τα οποία θα περιλαμβάνουν και τις υπηρεσίες καθώς και στοιχεία προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό, αναμένονται στις 6 Οκτωβρίου.

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