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Από τα 34 τετραγωνικά μέτρα στη Βουλιαγμένη και τα 45 τ.μ. στο Παλαιό Ψυχικό μέχρι τα 144 τ.μ. στο Πέραμα και τα Πατήσια, η ψαλίδα που χωρίζει τις ακριβότερες από τις φθηνότερες περιοχές ανά την πρωτεύουσα για έναν αγοραστή με προϋπολογισμό στα 250.000 ευρώ είναι… 100 τ.μ. και κάτι απόσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις πέντε ακριβότερες περιοχές της Αττικής, τα 250.000 ευρώ δεν επαρκούν, με βάση τις μέσες ζητούμενες τιμές, ούτε για την αγορά κατοικίας επιφάνειας 50 τ.μ., σύμφωνα με τα στοιχεία των αγγελιών του δικτύου Spitogatos για το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Με τις τιμές των κατοικιών στην Αττική να έχουν υπερδιπλασιαστεί από το 2017 (σ.σ. όταν ξεκίνησε η ανάκαμψη της κτηματαγοράς μετά την πολυετή κρίση) έχοντας καταγράψει μέχρι σήμερα συνολική αύξηση 111%, και το σχετικό δείκτη τιμών της Τράπεζας της Ελλάδος να βρίσκεται πλέον 16,7% υψηλότερα για τον πρώτο νομό της χώρας από τα επίπεδα του 2008, το βασικό ερώτημα για πολλούς υποψήφιους αγοραστές δεν είναι πλέον μόνο «σε ποια περιοχή θέλω να μείνω;», αλλά και «τι μπορώ πραγματικά να αγοράσω με τα χρήματα που διαθέτω;».

Τη μεγάλη διαφοροποίηση της αγοραστικής δύναμης ανάλογα με την περιοχή αναδεικνύει η πλατφόρμα ακινήτων Prosperty, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα έναν προϋπολογισμό 250.000 ευρώ. «Με βάση τις μέσες ζητούμενες τιμές κατοικιών, το ποσό αυτό μπορεί θεωρητικά να αντιστοιχεί σε περίπου 60 τ.μ. κατά μέσο όρο στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων, περί τα 70 τ.μ. στα βόρεια προάστια, 95 τ.μ. στον Πειραιά και περίπου 100 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας», αναφέρει η εταιρεία. Τα μεγέθη είναι ενδεικτικά και προκύπτουν από τις μέσες ζητούμενες τιμές των αγγελιών, οι οποίες δεν ταυτίζονται απαραίτητα με τις τελικές τιμές των αγοραπωλησιών. Ωστόσο, αποτυπώνουν το εύρος των αποκλίσεων στην αγορά κατοικίας της Αττικής και αναδεικνύουν πόσο καθοριστική είναι πλέον η επιλογή της περιοχής για την αγοραστική δύναμη ενός νοικοκυριού.

Η διαφορά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν η σύγκριση μεταφέρεται από τις ευρύτερες γεωγραφικές ζώνες σε συγκεκριμένες περιοχές. Βεβαίως, πέρα από την τοποθεσία, παράγοντες όπως η παλαιότητα και η κατάσταση του ακινήτου, η ανακαίνιση, ο όροφος, η θέα, η ύπαρξη θέσης στάθμευσης, αλλά και η ακριβής θέση μέσα στην ίδια γειτονιά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τελική τιμή.

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται η Βουλιαγμένη, όπου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης διαμορφώνεται στα 7.442 ευρώ ανά τ.μ., με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός να αντιστοιχεί θεωρητικά σε μόλις 34 τ.μ. Ακολουθεί η Βούλα, με μέση ζητούμενη τιμή 6.389 ευρώ ανά τ.μ., όπου τα 250.000 ευρώ μεταφράζονται σε κατοικία περίπου 39 τ.μ., ενώ στο Ελληνικό, με 5.849 ευρώ ανά τ.μ., ο αγοραστής μπορεί να αναζητήσει ακίνητο περίπου 43 τ.μ.

Αντίστοιχα, στη Γλυφάδα, όπου η μέση ζητούμενη τιμή ανέρχεται στα 5.758 ευρώ ανά τ.μ., το ίδιο ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 43,4 τ.μ. Στο Παλαιό Ψυχικό, που συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα των ακριβότερων περιοχών, η μέση ζητούμενη τιμή των 5.603 ευρώ ανά τ.μ. περιορίζει τη θεωρητική αγοραστική δυνατότητα σε περίπου 45 τ.μ.

Στον αντίποδα, οι οικονομικότερες περιοχές της Αττικής προσφέρουν, με τον ίδιο προϋπολογισμό, τη δυνατότητα αναζήτησης κατοικιών πολλαπλάσιας επιφάνειας. Η απόσταση ανάμεσα στα δύο άκρα της αγοράς είναι εντυπωσιακή, καθώς η μέση ζητούμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στη Βουλιαγμένη είναι σχεδόν πέντε φορές υψηλότερη από εκείνη στην πολύ φθηνή Αγία Βαρβάρα: Με μέση ζητούμενη τιμή 1.500 ευρώ ανά τ.μ., ο προϋπολογισμός των 250.000 ευρώ αντιστοιχεί σε κατοικία περίπου 167 τ.μ. Στις Αχαρνές, όπου η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 1.680 ευρώ ανά τ.μ., τα 250.000 ευρώ μεταφράζονται σε περίπου 149 τ.μ., ενώ στο Πέραμα, με 1.731 ευρώ ανά τ.μ., αντιστοιχούν σε κατοικία 144 τ.μ. Παρόμοια είναι η εικόνα και στα Πατήσια, όπου η μέση ζητούμενη τιμή των 1.739 ευρώ ανά τ.μ. επιτρέπει θεωρητικά την αγορά κατοικίας αντίστοιχης επιφάνειας, περίπου 144 τ.μ.

Ανάμεσα στα δύο άκρα της αγοράς βρίσκονται και περιοχές που προσφέρουν ενδιάμεσες επιλογές, έστω κι αν οι τιμές και σε αυτές τις περιπτώσεις καταγράφουν μεγάλες αυξήσεις ειδικά στη διάρκεια του τελευταίου έτους. Ενδεικτικά, στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης διαμορφώνεται στα 2.193 ευρώ ανά τ.μ., τα 250.000 ευρώ αντιστοιχούν σε περίπου 114 τ.μ. Στη Νέα Πεντέλη, με μέση τιμή 2.574 ευρώ ανά τ.μ., ο ίδιος προϋπολογισμός μεταφράζεται σε κατοικία περίπου 97 τ.μ.

Στη Νέα Ιωνία, όπου η μέση ζητούμενη τιμή φτάνει τα 3.012 ευρώ ανά τ.μ., το ποσό αντιστοιχεί θεωρητικά σε περίπου 83 τ.μ., ενώ στη Δροσιά, με 3.077 ευρώ ανά τ.μ., σε περίπου 81 τ.μ. Στη Δάφνη, τέλος, με μέση ζητούμενη τιμή 3.571 ευρώ ανά τ.μ., ο προϋπολογισμός των 250.000 ευρώ περιορίζει την επιφάνεια της κατοικίας που μπορεί να αναζητήσει ο αγοραστής στα 70 τ.μ.