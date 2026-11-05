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Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε η παραγωγικότητα της εργασίας στις ΗΠΑ το τρίτο τρίμηνο του 2026, την ώρα που το μοναδιαίο κόστος εργασίας υποχώρησε, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS).

Ειδικότερα, η παραγωγικότητα στον μη αγροτικό επιχειρηματικό τομέα αυξήθηκε κατά 3,6%, σε εποχικά προσαρμοσμένη και ετησιοποιημένη βάση, καθώς η παραγωγή ενισχύθηκε κατά 3,7%, ενώ οι συνολικές ώρες εργασίας αυξήθηκαν μόλις 0,1%.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η παραγωγικότητα σημείωσε άνοδο 2,1%.

Παράλληλα, το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 0,7%, καθώς η αύξηση της παραγωγικότητας ξεπέρασε την άνοδο των ωριαίων αποδοχών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,9%. Σε ετήσια βάση, ωστόσο, το μοναδιαίο κόστος εργασίας παραμένει αυξημένο κατά 2,4%.

Αύξηση των πραγματικών αποδοχών, αλλά ιστορικό χαμηλό στο μερίδιο της εργασίας

Οι πραγματικές ωριαίες αποδοχές, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την επίδραση του πληθωρισμού, αυξήθηκαν κατά 1,1% το τρίτο τρίμηνο και κατά 1% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του μεριδίου της εργασίας στην παραγόμενη αξία. Το ποσοστό της παραγωγής που κατευθύνεται στους εργαζομένους με τη μορφή αμοιβών περιορίστηκε στο 53%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της σχετικής στατιστικής σειράς, το πρώτο τρίμηνο του 1947.

Η παραγωγικότητα της εργασίας υπολογίζεται ως η πραγματική παραγωγή ανά ώρα εργασίας και περιλαμβάνει τις ώρες απασχόλησης όλων των εργαζομένων, τόσο των μισθωτών όσο και των αυτοαπασχολουμένων και των μη αμειβόμενων μελών οικογενειακών επιχειρήσεων.

Κατά τον τρέχοντα οικονομικό κύκλο, ο οποίος ξεκίνησε το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η παραγωγικότητα στον μη αγροτικό επιχειρηματικό τομέα έχει αυξηθεί με μέσο ετησιοποιημένο ρυθμό 2,2% έως το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Η επίδοση αυτή αντανακλά αύξηση της παραγωγής κατά 2,7% και των ωρών εργασίας κατά 0,4% σε ετησιοποιημένη βάση.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγικότητας υπερβαίνει το 1,5% που είχε καταγραφεί κατά τον προηγούμενο οικονομικό κύκλο, από το τέταρτο τρίμηνο του 2007 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ενώ βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον μακροχρόνιο μέσο όρο του 2,2% από το 1947.