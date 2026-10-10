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Νέα στοιχεία γύρω από την πτήση FZ 1073 της εμιρατινής εταιρείας Fly Dubai που απογειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου με προορισμό το Τελ Αβίβ και παραλίγο να καταλήξει σε πολύνεκρη τραγωδία, έδωσε στη δημοσιότητα ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμενων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ, Χάμαντ Σάιφ Αλ-Σάμσι, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 28χρονου συγκυβερνήτη του αεροσκάφους, ομανικής υπηκοότητας, Χαμάμ Αλ-Χαμάμι, ο οποίος παραμένει κρατούμενος και ανακρίνεται από τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το κρατικό εμιρατινό πρακτορείο ειδήσεων WAM, κατά την απολογία του ο Αλ-Χαμάμι παραδέχθηκε ότι στόχος του ήταν να καταρρίψει το αεροσκάφος στην αίθουσα αναχωρήσεων του διεθνούς αεροδρομίου του Τελ Αβίβ, για να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα, όπως φέρεται να ανέφερε ο ίδιος. Παραδέχθηκε ότι είχε πετάξει με την ίδια πτήση δύο φορές αφότου άρχισε να εργάζεται στην Fly Dubai, επειδή ήθελε να μάθει καλύτερα το δρομολόγιο και να γνωρίσει από κοντά τους χώρους του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ.

Ριζοσπαστικές ισλαμιστικές απόψεις

Όπως διαπιστώθηκε κατά την διάρκεια των ανακρίσεων και από όσα φέρεται να είπε ο ίδιος κατά την απολογία του, το ενδιαφέρον του για το ριζοσπαστικό Ισλάμ αναπτύχθηκε όταν σπούδαζε στη Μελβούρνη, το 2017. Κατά την εκεί παραμονή του σύχναζε στο τζαμί που είχε συμβληθεί για να υποδέχεται όσους μουσουλμάνους σπουδαστές φοιτούσαν στο Royal Melburne Institute of Technology. Εκεί ήρθε σε επαφή με μουσουλμανικό σωματείο γνωστό ως ‘My Centre’, το οποίο φερόταν να λειτουργεί από άνδρα λιβανικής καταγωγής, γνωστό ως ‘Άμπου Χάμζα’ και χρηματοδοτείτο από φορείς προσκείμενους στην Μουσουλμανική Αδελφότητα.

Βάσει των στοιχείων που ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας των Εμιράτων, από την απολογία του Ομανού συγκυβερνήτη προκύπτει ότι κατά την περίοδο των σπουδών του στην Αυστραλία υιοθέτησε την ισλαμιστική τακφιρική ιδεολογία. Μάλιστα, φέρεται να παραδέχθηκε στην απολογία του ότι κύριος λόγος που αποφάσισε να επιλέξει το επάγγελμα του πιλότου ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση, παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου. Παράλληλα με τις σπουδές του διαμόρφωσε την καθημερινότητά του με τέτοιο τρόπο, ώστε να προετοιμαστεί ψυχολογικά για το συγκεκριμένο εγχείρημα, ενώ, θέλοντας να προετοιμαστεί και σωματικά, παρακολούθησε μαθήματα πυγμαχίας με προσωπικό εκπαιδευτή.

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